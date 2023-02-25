Главный дорожник рассказал об ужасе на дорогах Барнаула

Бригады "Автодорстроя" из-за гололёда работают круглосуточно, задействована вся необходимая техника, рассказал Андрей Курышин

25 февраля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Руководитель барнаульского "Автодорстроя" Андрей Курышин рассказал, как дорожники борются с последствиями дождя и перепада температур.

"На дорогах и тротуарах города очень скользко. Наши дежурные бригады работают круглосуточно, задействована вся необходимая техника. Предпринимаем все возможные действия: убираем наледь, посыпаем тротуары песком, бионордом", – написал он во "ВКонтакте".

Курышин призывал горожан быть "максимально собранными и аккуратными" во время прогулок и поездок, а также пожелал хороших выходных.

О том, что "Автодорстрой" работает круглосуточно, сообщили и в администрации города.

В ночь на 25 февраля дорожники для борьбы с гололёдом израсходовали более 200 тонн реагентов, работали больше 120 спецмашин. Сегодня на тротуарах задействовали 130 дорожных рабочих, на линии – порядка 90 единиц техники.