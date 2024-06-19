Создание искусственного земельного участка на Лесном пруду обсудят с барнаульцами
Проект предусматривает строительство набережной, жилья и соцобъектов, а также Мамонтовской магистрали
19 июня 2024, 10:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу создания искусственного земельного участка на Барнаулке и пообещал встретиться с жителями пригорода, которых коснется строительство, сообщили в мэрии.
Проект предполагает расчистку и углубление русла реки, создание набережной, возведение 200 тысяч "квадратов" жилья и социальных объектов, а затем и строительство Мамонтовской магистрали, которая улучшит транспортную ситуацию микрорайона и города в целом.
Глава администрации Центрального района Максим Сабына отметил, что у жителей поселка Кирова есть ряд вопросов – например, по поводу организации работ, движения строительной техники, экологии и отведения грунтовых вод.
В ответ глава города поручил организовать рабочую встречу с инициативной группой жителей для дачи разъяснений.
"Считаю, что реализация такого масштабного проекта требует всестороннего разъяснения, особенно для той части барнаульцев, которых этот проект непосредственно коснется. Необходимо организовать рабочую встречу с инициативной группой жителей, она должна состояться в ближайшее время, я также приму в ней участие", – отметил барнаульский градоначальник.
11:09:10 19-06-2024
Сделай пляж для горожан который половодье не будет топить. А то Лесной пруд и оз.Пионерское продал. И людей загоняет в платные пляжи.
Сходить на натуральный водоём Пионерское для семьи из 4х человек составит 2400₽
11:13:39 19-06-2024
Т.е. пригласят нужных лояльных лиц.
11:21:13 19-06-2024
Только водоохранная зона, только зона отдыха и пляж, ни каких человейников
13:27:36 19-06-2024
Церковь надо построить и колокольню.
Можно и мечеть с минаретами.
13:29:27 19-06-2024
Тюрьму новую надо с высокоскоростным интернетом, бассейном и теннисным кортом.
15:34:07 19-06-2024
участок впритык к зоне? гениально. К тому же почитайте насчет ...энергетики на убитых реках, кладбищах и рядом с тюрьмой те, кто собирается там строить и жить.
17:29:37 19-06-2024
Жутковатый квартал получится.
Пусть строят. Кстати, там нет древнего индейского кладбища?
Очень бы вписалось.
23:44:26 19-06-2024
Олег (17:29:37 19-06-2024) Жутковатый квартал получится.Пусть строят. Кстати, там н... ну однозначно будет "проклятое место" - типа того. Со всеми булыгинскими утопленниками и ЗЭКами, которые будут плеваться в сторону богатых домов
21:11:27 19-06-2024
Оказывается, для Главы Барнаула ул. Кутузова это пригород.