И это снизит риски экспортеров и бюджета

04 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал плавное ослабление рубля до конца 2025 года, если будет снижение ставок, сообщает РИА Новости.

«Курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», – указал Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.

Монетарная политика (или денежно-кредитная политика) – это совокупность мер, осуществляемых центральным банком страны для управления экономикой через регулирование денежной массы, процентных ставок и доступности кредитов.Ранее президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России. По его мнению, по итогам года она может составить 6-7%.