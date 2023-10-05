Иномарку выбросило на жилой дом после аварии в Барнауле

Машина второго участника ДТП осталась без колес

05 октября 2023, 19:46, ИА Амител

Кадр из видео

Авария с участием двух внедорожников произошла на пересечении Матросова и Георгия Исакова. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

На дороге столкнулись КИА и BMW. После аварии иномарку выбросило с дороги, она проехала по обочине и чуть не протаранила жилой дом. От повреждений недвижимость спас профнастиловый забор.

КИА остался стоить на дороге, но у него вырвало задние колеса.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.