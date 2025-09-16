Футболиста, ударившего по лицу игрока "Темпа" из Барнаула во время матча, выгнали из клуба

Артем Лукьянов без всяких причин ударил Владимира Завьялова. У последнего перелом скулы в двух местах

16 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

Футболист Владимир Завьялов / Фото: сайт ФК "Темп"

Игрока футбольного клуба "Распадская" выгнали из команды после травмы барнаульского футболиста. Трудовой договор с Артемом Лукьяновым расторгли по решению руководства, сообщает служба новостей FM-Продакшн.

В минувшие выходные междуреченцы в рамках Третьей лиги чемпионата России принимали барнаульский "Темп". На 70-й минуте матча Лукьянов без видимых на то причин ударил по лицу нападающего "бордово-оранжевых" Владимира Завьялова. Форвард получил перелом скулы в двух местах. В ближайшее время его ждет операция.

После случившегося руководство "Распадской" сразу извинилось перед барнаульским клубом. На страницах соцсетей "Темпа" позже сообщили, что Владимир Завьялов прочитал пост ФСК "Распадская" и благодарит за извинения, слова поддержки и пожелания здоровья.

«Хочется напомнить всем, кто забывает: все игроки "едят один хлеб". Футбол – это прежде всего спорт. Он наполнен соперничеством, но никак не жестокостью и агрессией. Каждый, кто выходит на поле, является примером для детей на трибунах. И пример этот должен быть достойным», – сообщили в "Темпе".

Что касается Артема Лукьянова, то ему 30 лет. После данного инцидента игроку будет сложнее найти новую команду и продолжить профессиональную карьеру.

Напомним, на прошлой неделе барнаульский любительский клуб "Темп" уступил команде "Знамя Труда" из Орехова-Зуева – 0:1 – в рамках третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России.