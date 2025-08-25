Футболисты барнаульского "Динамо" поддержали товарища после неудачного сальто

Спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы"

ФК "Динамо-Барнаул" / Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Игроки футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в воскресенье, 24 августа, на своем поле одержали победу над командой из Нижегородской области "Волна" с минимальным счетом 1:0.

Стоит отметить, что спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы". Таким образом они поддержали своего товарища Кирилла Могеля, который ранее получил травму во время сальто.

Футболисты барнаульского "Динамо" поддержали товарища / Фото: кадр из видео

Напомним, "Динамо-Барнаул" 10 августа со счетом 2:0 победил "Оренбург-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Нападающий Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, сделал неудачное сальто. В итоге получил травму и выбыл до конца сезона.