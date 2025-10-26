Главные заявления Путина и Герасимова о новом российском оружии и ситуации на фронтах

Президент РФ и глава Генштаба говорили о ядерном щите страны, украинских военнопленных и задачах, которые стоят перед Вооруженными силами государства

26 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Владимир Путин и Валерий Герасимов / Фото: kremlin.ru

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством войск в зоне СВО. Свой доклад ему представил глава Генштаба Валерий Герасимов. Вместе с российским лидером они обсудили обстановку на фронтах, украинских пленных и перспективы нового оружия – крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщает kremlin.ru.

Главные тезисы

О положении дел на фронтах

Группировка "Центр" окружила противника в районе Красноармейска и Димитрова, силы "Запада" окружили Купянск и овладели переправой через реку Оскол, отметил глава Генштаба.

Группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя, на 70% освобожден Волчанск, доложил Герасимов.

Первостепенная задача России – сохранность жизни военнослужащих, заявил Путин.

Об украинских пленных и мирных жителях

Украинским солдатам непросто сдаваться в плен – им стреляют в спину, заявил Путин и призвал обращаться с пленными в рамках российского и международного права.

Местным жителям нужно помочь эвакуироваться в безопасные районы при зачистке территорий от ВСУ, отметил российский глава.

О перспективных вооружениях и "Буревестнике"