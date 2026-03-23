Уже сейчас можно просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее

23 марта 2026, 13:12, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Желание властей России построить "чебурнет" — закрытое от остального мира виртуальное пространство — это конспирологическая теория, заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Эксперт указал, что так называемый "чебурнет", о котором начали говорить после введения "белых списков" на фоне замедления интернета, можно сделать очень легко — для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф.

«Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится. Введение "белых списков" решает единственную задачу: сделать так, чтобы вражеский дрон не мог навигироваться российской симкой, не мог зайти в интернет, через который украинский оператор будет наводить его на цель», — пояснил Клименко.

Тот факт, что власти резко активизировались и начали вести работу по созданию безопасного интернета, Клименко объяснил тем, что русские медленно запрягают, зато быстро ездят.

Как пример, в России лет десять "запрягали" с телефонными мошенниками и очень халатно относились к этой проблеме. В итоге дошло до того, что на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным люди попросили "долбануть "Орешником" по кол-центрам, где сидят мошенники".

«Стало ясно, что ситуация критическая — президент дал распоряжение, чиновники бросились его исполнять. В конце прошлого года было принято 30 поправок к законам, осложняющих жизнь мошенникам. В начале этого года — еще 20. Итого 50 поправок. А это же вмешательство в цифровую инфраструктуру со стороны самых разных ведомств», — указал Клименко.

Он пояснил, что сделать быстро так, чтобы все работало одновременно и хорошо, причем в столице и в регионах, — задача специфическая. В результате всех изменений, по всей видимости, возникли сбои. К этому еще прибавилась активная борьба с Telegram и WhatsApp*.

«Но я думаю, что в ближайшие дни все будет отлажено и ситуация нормализуется», — заключил Клименко.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