Иномарку выбросило на жилой дом после аварии в Барнауле
Машина второго участника ДТП осталась без колес
05 октября 2023, 19:46, ИА Амител
Кадр из видео
Авария с участием двух внедорожников произошла на пересечении Матросова и Георгия Исакова. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
На дороге столкнулись КИА и BMW. После аварии иномарку выбросило с дороги, она проехала по обочине и чуть не протаранила жилой дом. От повреждений недвижимость спас профнастиловый забор.
КИА остался стоить на дороге, но у него вырвало задние колеса.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
08:25:37 06-10-2023
И сколько стоит КИА на импровизированной парковке невидимого автосалона?
04:36:58 07-10-2023
А кто там был не иномаркой?