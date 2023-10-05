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Иномарку выбросило на жилой дом после аварии в Барнауле

Машина второго участника ДТП осталась без колес

05 октября 2023, 19:46, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Авария с участием двух внедорожников произошла на пересечении Матросова и Георгия Исакова. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

На дороге столкнулись КИА и BMW. После аварии иномарку выбросило с дороги, она проехала по обочине и чуть не протаранила жилой дом. От повреждений недвижимость спас профнастиловый забор.

КИА остался стоить на дороге, но у него вырвало задние колеса.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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707

08:25:37 06-10-2023

И сколько стоит КИА на импровизированной парковке невидимого автосалона?

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Гость

04:36:58 07-10-2023

А кто там был не иномаркой?

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