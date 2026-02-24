Глава IPC Парсонс: У России не отнимут флаг и гимн на Играх-2026

Предстоящий бойкот украинской делегации из-за этого ничего не изменит, заявил руководитель Международного паралимпийского комитета

24 февраля 2026, 12:09, ИА Амител

Российский флаг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подтвердил, что российские атлеты будут соревноваться на Играх 2026 года, используя национальные символы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Independent.

Парсонс также отметил, что возможный бойкот со стороны украинской делегации в связи с этим решением не окажет на него влияния.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично. Мы хотим донести послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их [украинцев] принять участие, но если они не хотят, то мы это уважаем», — процитировал его слова источник.

Напомним, что в сентябре 2025 года IPC отменил санкции в отношении России и Белоруссии, восстановив их право на участие в соревнованиях. Это произошло после Генеральной Ассамблеи IPC, проходившей в Сеуле с 26 по 27 сентября 2025 года.

Делегаты проголосовали против полного или частичного приостановления членства Паралимпийского комитета России. В результате этого решения шестеро российских спортсменов получили индивидуальные приглашения на Игры в Италии.

Впервые с 2014 года российские атлеты смогут выступить под национальным флагом и с гимном на Паралимпийских играх. Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что спортсменам из России отказались вручать подарочные смартфоны на Олимпиаде-2026. Аналогичная ситуация сложилась полтора года назад на летних соревнованиях.