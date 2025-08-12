НОВОСТИПолитика

Главные заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным на Аляске

Американский лидер отметил, что возможность заключения сделки по Украине прояснится уже в первые минуты переговоров

12 августа 2025, 07:44, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС
Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он отметил, что встреча, скорее всего, будет ознакомительной. При этом Трамп подчеркнул, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине, а также рассчитывает на его встречу с Зеленским. Главные заявления приводит "Коммерсантъ".

О встрече с Владимиром Путиным

  • Переговоры на Аляске будут, скорее, ознакомительными.
  • Трамп заявил, что будет убеждать Путина закончить украинский конфликт.
  • В течение первых минут переговоров с президентом РФ станет понятно, возможно ли заключить сделку по Украине.
  • Трамп подчеркнул, что после встречи с Путиным может выйти из дипломатии по Украине.
  • Участие Зеленского в саммите на Аляске не планируется. Президент США проинформирует Зеленского и страны Евросоюза об итогах переговоров.
  • После встречи с Путиным Трамп ожидает переговоры президентов России и Украины, либо трехстороннего саммита при участии США.
  • Трамп заявил, что "сможет усадить президентов РФ и Украины за стол переговоров".

О России

  • Трамп назвал Россию воюющей нацией и упомянул победы страны над Гитлером и Наполеоном.

Напомним, после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча состоится на Аляске 15 августа.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Кремль ожидает, что следующий саммит с участием политиков пройдет на территории России
НОВОСТИПроисшествия
США Россия Политика Дональд Трамп

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:27:33 12-08-2025

высказался о предстоящих переговорах --- он дал срок до 8го, 4 дня назад уже все закончилось, о чем еще говорить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:34 12-08-2025

Гость (08:27:33 12-08-2025) высказался о предстоящих переговорах --- он дал срок до 8го... Поэтому и вызвал к себе ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:36 12-08-2025

Гость (08:35:34 12-08-2025) Поэтому и вызвал к себе ?... Так надо было 4 дня назад, уже опоздал, уже все закончено

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров