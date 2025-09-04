НОВОСТИЭкономика

Глава Сбербанка спрогнозировал ослабление рубля к концу 2025 года

И это снизит риски экспортеров и бюджета

04 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал плавное ослабление рубля до конца 2025 года, если будет снижение ставок, сообщает РИА Новости.

«Курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», – указал Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.

Монетарная политика (или денежно-кредитная политика) – это совокупность мер, осуществляемых центральным банком страны для управления экономикой через регулирование денежной массы, процентных ставок и доступности кредитов.Ранее президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России. По его мнению, по итогам года она может составить 6-7%.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гостья

12:14:53 04-09-2025

"Ранее президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России. По его мнению, по итогам года она может составить 6-7%"

Если по мнению Грефа плавно снизить курс рубля и ставку, то что же случится с инфляцией и мнением президента?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:49 04-09-2025

Значит будут грабить

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:06 04-09-2025

копим доллары

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кот Матроскин

13:22:05 04-09-2025

Гость (13:04:06 04-09-2025) копим доллары...
Чтобы копить их нужно сначала купить, а чтобы купить сначала нужно что-нибудь не нужное продать, чтобы не нужное продать его сначала нужно купить, а у нас денег нет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:28 04-09-2025

Значит наоборот окрепнет.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:18:00 04-09-2025

Гость (15:09:28 04-09-2025) Значит наоборот окрепнет.... но пролетарии всё равно пролетят.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:20 04-09-2025

Жулики высших эшелонов запаслись американской зеленью, теперь можно рублю хвоста крутить, когда это горе луковое в их руках.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:40 05-09-2025

Да он и так уже в фантик превратился

  -3 Нравится
Ответить
