Футболисты барнаульского "Динамо" поддержали товарища после неудачного сальто

Спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы"

25 августа 2025, 17:25, ИА Амител

ФК "Динамо-Барнаул" / Фото: vk.com/dynamo_barnaul
Игроки футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в воскресенье, 24 августа, на своем поле одержали победу над командой из Нижегородской области "Волна" с минимальным счетом 1:0.

Стоит отметить, что спортсмены вышли на поле в футболках с надписью "Прыгай выше головы". Таким образом они поддержали своего товарища Кирилла Могеля, который ранее получил травму во время сальто.

Футболисты барнаульского "Динамо" поддержали товарища / Фото: кадр из видео

Напомним, "Динамо-Барнаул" 10 августа со счетом 2:0 победил "Оренбург-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Нападающий Кирилл Могель забил мяч в самой концовке встречи и, празднуя гол, сделал неудачное сальто. В итоге получил травму и выбыл до конца сезона.

Комментарии 6

Гость

17:55:26 25-08-2025

Один прыгнул - пусть все теперь прыгнут.

Гость

20:19:53 25-08-2025

А эти хвутболки они за свой счет изготовили, или за счет бюджета клуба, т.е. населения, которому их ногомяч бестолковый, не интересен?

Элен без ребят

20:34:14 25-08-2025

Гость (20:19:53 25-08-2025) А эти хвутболки они за свой счет изготовили, или за счет бюд... дядя Петя, ты- дурак? ©

Гость

21:15:39 25-08-2025

Элен без ребят (20:34:14 25-08-2025) дядя Петя, ты- дурак? ©... Баба Лена, нет. А ты ответа не знаешь, но все равно свое мнение пытаешься выдавить из себя...

Гость

00:57:46 26-08-2025

жалкие какие-то... поддержали ?! да еще больше опозорились. и деньги клуба тратить направо и налево...я бы на месте тех, кто им деньги дает, очень сильно расстроился и забрал финансирование. так и сделаю

Гость

10:03:45 26-08-2025

Надо было всем вместе сигануть и убиться. Чтоб уж конкретно опозориться.

