Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Кремль ожидает, что следующий саммит с участием политиков пройдет на территории России

09 августа 2025, 08:10, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут встречу на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», – заявил дипломат.

Со слов Ушакова, Путин и Трамп обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Помощник президента РФ также подчеркнул, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран. В связи с этим Россия и США рассматривают перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Ушаков отметил, что процесс подготовки саммита будет непростым. Но в ближайшие дни, по его словам, им будут активно и интенсивно заниматься.

Кремль ожидает, что следующая встреча глав государств пройдет на территории России. Как заявил Ушаков, соответствующее приглашение уже передали президенту США.