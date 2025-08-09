Глава Аляски заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа

С его слов, жители Аляски поддержат это важное усилие ради мира

09 августа 2025, 10:05, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Губернатор Аляски Дэн Салливан заявил, что для штата будет честью принять предстоящую встречу президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Салливан напомнил, что важный саммит мировых лидеров Аляска примет уже не в первый раз. В 1984 году здесь встречались Рональд Рейган и папа римский Иоанн Павел II, а 1971-м – Ричард Никсон и император Японии Хирохито.

«Жители Аляски готовы поддержать это важное усилие ради мира и приветствуют президента Трампа и его команду», – сказал глава штата.

Ранее Трамп в своих соцсетях сообщал, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. После этого планы проведения саммита подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кремль ожидает, что следующая встреча глав государств пройдет на территории РФ. Со слов дипломата, соответствующее приглашение уже передали президенту США.