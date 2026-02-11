НОВОСТИОбщество

Глава Сбербанка призвал платить чиновникам "нормальные зарплаты"

Госслужащим нужно платить столько, чтобы они вели "не нищенский образ жизни", считает Герман Греф

11 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Глава Сбербанка Герман Греф призвал провести реформу системы оплаты труда госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни", передает РИА Новости.

«Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов», — сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что при низких зарплатах люди будут искать способы разбогатеть, и от этого "никуда не деться". При этом он убежден, что должен оставаться страх уголовной ответственности. Льготы чиновникам, как считает Герман Греф, не нужны.

Avatar Picture
Гость

22:41:00 11-02-2026

Он видимо ещё не знает сколько получают учителя и врачи в гос поликлиниках!?!...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:40 12-02-2026

Гость (22:41:00 11-02-2026) Он видимо ещё не знает сколько получают учителя и врачи в го... Сколько? Фишку здесь выложите на врача за декабрь 2025 года. Давайте посмотрим как они «бедствуют». И еще - про учителей задолбали ныть. Их меньше процента от всего населения, но вони как от многовековой выгребной ямы. Не идите в учителя, чтобы потом не ныть. У меня у ребенка классная в месяц 45 получает - никогда нет на месте. Ей 45 мало за то что она просто тупо номинально классный руководитель? Тогда сколько им платить?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:42 12-02-2026

Гость (07:59:40 12-02-2026) Сколько? Фишку здесь выложите на врача за декабрь 2025 года.... Правильно, пусть идут в бизнес ))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:59 12-02-2026

Гость (07:59:40 12-02-2026) Сколько? Фишку здесь выложите на врача за декабрь 2025 года.... вот ты спалился нищий чиновник ))))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:04 12-02-2026

Гость (22:41:00 11-02-2026) Он видимо ещё не знает сколько получают учителя и врачи в го... Они не госслужащие!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:41 11-02-2026

Чиновники и госслужащие это не одно и тоже.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

23:09:35 11-02-2026

Они и так не бедствуют

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:37:32 12-02-2026

Каких это "нищих" разглядел банкир в чинушах, чья зарплата исчисляется как минимум сотнями тысяч!? Почему "не приметил" подлинную голытьбу, "шикующую" на несопоставимо более скромный доход?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:56:42 12-02-2026

Трудно спорить с Грефом, он был и чиновником и банкиром. Попробуем провести небольшой тест в виде вопроса о том, что сможет ли Греф сделать первого встречного банкиром, только путём увеличения ему зарплаты?

Думаю, что ответ очевиден, вначале он будет тянуть "му-му" за хвост, а затем скажет, что банкиром может стать далеко не каждый гражданин.

В этом я с ним полностью согласен. Тогда возникает вопрос, почему он думает иначе про чиновников, нынешних чиновников ( от МО до судей и полицаев ) никакие оклады даже не отвлекут от воровства, они как наркоманы, без него чувствуют себя ущербными. В чём проблема, думаю, в самой системе, без взятки либо покровителя даже участники СВО не могут получить реальную власть не только в стране, но и в отдельном регионе, что бы не говорил президент, с этого начинается. Дальше укрепляет эту систему полная безнаказанность чиновников, только в последний год начались маленькие подвижки, немного взбодрили совсем "опухших" чиновников на низовом уровне, думаю, что воровство при строительстве жилья и дорог так и останется основной статьёй их обогащения, да и с высшего и среднего уровня чиновников никто неприкасаемость не снимет.

Что делать? Спросите Сталина. Человек, который ворует у своего народа это животное, поэтому тут оклад не поможет, здесь надо воспитывать других людей, но школа и церковь сейчас в руках коррупционеров, поэтому выход только один, животные понимают только страх, поэтому без него на первом этапе перестройки всего общества никак. Причём начинать надо с головы, а затем постепенно спускаться ниже. Как-то так.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:50 12-02-2026

Гость (02:56:42 12-02-2026) Трудно спорить с Грефом, он был и чиновником и банкиром. Поп... Голова этого никогда не захочет, вот в чем делема.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:52:22 12-02-2026

Интересно, а пенсии можно увеличить, чтоб пенсионеры перестали жизнь хуже бродяг, бездомных🤔
Можно. А зачем?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:18 12-02-2026

Гость (04:52:22 12-02-2026) Интересно, а пенсии можно увеличить, чтоб пенсионеры переста... Вот ты всю жизнь проработал на заводе с зарплатой пускай 150 рублей. Ты с чего взял, что тебе пенсия положена как министру авиации СССР? Вот вы скулите, ноете, а кем работали? Академиками? Докторами наук? Разведчиками? Вот какую пенсию библиотекарь заслуживает? 100 тысяч или 200? А ведь все что этот библиотекарь в своей жизни сделал - это пылью от книг надышался. Это трудовой подвиг????????

