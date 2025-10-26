Главные заявления Путина и Герасимова о новом российском оружии и ситуации на фронтах
Президент РФ и глава Генштаба говорили о ядерном щите страны, украинских военнопленных и задачах, которые стоят перед Вооруженными силами государства
26 октября 2025, 14:45, ИА Амител
Владимир Путин и Валерий Герасимов / Фото: kremlin.ru
26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством войск в зоне СВО. Свой доклад ему представил глава Генштаба Валерий Герасимов. Вместе с российским лидером они обсудили обстановку на фронтах, украинских пленных и перспективы нового оружия – крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщает kremlin.ru.
Главные тезисы
О положении дел на фронтах
- Группировка "Центр" окружила противника в районе Красноармейска и Димитрова, силы "Запада" окружили Купянск и овладели переправой через реку Оскол, отметил глава Генштаба.
- Группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя, на 70% освобожден Волчанск, доложил Герасимов.
- Первостепенная задача России – сохранность жизни военнослужащих, заявил Путин.
Об украинских пленных и мирных жителях
- Украинским солдатам непросто сдаваться в плен – им стреляют в спину, заявил Путин и призвал обращаться с пленными в рамках российского и международного права.
- Местным жителям нужно помочь эвакуироваться в безопасные районы при зачистке территорий от ВСУ, отметил российский глава.
О перспективных вооружениях и "Буревестнике"
- Путин сообщил, что ядерный щит России находится на более высоком уровне, чем у других государств.
- Завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого, отметил Путин.
- 21 октября "Буревестник" преодолел 14 тысяч километров и показал возможности обхода систем ПРО, но это еще не предел – подчеркнул Герасимов.
- Путин поручил подготовить инфраструктуру для размещения новой крылатой ракеты.
10:31:42 27-10-2025
Главные заявления --- еще бы кроме заявлений