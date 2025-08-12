Американский лидер отметил, что возможность заключения сделки по Украине прояснится уже в первые минуты переговоров

12 августа 2025, 07:44, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он отметил, что встреча, скорее всего, будет ознакомительной. При этом Трамп подчеркнул, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине, а также рассчитывает на его встречу с Зеленским. Главные заявления приводит "Коммерсантъ".

О встрече с Владимиром Путиным

Переговоры на Аляске будут, скорее, ознакомительными.

Трамп заявил, что будет убеждать Путина закончить украинский конфликт.

В течение первых минут переговоров с президентом РФ станет понятно, возможно ли заключить сделку по Украине.

Трамп подчеркнул, что после встречи с Путиным может выйти из дипломатии по Украине.

Участие Зеленского в саммите на Аляске не планируется. Президент США проинформирует Зеленского и страны Евросоюза об итогах переговоров.

После встречи с Путиным Трамп ожидает переговоры президентов России и Украины, либо трехстороннего саммита при участии США.

Трамп заявил, что "сможет усадить президентов РФ и Украины за стол переговоров".

О России

Трамп назвал Россию воюющей нацией и упомянул победы страны над Гитлером и Наполеоном.

Напомним, после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча состоится на Аляске 15 августа.