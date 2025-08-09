НОВОСТИПроисшествия

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Кремль ожидает, что следующий саммит с участием политиков пройдет на территории России

09 августа 2025, 08:10, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут встречу на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», – заявил дипломат.

Со слов Ушакова, Путин и Трамп обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Помощник президента РФ также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Ушаков отметил, что процесс подготовки саммита будет непростым. Но в ближайшие дни, по его словам, им будут активно и интенсивно заниматься.

Кремль ожидает, что следующая встреча глав государств пройдет на территории России. Как заявил Ушаков, соответствующее приглашение уже передали президенту США. 

Гость
Гость

08:44:06 09-08-2025

Прлучается, к себе вызвал ?

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:46:06 09-08-2025

О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли Россия. Срок договора то прошел, могут сразу порешать о продлении

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:36:55 09-08-2025

Гость (08:46:06 09-08-2025) О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли ... Учите матчасть, а не слушайте всяких болтунов

  -1 Нравится
Ответить
Игорь
Игорь

00:03:31 10-08-2025

Гость (08:46:06 09-08-2025) О, интересно. Типа нейтральная территория. То ли США, то ли ... Договор купли-продажи был подписан императором, хранится в сша, ни от кого не скрывается, можешь взять и прочитать.

  0 Нравится
Ответить
dok_СФ
dok_СФ

08:52:49 09-08-2025

Попытка Трампа обезопасить свою территорию.. Можно, если распустить, для начала НАТО.

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:57:05 09-08-2025

Мне таки кажется это ловушка

  -12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:24:46 09-08-2025

По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие событий

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:12:51 09-08-2025

Гость (09:24:46 09-08-2025) По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие соб... Могут и Трампа. Смотря чьих подводных лодок там больше сосредоточено

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:20:43 09-08-2025

Гость (10:12:51 09-08-2025) Могут и Трампа. Смотря чьих подводных лодок там больше сосре... А что по Трампу есть решение каких-то судов?

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:36:19 09-08-2025

Гость (09:24:46 09-08-2025) По идее его там могут арестовать. Вот это будет развитие соб... Трампа?

  -13 Нравится
Ответить
Иван
Иван

11:04:51 09-08-2025

Аляску тож надо возвращать... С Анкориджем вместе..

  -16 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:21:07 09-08-2025

Иван (11:04:51 09-08-2025) Аляску тож надо возвращать... С Анкориджем вместе.. ...
Мозг сначала себе верните.
Мозг сначала себе верните.

  10 Нравится
Ответить
Олег
Олег

16:21:53 09-08-2025

На бывшей русской земле встреча.
Ответную встречу проведут на Курилах или Калининграде

  -4 Нравится
Ответить
Игорь
Игорь

00:04:20 10-08-2025

Олег (16:21:53 09-08-2025) На бывшей русской земле встреча.Ответную встречу проведу... Т.е. на бывшей японской или немецкой земле? в чем смысл?

  0 Нравится
Ответить
