Глава Сбербанка спрогнозировал ослабление рубля к концу 2025 года
И это снизит риски экспортеров и бюджета
04 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал плавное ослабление рубля до конца 2025 года, если будет снижение ставок, сообщает РИА Новости.
«Курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», – указал Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.
Монетарная политика (или денежно-кредитная политика) – это совокупность мер, осуществляемых центральным банком страны для управления экономикой через регулирование денежной массы, процентных ставок и доступности кредитов.Ранее президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России. По его мнению, по итогам года она может составить 6-7%.
12:14:53 04-09-2025
Если по мнению Грефа плавно снизить курс рубля и ставку, то что же случится с инфляцией и мнением президента?
12:54:49 04-09-2025
Значит будут грабить
13:04:06 04-09-2025
копим доллары
13:22:05 04-09-2025
Гость (13:04:06 04-09-2025) копим доллары...
Чтобы копить их нужно сначала купить, а чтобы купить сначала нужно что-нибудь не нужное продать, чтобы не нужное продать его сначала нужно купить, а у нас денег нет...
15:09:28 04-09-2025
Значит наоборот окрепнет.
15:18:00 04-09-2025
Гость (15:09:28 04-09-2025) Значит наоборот окрепнет.... но пролетарии всё равно пролетят.
15:29:20 04-09-2025
Жулики высших эшелонов запаслись американской зеленью, теперь можно рублю хвоста крутить, когда это горе луковое в их руках.
07:47:40 05-09-2025
Да он и так уже в фантик превратился