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Глава ВТБ представил семь ключевых направлений развития финансового рынка России

Андрей Костин уверен: переход экономики к состоянию "новой нормальности" требует партнёрского взаимодействия государства и бизнеса

02 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Деньги. Рубль / Фото: ededchechine / Freepik
Деньги. Рубль / Фото: ededchechine / Freepik

Сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию в изменившихся условиях. Оно предусматривает и новую роль банков, которые призваны стать ключевыми агентами финансирования российской экономики и проектов её трансформации. Об этом на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Никогда в своей новейшей истории Россия не подвергалась столь агрессивному внешнему давлению. Экономика выстояла и продолжает работать. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и не катастрофа. Теперь экономике предстоит вернуться в состояние "нормальности" – пусть и "новой нормальности". И в сложившихся непростых условиях важно, что вопросы долгосрочного развития не отодвигаются на второй план", – сказал глава ВТБ.

Андрей Костин перечислил ключевые направления развития финансового рынка:

  1. Институт госгарантий.Банковское кредитование должно основываться на ключевых условиях: возвратности, срочности, платности.
  2. Инвестиции средств ФНБ.Они должны быть на возвратной основе для максимальной отдачи.
  3. Механизмы привлечения частных инвестиций в экономику.Например, создание инструмента безотзывных депозитов (такие намерения есть у Минфина и ЦБ), кастомизация линейки депозитов для конкретных групп населения.
  4. Организация открытой работы финансовых рынков.Важно создавать новые механизмы доступа российских инвесторов на дружественные рынки и, наоборот, стимулировать присутствие на отечественном рынке "дружественных" инвесторов и финансовых институтов.
  5. Завершение разворота на восток и юг.Здесь есть вопрос несбалансированности торговых потоков, эту задачу можно решить, размещая профициты ликвидности в реальные активы в странах-партнёрах.
  6. Инфраструктура в области расчётов и платежей.Это необходимо, чтобы  новые направления торговых связей были устойчивыми.
  7. Цифровизация.Если раньше она подразумевала в основном удобство и снижение издержек, то минувший год продемонстрировал, что без развития цифровых компетенций, собственных технологических решений невозможно обеспечить экономический суверенитет государства.

"Повысить экономический суверенитет, снизить уязвимость к санкционным посягательствам позволит государствам переход к цифровым валютам. Россия – в числе мировых лидеров с точки зрения создания национальной цифровой валюты. ВТБ активно участвует в этой работе. В апреле предстоит важнейший этап – ЦБ начнёт тестировать работу с цифровым рублём на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнёт тестировать операции с цифровым рублём среди своих сотрудников", – рассказал Андрей Костин.

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