Главные заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным на Аляске
Американский лидер отметил, что возможность заключения сделки по Украине прояснится уже в первые минуты переговоров
12 августа 2025, 07:44, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он отметил, что встреча, скорее всего, будет ознакомительной. При этом Трамп подчеркнул, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине, а также рассчитывает на его встречу с Зеленским. Главные заявления приводит "Коммерсантъ".
О встрече с Владимиром Путиным
- Переговоры на Аляске будут, скорее, ознакомительными.
- Трамп заявил, что будет убеждать Путина закончить украинский конфликт.
- В течение первых минут переговоров с президентом РФ станет понятно, возможно ли заключить сделку по Украине.
- Трамп подчеркнул, что после встречи с Путиным может выйти из дипломатии по Украине.
- Участие Зеленского в саммите на Аляске не планируется. Президент США проинформирует Зеленского и страны Евросоюза об итогах переговоров.
- После встречи с Путиным Трамп ожидает переговоры президентов России и Украины, либо трехстороннего саммита при участии США.
- Трамп заявил, что "сможет усадить президентов РФ и Украины за стол переговоров".
О России
- Трамп назвал Россию воюющей нацией и упомянул победы страны над Гитлером и Наполеоном.
Напомним, после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча состоится на Аляске 15 августа.
08:27:33 12-08-2025
высказался о предстоящих переговорах --- он дал срок до 8го, 4 дня назад уже все закончилось, о чем еще говорить
08:35:34 12-08-2025
Гость (08:27:33 12-08-2025) высказался о предстоящих переговорах --- он дал срок до 8го... Поэтому и вызвал к себе ?
10:02:36 12-08-2025
Гость (08:35:34 12-08-2025) Поэтому и вызвал к себе ?... Так надо было 4 дня назад, уже опоздал, уже все закончено