Футболисты барнаульского "Динамо" поддержали товарища после неудачного сальто
Спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы"
25 августа 2025, 17:25, ИА Амител
Игроки футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в воскресенье, 24 августа, на своем поле одержали победу над командой из Нижегородской области "Волна" с минимальным счетом 1:0.
Стоит отметить, что спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы". Таким образом они поддержали своего товарища Кирилла Могеля, который ранее получил травму во время сальто.
Напомним, "Динамо-Барнаул" 10 августа со счетом 2:0 победил "Оренбург-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Нападающий Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, сделал неудачное сальто. В итоге получил травму и выбыл до конца сезона.
17:55:26 25-08-2025
Один прыгнул - пусть все теперь прыгнут.
20:19:53 25-08-2025
А эти хвутболки они за свой счет изготовили, или за счет бюджета клуба, т.е. населения, которому их ногомяч бестолковый, не интересен?
20:34:14 25-08-2025
Гость (20:19:53 25-08-2025) А эти хвутболки они за свой счет изготовили, или за счет бюд... дядя Петя, ты- дурак? ©
21:15:39 25-08-2025
Элен без ребят (20:34:14 25-08-2025) дядя Петя, ты- дурак? ©... Баба Лена, нет. А ты ответа не знаешь, но все равно свое мнение пытаешься выдавить из себя...
00:57:46 26-08-2025
жалкие какие-то... поддержали ?! да еще больше опозорились. и деньги клуба тратить направо и налево...я бы на месте тех, кто им деньги дает, очень сильно расстроился и забрал финансирование. так и сделаю
10:03:45 26-08-2025
Надо было всем вместе сигануть и убиться. Чтоб уж конкретно опозориться.