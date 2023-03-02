Глава ВТБ представил семь ключевых направлений развития финансового рынка России

Андрей Костин уверен: переход экономики к состоянию "новой нормальности" требует партнёрского взаимодействия государства и бизнеса

02 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Деньги. Рубль / Фото: ededchechine / Freepik

Сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию в изменившихся условиях. Оно предусматривает и новую роль банков, которые призваны стать ключевыми агентами финансирования российской экономики и проектов её трансформации. Об этом на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Никогда в своей новейшей истории Россия не подвергалась столь агрессивному внешнему давлению. Экономика выстояла и продолжает работать. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и не катастрофа. Теперь экономике предстоит вернуться в состояние "нормальности" – пусть и "новой нормальности". И в сложившихся непростых условиях важно, что вопросы долгосрочного развития не отодвигаются на второй план", – сказал глава ВТБ.

Андрей Костин перечислил ключевые направления развития финансового рынка:

Институт госгарантий.Банковское кредитование должно основываться на ключевых условиях: возвратности, срочности, платности. Инвестиции средств ФНБ.Они должны быть на возвратной основе для максимальной отдачи. Механизмы привлечения частных инвестиций в экономику.Например, создание инструмента безотзывных депозитов (такие намерения есть у Минфина и ЦБ), кастомизация линейки депозитов для конкретных групп населения. Организация открытой работы финансовых рынков.Важно создавать новые механизмы доступа российских инвесторов на дружественные рынки и, наоборот, стимулировать присутствие на отечественном рынке "дружественных" инвесторов и финансовых институтов. Завершение разворота на восток и юг.Здесь есть вопрос несбалансированности торговых потоков, эту задачу можно решить, размещая профициты ликвидности в реальные активы в странах-партнёрах. Инфраструктура в области расчётов и платежей.Это необходимо, чтобы новые направления торговых связей были устойчивыми. Цифровизация.Если раньше она подразумевала в основном удобство и снижение издержек, то минувший год продемонстрировал, что без развития цифровых компетенций, собственных технологических решений невозможно обеспечить экономический суверенитет государства.

"Повысить экономический суверенитет, снизить уязвимость к санкционным посягательствам позволит государствам переход к цифровым валютам. Россия – в числе мировых лидеров с точки зрения создания национальной цифровой валюты. ВТБ активно участвует в этой работе. В апреле предстоит важнейший этап – ЦБ начнёт тестировать работу с цифровым рублём на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнёт тестировать операции с цифровым рублём среди своих сотрудников", – рассказал Андрей Костин.