Кошки-«совы» и величественные мейн-куны. Выставка пушистых и мурчащих прошла в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В первые выходные марта и в последний день масленичной недели в Барнауле прошла выставка кошек. Здесь можно было увидеть огромных мейн-кунов, суровых британцев и очаровательных короткохвостых бобтейлов.

Кроме этого, на выставке были американский керл — одна из самых молодых и самых редких пород кошек. Главной отличительной чертой этих мурлык являются вывернутые наружу кончики ушей. Такой внешний вид делает их немного похожими на сов.

Все гости могли пообщаться с заводчиками и присмотреть себе питомца или узнать, где можно приобрести котёнка нужной вам породы.