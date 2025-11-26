В Барнауле расширят программу мероприятий по укреплению традиционных ценностей

В планах – новые патриотические акции, масштабные городские праздники и образовательные программы для молодежи, которые сформируют среду исторического самосознания

26 ноября 2025, 10:43, ИА Амител

Заседание Общественной палаты города Барнаула / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялось заседание Общественной палаты города VI созыва, в рамках которого обсудили ключевые векторы развития краевой столицы. Центральными темами диалога стали два стратегически важных направления: модернизация дорожно-транспортной системы и фундаментальная работа по сохранению и укреплению традиционных ценностей, сообщает мэрия города.

Одним из ключевых докладчиков выступил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин. Он детально проинформировал собравшихся о ходе реализации в 2025 году целого ряда программ – от федеральных до муниципальных, нацеленных на комплексное развитие транспортной инфраструктуры.

Особый акцент Валерий Ведяшкин сделал на вопросах обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Он привел конкретные цифры, иллюстрирующие масштаб финансирования и проводимых работ.

«Продолжена работа по обеспечению безопасности дорожного движения: на 2025 год предусмотрено порядка 400 млн рублей, которые направлены на нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков, монтаж светофорных объектов и уличного освещения», – отметил Валерий Ведяшкин.

При этом он заверил, что и на следующий, 2026 год все планируемые работы будут формироваться с обязательным учетом актуальных потребностей и обратной связи от жителей Барнаула.

Не менее важной и дискуссионной частью заседания стало обсуждение мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей в барнаульском сообществе. С развернутым докладом на эту тему выступил председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков.

Он рассказал о широком спектре мероприятий, реализованных в 2025 году и направленных на укрепление гражданского единства, национальной идентичности и духовно-нравственных основ.

В их число вошли не только традиционные патриотические встречи и специализированные акции для подрастающего поколения, но и масштабные общегородские праздники, объединяющие десятки тысяч горожан, такие как День славянской письменности и культуры, празднование Дня Победы и многие другие.

Валерий Паршков отдельно остановился на праздновании 295-летнего юбилея Барнаула, подчеркнув его глубокую смысловую нагрузку.

«В этом году город Барнаул отметил свой 295-летний юбилей. Акцент в праздничных мероприятиях сделан на укрепление традиций, гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей», – отметил Валерий Паршков.

Говоря о патриотическом воспитании молодежи, он привел в пример музей "Город", который предлагает для детей и подростков разнообразные научно-просветительские и культурно-образовательные программы, тематические экскурсии, выставки и лекции.

Кроме того, в течение года в Барнауле проводились спортивные состязания допризывной молодежи, а также массовые мероприятия, приуроченные ко Дню российского флага.

Знаковым направлением работы стало приведение в порядок объектов, связанных с памятью о Победе в Великой Отечественной войне, в частности, масштабные работы были проведены на территории Мемориала Славы.

«Все это создает для жителей нашего города среду, формирующую историческое самосознание», – резюмировал Паршков.

В ходе последовавшей дискуссии члены Общественной палаты внесли ряд предложений, акцентировав внимание на таких перспективных направлениях работы, как дальнейшее укрепление межнационального согласия, сохранение чистоты и норм русского языка, а также активная борьба с распространением деструктивной информации и фальсификацией исторических фактов.

Председатель Общественной палаты Борис Черниченко, в свою очередь, отметил, что тема нравственного и патриотического воспитания приобретает сегодня особую, первостепенную важность в свете тех стратегических задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным и главой города Барнаула Вячеславом Франком.

Подводя итоги состоявшегося заседания, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк выразила благодарность всем членам Общественной палаты за их активную и небезразличную позицию, а также за их весомый вклад в общественную жизнь Барнаула.

Она также обратила внимание собравшихся на то, что следующий, 2026 год, согласно указу президента РФ, объявлен Годом единства народов России. Это событие потребует от органов власти и общественных институтов концентрации усилий и повышенного внимания к вопросам сохранения, изучения и дальнейшего развития многообразия национальных культур, представленных в стране.