Президент поддержал инициативы партии "Новые люди" в борьбе с нелегальной миграцией

Владимир Путин согласился, что к решению этой проблемы можно привлечь участников специальной военной операции

19 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций ГД / Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения партии "Новые люди" о привлечении ветеранов СВО к решению проблем нелегальной миграции. Встреча главы государства и руководителей фракций в Госдуме состоялась 18 сентября.

Предложение партии должно повысить эффективность работы силовых ведомств в выявлении и пресечении каналов незаконной миграции. Ветеранов СВО станут привлекать к работе в подразделениях МВД, где их опыт и навыки будут использованы для обеспечения безопасности в стране.

Также Владимир Путин одобрил инициативу по закрытию схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, предложенную лидером партии, главой фракции "Новые люди" в Госдуме Алексеем Нечаевым. Эти меры помогут повысить бюджетные поступления: не только федеральные, но и региональные, в том числе на Алтае. Одним из главных предложений стало дополнение таможенного законодательства новым критерием – теперь при определении страны происхождения товара будет учитываться не только государство, где он произведен, но и страна регистрации компании, владеющей товарным знаком. Это поможет повысить таможенные пошлины на товары, бренды которых принадлежат компаниям из недружественных стран.

Президент одобрил и другие предложения, в том числе легализацию рынка "красивых" автомобильных номеров. Алексей Нечаев предложил провести аукционы через платформу "Госуслуги", что позволит навести порядок на рынке и направить средства в государственную казну. Это также будет способствовать пополнению региональных бюджетов на сумму до 25 миллиардов рублей ежегодно.

Алексей Нечаев на встрече с Владимиром Путиным / Фото: kremlin.ru

Как ранее сообщал amic.ru, в России готовятся к крупномасштабной депортации нелегальных мигрантов. В 2026 году во всех регионах, включая Алтай, будет введена система цифровых профилей "Мигрант ID". Это часть большой реформы миграционной политики, инициированной партией "Новые люди". Также партия предложила ввести экзамен для мигрантов по нормам общения с женщинами и обязать их регистрироваться в мессенджере "Макс", чтобы повысить безопасность.

Дополнительно предлагается повысить пошлину за получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей, что станет фильтром для неквалифицированных работников, таких как курьеры и таксисты. Эти меры направлены на улучшение качества вождения и снижение числа ДТП, причиной которых часто становятся мигранты.