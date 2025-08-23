ТАСС: фигурант дела о теракте в "Крокусе" склоняет сокамерника читать Коран

При этом сами исполнители теракта в суде даже не поднимают головы

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" агрессивно склоняет сокамерника к чтению Корана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты сокамерника.

По его словам, один из 19 обвиняемых по теракту, если его не этапируют для участия в судебном заседании, постоянно молится, читает Коран и пытается обратить в свою религию сокамерника.

Один из участников процесса по делу о теракте также рассказал, как ведут себя фигуранты.

«Все непосредственные исполнители теракта, находясь на скамье подсудимых, с первого судебного заседания не поднимают даже головы в сторону участников процесса», – уточнил собеседник агентства, добавив, что суд вряд ли рассмотрит дело о теракте до конца этого года.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Согласно информации следователей, погибли 149 человек. Еще 609 получили ранения. Один человек пропал без вести. Общий ущерб от действий террористов оценивается в 6 млрд рублей. Рассмотрение дела началось 4 августа в закрытом режиме.