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:26:38 12-02-2026

Гость (08:14:18 12-02-2026) Вот ты всю жизнь проработал на заводе с зарплатой пускай 150... Почти доходчиво, Вот какую пенсию заслуживает .. !? Приведите справедливый пример для пяти (можно более) профессий с вашей точки зрения зарплат и пенсий на сегодня. Интересно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:41 12-02-2026

dok_СФ (09:26:38 12-02-2026) Почти доходчиво, Вот какую пенсию заслуживает .. !? Приведит... Профессии с вредными условиями труда однозначно относятся к разряду повышенного пенсионного обеспечения. Овер 50 тыр. Интеллектуальные профессии, руководящие должности. Выдающиеся врачи - хотя бы с докторскими диссерами. Творческая интеллигенция, оставившая после себя наследие в искусстве. Тут индивидуальные цифры. А вот оставшимся ширнармассам - максимум 30 и за глаза. А тем, кто и стаж не наработал - так и оставить социальную пенсию: не хотел работать в молодости - оцени вкус дули в старости.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:13:11 12-02-2026

Гость (08:14:18 12-02-2026) Вот ты всю жизнь проработал на заводе с зарплатой пускай 150... А почему у них ,там за бугром все получают пенсию на которую можно прожить?Я как то читал рассказ одного туриста про Иорданию,так вот там пенсия составляет в районе 40 тыс.р. в месяц.Это там где только камни да песок.Овощи -фрукты копеечные круглый год,шуб,угля ,дров не надо,живи не хочу.В Германии неисправимым алкоголикам дают в районе 10 евро в день на житьё,можешь и напиться и закусить.Хотя элемент для общества бесполезный.Но находят ведь средства.А у нас почему нет денег для людей?Обречены на вымирание?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

10:52:17 12-02-2026

Гость (08:14:18 12-02-2026) Вот ты всю жизнь проработал на заводе с зарплатой пускай 150... Пенсия должна быть не менее 55 процентов от зарплаты (Закон СССР "О пенсиях" 1956 г.). В России она опустилась уже ниже 25 %

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:17:21 12-02-2026

Не видел чиновника влачащего нищенское существование. Все лоснятся.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

05:45:58 12-02-2026

Глава Сбербанка отметил, что при низких зарплатах люди будут искать способы разбогатеть, и от этого "никуда не деться". --
Помниться у одной из ветвей власти подняли зарплаты, что бы коррупцией не занимались. Читаем теперь постоянно, как у представителей данной профессии миллиарды в казну конфисковывают. Вроде взрослый, а такой наивный. ))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:44 12-02-2026

ВВП (05:45:58 12-02-2026) Глава Сбербанка отметил, что при низких зарплатах люди будут... Ты такая смешная)))) а хочешь я тебе еще более смешную историю расскажу? Есть такая страна Китай, и в той стране за коррупцию лоб зеленкой мажут и свинцом организм лечат. Страшно? Страшно. А прикинь что китайцы все равно воруют) прикинь)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:39 12-02-2026

Гость (08:17:44 12-02-2026) Ты такая смешная)))) а хочешь я тебе еще более смешную истор... Гость, воруют.... Но Китай уже почти впереди планеты всей. Значит воруют на много меньше чем в России.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:50 12-02-2026

Капитализм - зло!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:10:01 12-02-2026

Госслужащие очень разные. Есть те, кто получает меньше, чем продавец в Пятерочке. Какие-нибудь начальники мож и получают больше сотни в месяц, у остальных зарплата уже почти сравнялась с бюджетниками, потому что индексируют только на 5% раз в два года. Не люблю Грефа, но тут он прав.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:55 12-02-2026

ыть (09:10:01 12-02-2026) Госслужащие очень разные. Есть те, кто получает меньше, чем ... Так и повысят главарям, а 5% у главаря и рядового специалиста намного разнятся.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:15 12-02-2026

Гость (11:18:55 12-02-2026) Так и повысят главарям, а 5% у главаря и рядового специали... Специалист это не чиновник. Чиновник - это человек, самостоятельно принимающий решения. Руководитель, менеджер. От зав. отдела и выше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:36 12-02-2026

подобное решение проблемы для судей применили, вроде, но последние новости о привлечении судей к уголовной ответственности как бы намекают, что подход не совсем работает.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:35 12-02-2026

Чиновники с нормальными зарплатами необходимы глава Сбербанка для проворачивания своих афер.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:15 12-02-2026

ни одного чиновника не видел возле мусорных баков а так хотелось бы увидеть.

  1 Нравится
Ответить
