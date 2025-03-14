Разучились оперировать. Александр Берестенников о болях и реформах в алтайской хирургии

Пациенты из далеких сел вынуждены ехать за помощью в Барнаул или Бийск, так как хирурги на местах не делают даже простые операции и теряют квалификацию. Но грядут перемены

14 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Многие хирурги в Алтайском крае разучились оперировать и становятся опасны для пациентов. Причина в том, что из районов больных отправляют в Барнаул или Бийск. В результате хирурги на местах теряют квалификацию, а "сложные" пациенты вынуждены ждать очереди, так как специалисты в центрах завалены рутинными операциями. Например, весь Бийский район (больше 200 тысяч человек) обслуживают всего три экстренных хирурга, рассказал в "Переговорке" на amic.ru главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников. Он сообщил о масштабных изменениях в хирургической службе края, которые помогут изменить ситуацию. В том числе – снизить нагрузку на хирургов в окружных центрах, привлечь к операциям и повысить квалификацию их коллег из районов, а к пациентам приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь.

При этом Александр Берестенников с гордостью говорит, что хирургическая служба Алтайского края на хорошем счету в России: занимает 23-е место по стране и является "законодателем моды" в Сибири по щадящим эндоскопическим операциям. "Но главное – не место, а качество помощи, которую получает пациент", – отмечает врач.

Кто в "Переговорке"



Главный врач БСМП-2, главный хирург Алтайского края Александр Берестенников.

Родился 20 июня 1975 года.

В 2000 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело".

С 2000 по 2001 год проходил одногодичную интернатуру на базе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи по специальности "Хирургия".

С 2001 по 2017 год продолжил работу в этой больнице, но уже в качестве врача-хирурга.

С 2017 по 2019 год был главным врачом БУЗ РА "Шебалинская районная больница" (Республика Алтай).

Врач высшей квалификационной категории по специальности "Хирургия".

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19:09 "В Кытманово хирургу исполнилось 75 лет". Какой дефицит хирургов в Алтайском крае и куда исчезают выпускники медуниверситета?

20:29 "Грыжа с три головы". О том, что даже самый гениальный хирург не способен спасти человека, который "терпел до последнего" и приехал к врачу слишком поздно.

26:06 "Мы законодатели моды в СФО". О новых технологиях, которые применяют алтайские хирурги. А еще о том, почему ни один робот не сможет заменить человека при оказании неотложной помощи.

29:03 Чем гордится сегодня хирургическая служба Алтайского края.