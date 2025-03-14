Разучились оперировать. Александр Берестенников о болях и реформах в алтайской хирургии
Пациенты из далеких сел вынуждены ехать за помощью в Барнаул или Бийск, так как хирурги на местах не делают даже простые операции и теряют квалификацию. Но грядут перемены
14 марта 2025, 09:45, ИА Амител
Многие хирурги в Алтайском крае разучились оперировать и становятся опасны для пациентов. Причина в том, что из районов больных отправляют в Барнаул или Бийск. В результате хирурги на местах теряют квалификацию, а "сложные" пациенты вынуждены ждать очереди, так как специалисты в центрах завалены рутинными операциями. Например, весь Бийский район (больше 200 тысяч человек) обслуживают всего три экстренных хирурга, рассказал в "Переговорке" на amic.ru главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников. Он сообщил о масштабных изменениях в хирургической службе края, которые помогут изменить ситуацию. В том числе – снизить нагрузку на хирургов в окружных центрах, привлечь к операциям и повысить квалификацию их коллег из районов, а к пациентам приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь.
При этом Александр Берестенников с гордостью говорит, что хирургическая служба Алтайского края на хорошем счету в России: занимает 23-е место по стране и является "законодателем моды" в Сибири по щадящим эндоскопическим операциям. "Но главное – не место, а качество помощи, которую получает пациент", – отмечает врач.
Кто в "Переговорке"
Главный врач БСМП-2, главный хирург Алтайского края Александр Берестенников.
Родился 20 июня 1975 года.
В 2000 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело".
С 2000 по 2001 год проходил одногодичную интернатуру на базе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи по специальности "Хирургия".
С 2001 по 2017 год продолжил работу в этой больнице, но уже в качестве врача-хирурга.
С 2017 по 2019 год был главным врачом БУЗ РА "Шебалинская районная больница" (Республика Алтай).
Врач высшей квалификационной категории по специальности "Хирургия".
01:26 "Время настало". Почему хирургической службе Алтайского края необходимы серьезные изменения.
02:26 "Болевая точка". О том, что многие хирурги в крае разучились оперировать. Пациентам приходится ехать за помощью в Бийск или Барнаул. Чтобы изменить ситуацию, в крае обустроили шесть окружных больниц. Как они работают и что изменилось для пациентов?
06:22 В Алтайском крае появится еще три межрайонных отделения. А также об их оснащении и кадрах.
07:25 "Население в селах тоже сокращается". О необходимости объединения некоторых районных больниц в одно отделение.
09:11 "Мы же честно говорим?" Александр Берестенников об упущенном поколении хирургов. И о тех, кто вызывает гордость. Например, в Павловском районе врачи проводят серьезные операции.
10:32 "Парадоксальная ситуация: хирург в селе, имея меньшую нагрузку, чем врач в межрайонной больнице, получает зарплату гораздо больше", – говорит Александр Берестенников. Как пример – Бийский округ. Пациентов отправляют в Бийск, где весь город и 11 районов обслуживают всего три экстренных хирурга. Районных попросили помочь и взять часть дежурств в Бийске, но они отказались.
12:43 Об изменениях, которые грядут в хирургической службе. В крае создадут мини межрайоные отделения: Берестенников рассказывает, где они появятся уже в этом году. А хирургов все-таки обяжут и дежурить, и оперировать – за доплату. "Если хирург не оперирует – он опасен", – подчеркивает эксперт.
15:50 "Чтобы пациенты вовремя попадали туда, куда должны". В Алтайском крае создадут Центр управления рисками по хирургии. Что это такое и зачем он нужен?
19:09 "В Кытманово хирургу исполнилось 75 лет". Какой дефицит хирургов в Алтайском крае и куда исчезают выпускники медуниверситета?
20:29 "Грыжа с три головы". О том, что даже самый гениальный хирург не способен спасти человека, который "терпел до последнего" и приехал к врачу слишком поздно.
26:06 "Мы законодатели моды в СФО". О новых технологиях, которые применяют алтайские хирурги. А еще о том, почему ни один робот не сможет заменить человека при оказании неотложной помощи.
29:03 Чем гордится сегодня хирургическая служба Алтайского края.
09:54:35 14-03-2025
да уж...
10:06:15 14-03-2025
Результат оптимизации по Попову
09:12:22 17-03-2025
Гость (10:06:15 14-03-2025) Результат оптимизации по Попову... Чты вы все про Попова, во всех регионах одна картина.
10:13:31 14-03-2025
....зачем уехал из Алейска ? практиковал бы. учил молодежь.
10:28:17 14-03-2025
Один из самых известных и опытных хирургов в личной беседе сетовал, что среди моложежи очень мало "звездочек". Не хочет молодежь работать хирургами так, как работают ветераны. Их знания стали очень поверхностными: нагуглил, вызубрил, сдал. Нет блеска в глазах. Отучился в меде, вытерпел эту повинность, и на волю за большими деньгами, в частные клиники на денежные приемы и простые процедуры.
