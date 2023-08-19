Глава Минпромторга Денис Мантуров посетит Бийск
Несколько предприятий города подготовили выставки своих продуктов
19 августа 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: duma.gov.ru
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 августа будет работать в Бийске. Об этом сообщают "Вести. Алтай".
В программе Мантурова посещение первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании.
Также отмечается, что к приезду федерального министра бийские предприятия "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", Олеумный завод и "Алтайвитамины" подготовили выставки своей продукции.
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