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Главный дорожник рассказал об ужасе на дорогах Барнаула

Бригады "Автодорстроя" из-за гололёда работают круглосуточно, задействована вся необходимая техника, рассказал Андрей Курышин

25 февраля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула
Фото: администрация Барнаула

Руководитель барнаульского "Автодорстроя" Андрей Курышин рассказал, как дорожники борются с последствиями дождя и перепада температур. 

"На дорогах и тротуарах города очень скользко. Наши дежурные бригады работают круглосуточно, задействована вся необходимая техника. Предпринимаем все возможные действия: убираем наледь, посыпаем тротуары песком, бионордом", – написал он во "ВКонтакте".

Курышин призывал горожан быть "максимально собранными и аккуратными" во время прогулок и поездок, а также пожелал хороших выходных. 

О том, что "Автодорстрой" работает круглосуточно, сообщили и в администрации города. 

В ночь на 25 февраля дорожники для борьбы с гололёдом израсходовали более 200 тонн реагентов, работали больше 120 спецмашин. Сегодня на тротуарах задействовали 130 дорожных рабочих, на линии – порядка 90 единиц техники.

Комментарии 8

  • Хоть бы дворники посыпали песком дорожки . Гололед жуткий! Сидите дома. Не отпускайте своих родных ,особенно пожилых родителей, в магазин. Берегите себя и свое здоровье.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • И куда это всё сыпится? Килограмм выделите на проспект Калинина на остановке .
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Что мешало без геройства, в рабочем режиме вывезти снег? это точно не дешевле, чем сыпать всю зиму грязь на снег, которая образуется в гигантские комки наледи? мне кажется - все же дещевле. Главное - экологичнее. Теперь же вся эта помойка тает, заваливая песком ливневки. Люди несут на башмаках грязь в помещения, дышат этим. А дорожники геройствуют...воистину, если Бог хочет наказать - лишает разума..Или, наоборот, очень умные? всем работу дали: и уборщикам дорог, и техничкам в помещениях, и врачам, которые потом лечат наши легкие, и сами попилили
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Возьмите под контроль дворы и окраины города. В понедельник дети пойдут в школы. Около всех школ посыпано от наледи?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Что мешало без геройства, в рабочем режиме вывезти снег? ----- вывезти кучу снега и посыпать её химозой - ну абсолютно разные бюджеты
    25 февраля, Гость   Ответить
  • На Короленко были? посыпали? Или...всё на центр ушло)))? Кто несет ответственность за улицы города? Какая служба? Куда жаловаться?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Пенсионеры отправятся в поликлиники - посыпьте песком тропинки...
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Вне зависомости от работы городских служб побеспокойтесь о себе сами, в продаже в наше время, большой выбор ледоступов и противоскользящих наклеек для обуви. Всё ждёте от кого то, а самим не судьба позаботиться?
    26 февраля, Гость   Ответить
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