11:05:16 14-03-2025
Всё верно он сказал. Урологам в малых городах давно уже дали лазеры, а работать на них они не желают, да и делают всё жутко больно по старинке. Вот и едет народ к платным.
11:47:26 14-03-2025
Гость (11:05:16 14-03-2025) Всё верно он сказал. Урологам в малых городах давно уже дали... Вы если не в теме - ерундой своей не болтайте !
Новая лазерная установка,что тулиевая, что гольмиевая, от 10 млн . В урологических отделениях работают на инструментах 15-25 летней давности, потому что даже 200т не могут найти на перевооружение. О закупке каких лазеров идет речь???
В малых городах все на соплях держится и на пенсионерах. Потому что денег нет, все больницы- банкроты . Тарифные соглашения с ФОМСом - смешные до слез. На лечение бомжей и алкашей тратится 200 тыс.за случай , а ФОМС по тарифу оплачивает 30-40т . Тут на зарплату то не хватит, не то что на новое оборудование.
А уважаемый главный хирург Саша Берестенников , пусть сам в ЦРБ на пару месяцев скатается и на своей шкуре все прочувствует ! Что у тебя ни ассистента нет, ни анестезиолога( в Родино была ситуация пару лет назад - 1 хирург и он же анестезиолог!)) ни терапевта грамотного под рукой , ни болтов ни железок для металоостеосинтеза, старая стойка с телевизором Шарп, есть скальпель, прогнившие нитки , и вера в бога , что тебя не посадят !
12:41:43 14-03-2025
Гость (11:47:26 14-03-2025) Вы если не в теме - ерундой своей не болтайте ! Новая ла... ерундой скорее вы болтаеете) А вместо лазера используется с успехом так-же радио нож. И он в малых городах уже тоже давно есть. Ног урологи пенсионеры работать с ним не желают. И цистоскопию делают без анестезии...
13:41:14 14-03-2025
Гость (12:41:43 14-03-2025) ерундой скорее вы болтаеете) А вместо лазера используется с ... А еще есть радионяня и проводное радио. Какой радионож в литотрипсии??? куда ты его совать будешь? ?? Погугли , троллль!! Не смущай простых граждан.
13:05:42 14-03-2025
Гость (11:47:26 14-03-2025) Вы если не в теме - ерундой своей не болтайте ! Новая ла... Вот она,сермяжная правда о нашей медицине от компетентного человека.До чего же нас довели эти пустобрёхи.
12:29:08 14-03-2025
Будем здоровы.
Да минет нас чаша сия - лучше сдохнуть сразу. Без мед.пыток.
12:45:41 14-03-2025
Один из самых известных и опытных хирургов в личной беседе сетовал, что среди моложежи очень мало "звездочек---- на Ляпидевского федцентр травматологии - молодые хирурги! вату не катают по неделе, все быстро и качественно, и домой, а дальше - хочешь жить без боли, выполняй рекомендации, а хочешь ныть - сиди ной, какие все плохие)
13:24:59 14-03-2025
Это правда. Но правда и то, что опытные хирурги из районов переехали в Барнаул. Или ушли на пенсию. Или ушли в небытие..
И правда в том, что плохо учат выпускников мед.вузов хирургическому искусству или не учат вовсе. А в црб и учиться сейчас не у кого.. Поздно спохватились
15:58:19 14-03-2025
Из деревни (13:24:59 14-03-2025) Это правда. Но правда и то, что опытные хирурги из районов п... учиться никогда не поздно и всегда есть у кого
не здесь так в Донецке - отправляйте пусть учатся
16:36:17 14-03-2025
Из деревни (13:24:59 14-03-2025) Это правда. Но правда и то, что опытные хирурги из районов п... ..... (09:54:35 14-03-2025) да уж...... 1. Перемещение медицинских кадров из краевых медицинских учреждений в медицинские учреждения в которых медработники получают президентскую доплату. Главврачи не озвучат эту проблему (по ясным причинам) , а мы (нам терять нечего) в ближайшем будущем не "вывезем" нагрузку! 2. Районный хирург без невролога, окулиста, оториноларинголога, функционалиста и терапевта долго не проработает.
15:56:31 14-03-2025
отправьте всех наших Барнаульских хирургов практиковаться на фронт в санитарные батальоны
их и берите и должности им давайте в первую очередь
каждый должен поехать и хоть 1 месяц там оперировать в госпиталях. Это и вклад будет и опыт
16:31:30 14-03-2025
В Алтайском крае и в селе и в городе есть профессиональные хирурги. Вам хочется в кресло министра?
18:38:13 16-03-2025
Взял, и всех хирургов региона смешал с грязью: "не хотят и не умеют оперировать". Еще и сетует, что хирурги из соседних районов не хотят ехать в Бийск, и дежурить там. Так у них семьи, дома, дети, которым нужно уделять внимание, а не решать проблемы кадрового дефицита, не так ли? А кто как не главный хирург несет ответственность за то, что на весь бийский район с 200тыс населения всего 3 хирурга по экстреннке? Пора этому специалисту на покой, инициативы от него выглядят как гвозди в крышку гроба региональной хирургии
10:41:41 19-03-2025
По делам их узнаете их.