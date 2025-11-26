В Барнауле расширят программу мероприятий по укреплению традиционных ценностей
В планах – новые патриотические акции, масштабные городские праздники и образовательные программы для молодежи, которые сформируют среду исторического самосознания
26 ноября 2025, 10:43, ИА Амител
В Барнауле состоялось заседание Общественной палаты города VI созыва, в рамках которого обсудили ключевые векторы развития краевой столицы. Центральными темами диалога стали два стратегически важных направления: модернизация дорожно-транспортной системы и фундаментальная работа по сохранению и укреплению традиционных ценностей, сообщает мэрия города.
Одним из ключевых докладчиков выступил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин. Он детально проинформировал собравшихся о ходе реализации в 2025 году целого ряда программ – от федеральных до муниципальных, нацеленных на комплексное развитие транспортной инфраструктуры.
Особый акцент Валерий Ведяшкин сделал на вопросах обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Он привел конкретные цифры, иллюстрирующие масштаб финансирования и проводимых работ.
«Продолжена работа по обеспечению безопасности дорожного движения: на 2025 год предусмотрено порядка 400 млн рублей, которые направлены на нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков, монтаж светофорных объектов и уличного освещения», – отметил Валерий Ведяшкин.
При этом он заверил, что и на следующий, 2026 год все планируемые работы будут формироваться с обязательным учетом актуальных потребностей и обратной связи от жителей Барнаула.
Не менее важной и дискуссионной частью заседания стало обсуждение мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей в барнаульском сообществе. С развернутым докладом на эту тему выступил председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков.
Он рассказал о широком спектре мероприятий, реализованных в 2025 году и направленных на укрепление гражданского единства, национальной идентичности и духовно-нравственных основ.
В их число вошли не только традиционные патриотические встречи и специализированные акции для подрастающего поколения, но и масштабные общегородские праздники, объединяющие десятки тысяч горожан, такие как День славянской письменности и культуры, празднование Дня Победы и многие другие.
Валерий Паршков отдельно остановился на праздновании 295-летнего юбилея Барнаула, подчеркнув его глубокую смысловую нагрузку.
«В этом году город Барнаул отметил свой 295-летний юбилей. Акцент в праздничных мероприятиях сделан на укрепление традиций, гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей», – отметил Валерий Паршков.
Говоря о патриотическом воспитании молодежи, он привел в пример музей "Город", который предлагает для детей и подростков разнообразные научно-просветительские и культурно-образовательные программы, тематические экскурсии, выставки и лекции.
Кроме того, в течение года в Барнауле проводились спортивные состязания допризывной молодежи, а также массовые мероприятия, приуроченные ко Дню российского флага.
Знаковым направлением работы стало приведение в порядок объектов, связанных с памятью о Победе в Великой Отечественной войне, в частности, масштабные работы были проведены на территории Мемориала Славы.
«Все это создает для жителей нашего города среду, формирующую историческое самосознание», – резюмировал Паршков.
В ходе последовавшей дискуссии члены Общественной палаты внесли ряд предложений, акцентировав внимание на таких перспективных направлениях работы, как дальнейшее укрепление межнационального согласия, сохранение чистоты и норм русского языка, а также активная борьба с распространением деструктивной информации и фальсификацией исторических фактов.
Председатель Общественной палаты Борис Черниченко, в свою очередь, отметил, что тема нравственного и патриотического воспитания приобретает сегодня особую, первостепенную важность в свете тех стратегических задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным и главой города Барнаула Вячеславом Франком.
Подводя итоги состоявшегося заседания, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк выразила благодарность всем членам Общественной палаты за их активную и небезразличную позицию, а также за их весомый вклад в общественную жизнь Барнаула.
Она также обратила внимание собравшихся на то, что следующий, 2026 год, согласно указу президента РФ, объявлен Годом единства народов России. Это событие потребует от органов власти и общественных институтов концентрации усилий и повышенного внимания к вопросам сохранения, изучения и дальнейшего развития многообразия национальных культур, представленных в стране.
чем больше талдычить и приседать на уши, тем большее отторжение будет вызывать и так в любом деле - это вам любой психолог скажет, бесплатно.
11:11:18 26-11-2025
Очень интересно посмотреть эффективность таких мероприятий)
Хотя оценивать её будут те же люди , что и разрабатывают как обычно
11:13:57 26-11-2025
Те унылые хороводы в кокошниках и деревенские хоровые завывания, которыми травят со сцены с незапамятных времен вообще не вдохновляют. Ни в патриотическом, ни в эстетическом ключе.
11:25:15 26-11-2025
Одни седовласые старцы ( геронтократия) ...будут решать как привить традиционные ценности, в этих ваших интернетах...
Куреленка бы чтоли позвали, у него подписчиков 800 тыс - вот вам и охваты для мероприятий
11:30:43 26-11-2025
Гость (11:25:15 26-11-2025) Куреленка бы чтоли позвалиЭто который в ВК Б22 организовал? Группу, в которой адекватных по пальцам левой руки фрезеровщика 6-го разряда можно пересчитать? Такое себе предложение.
15:30:07 26-11-2025
Гость (11:30:43 26-11-2025) Это который в ВК Б22 организовал? Группу, в которой адекватн...
Дак с ними и нужно работать, прививать традиционные ценности
А у присутствующих на совещании нет соц сетей.. "мамы ангелочков" не в их аудитории...))
18:07:28 26-11-2025
Гость (15:30:07 26-11-2025) Дак с ними и нужно работать, прививать традиционные ценн... ну да, он с ЕР мероприятия всякие проводил, хороший человек, партийный
11:46:46 26-11-2025
Истинный патриотизм рождается, когда государство ставит интересы СВОИХ граждан на первое место в списке интересов. А не когда к людям относятся как к бесправному стаду и возобновляемому ресурсу. А праздники, музеи или песни Шамана вместо звонка в этом бесполезны