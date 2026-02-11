Глава Сбербанка призвал платить чиновникам "нормальные зарплаты"

Госслужащим нужно платить столько, чтобы они вели "не нищенский образ жизни", считает Герман Греф

11 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Сбербанка Герман Греф призвал провести реформу системы оплаты труда госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни", передает РИА Новости.

«Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов», — сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что при низких зарплатах люди будут искать способы разбогатеть, и от этого "никуда не деться". При этом он убежден, что должен оставаться страх уголовной ответственности. Льготы чиновникам, как считает Герман Греф, не нужны.