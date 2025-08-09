Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа
Кремль ожидает, что следующий саммит с участием политиков пройдет на территории России
09 августа 2025, 08:10, ИА Амител
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут встречу на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», – заявил дипломат.
Со слов Ушакова, Путин и Трамп обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Помощник президента РФ также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.
Ушаков отметил, что процесс подготовки саммита будет непростым. Но в ближайшие дни, по его словам, им будут активно и интенсивно заниматься.
Кремль ожидает, что следующая встреча глав государств пройдет на территории России. Как заявил Ушаков, соответствующее приглашение уже передали президенту США.
08:44:06 09-08-2025
Прлучается, к себе вызвал ?
08:46:06 09-08-2025
О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли Россия. Срок договора то прошел, могут сразу порешать о продлении
15:36:55 09-08-2025
Гость (08:46:06 09-08-2025) О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли ... Учите матчасть, а не слушайте всяких болтунов
00:03:31 10-08-2025
Гость (08:46:06 09-08-2025) О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли ... Договор купли-продажи был подписан императором, хранится в сша, ни от кого не скрывается, можешь взять и прочитать.
08:52:49 09-08-2025
Попытка Трампа обезопасить свою территорию.. Можно, если распустить, для начала НАТО.
08:57:05 09-08-2025
Мне таки кажется это ловушка
09:24:46 09-08-2025
По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие событий
10:12:51 09-08-2025
Гость (09:24:46 09-08-2025) По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие соб... Могут и Трампа. Смотря чьих подводных лодок там больше сосредоточено
12:20:43 09-08-2025
Гость (10:12:51 09-08-2025) Могут и Трампа. Смотря чьих подводных лодок там больше сосре... А что по Трампу есть решение каких-то судов?
10:36:19 09-08-2025
Гость (09:24:46 09-08-2025) По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие соб... Трампа?
11:04:51 09-08-2025
Аляску тож надо возвращать... С Анкориджем вместе..
11:21:07 09-08-2025
Иван (11:04:51 09-08-2025) Аляску тож надо возвращать... С Анкориджем вместе.. ...
Мозг сначала себе верните.
16:21:53 09-08-2025
На бывшей русской земле встреча.
Ответную встречу проведут на Курилах или Калининграде
00:04:20 10-08-2025
Олег (16:21:53 09-08-2025) На бывшей русской земле встреча.Ответную встречу проведу... Т.е. на бывшей японской или немецкой земле? в чем смысл?