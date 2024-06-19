Создание искусственного земельного участка на Лесном пруду обсудят с барнаульцами

Проект предусматривает строительство набережной, жилья и соцобъектов, а также Мамонтовской магистрали

19 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Река Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу создания искусственного земельного участка на Барнаулке и пообещал встретиться с жителями пригорода, которых коснется строительство, сообщили в мэрии.

Проект предполагает расчистку и углубление русла реки, создание набережной, возведение 200 тысяч "квадратов" жилья и социальных объектов, а затем и строительство Мамонтовской магистрали, которая улучшит транспортную ситуацию микрорайона и города в целом.

Глава администрации Центрального района Максим Сабына отметил, что у жителей поселка Кирова есть ряд вопросов – например, по поводу организации работ, движения строительной техники, экологии и отведения грунтовых вод.

В ответ глава города поручил организовать рабочую встречу с инициативной группой жителей для дачи разъяснений.