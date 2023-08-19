Глава Минпромторга Денис Мантуров посетит Бийск

Несколько предприятий города подготовили выставки своих продуктов

19 августа 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 августа будет работать в Бийске. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

В программе Мантурова посещение первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании.

Также отмечается, что к приезду федерального министра бийские предприятия "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", Олеумный завод и "Алтайвитамины" подготовили выставки своей продукции.