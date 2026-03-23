Герман Клименко: власти России не планируют превращать интернет в закрытый "чебурнет"
Уже сейчас можно просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее
23 марта 2026, 13:12, ИА Амител
Желание властей России построить "чебурнет" — закрытое от остального мира виртуальное пространство — это конспирологическая теория, заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Эксперт указал, что так называемый "чебурнет", о котором начали говорить после введения "белых списков" на фоне замедления интернета, можно сделать очень легко — для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф.
«Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится. Введение "белых списков" решает единственную задачу: сделать так, чтобы вражеский дрон не мог навигироваться российской симкой, не мог зайти в интернет, через который украинский оператор будет наводить его на цель», — пояснил Клименко.
Тот факт, что власти резко активизировались и начали вести работу по созданию безопасного интернета, Клименко объяснил тем, что русские медленно запрягают, зато быстро ездят.
Как пример, в России лет десять "запрягали" с телефонными мошенниками и очень халатно относились к этой проблеме. В итоге дошло до того, что на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным люди попросили "долбануть "Орешником" по кол-центрам, где сидят мошенники".
«Стало ясно, что ситуация критическая — президент дал распоряжение, чиновники бросились его исполнять. В конце прошлого года было принято 30 поправок к законам, осложняющих жизнь мошенникам. В начале этого года — еще 20. Итого 50 поправок. А это же вмешательство в цифровую инфраструктуру со стороны самых разных ведомств», — указал Клименко.
Он пояснил, что сделать быстро так, чтобы все работало одновременно и хорошо, причем в столице и в регионах, — задача специфическая. В результате всех изменений, по всей видимости, возникли сбои. К этому еще прибавилась активная борьба с Telegram и WhatsApp*.
«Но я думаю, что в ближайшие дни все будет отлажено и ситуация нормализуется», — заключил Клименко.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ
13:35:07 23-03-2026
Значит уже скоро...
Так просили же "орешником долбануть по вражеским коллцентрам", а не по своим же гражданам и бизнесам. А то как-то получается "назло маме отморожу уши".
13:44:49 23-03-2026
Гость (13:35:07 23-03-2026) Значит уже скоро...Так просили же "орешником долбану... Ну вы прям скажете- лупить по врагам! Это не наш метод. По своим-то намного проще и безопаснее...
13:54:40 23-03-2026
"Введение "белых списков" решает единственную задачу"---------- Убить экономику России, ибо интернет многообразен.
13:58:59 23-03-2026
Как в том фильме (Служебный роман) про сапоги - значит хорошие, надо брать.
14:20:48 23-03-2026
Ну ладно тогда чо
16:57:54 23-03-2026
прям таки одну кнопку. ох уж эти низкоквалифицированные кадры. Вот из за таких балбесов у власти, и страдают работяги, когда оно с пузиком приходит и говорит "выруби то или это" и не понмиает, что за этим "выруби" идет не одна кнопка а целый процесс сложный, и не факт что возможный. Но оно уже кукарекнуло и кровь из носа надо чтото делать.
Как то помнится одной клопкой телегу вырубали, вырубали, ....
17:40:17 23-03-2026
Гость (16:57:54 23-03-2026) прям таки одну кнопку. ох уж эти низкоквалифицированные кадр... ну вот, подготовились. лежит телега-то. ну и с ней некоторые сопутствующие потери. тогда посмотрели, что ещё ляжет, взяли время и пофиксили. теперь гос сервисы и крупный бизнес не ломается с ограничениями доступа. впн? так это дело времени по́ка и он не будет ограничен для домашних пользователей