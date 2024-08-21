Гигабайты в тренде. Жители Алтайского края выбирают смартфоны с большей памятью

Закономерность проследили аналитики сети МегаФона и Yota

21 августа 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K89LP

Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Рынок смартфонов переживает заметный сдвиг в сторону увеличения объема встроенной памяти. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota*, в период с января по июль текущего года интерес к устройствам с 256 Гб и 512 Гб вырос в 2,4 и 6,9 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными смартфонами на 128 Гб стали Realme*, а на 256 Гб – Tecno*.

Тренд наблюдается не только в масштабах страны, но и в регионах. Например, в Алтайском крае продажи смартфонов с 256 Гб увеличились почти вдвое, а модели с 512 Гб стали пользоваться спросом в 12 раз чаще. При этом 128 Гб, традиционно являющийся самым популярным объемом памяти в регионе, показал лишь незначительный рост (12%).

В целом смартфоны с 128 Гб по-прежнему лидируют на рынке, занимая 50% продаж. На втором месте – устройства с 256 Гб (27%), а на третьем – с 64 Гб (22%). Год назад картина была иной: лидировал накопитель на 128 Гб, а 64 Гб и 32 Гб занимали второе и третье места соответственно.

Xiaomi* лидирует в сегменте смартфонов с 32 Гб (88% продаж), Realme – с 64 Гб (46%) и 128 Гб (21%), а Tecno – с 256 Гб (22%). Эксперты прогнозируют, что тенденция к увеличению объема памяти в смартфонах будет только усиливаться.

"Рост популярности большого объема памяти – закономерное явление. С каждым годом становится все больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы можем хранить в большом количестве на телефоне. Соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к все большему объему накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб", – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

По его словам, в ближайшие годы можно ожидать роста интереса к телефонам с памятью в 1 терабайт.

*Yota ("Йота"); Realme ("Рилми"); Tecno ("Техно"); Xiaomi ("Ксяоми").

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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