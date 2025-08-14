Главы ведущих алтайских медиа рассказали бизнесменам, как формировать репутацию через СМИ

В мероприятии приняла участие главный редактор amic.ru Елена Пацар

14 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Участники форума "Мой креатив. Мой бизнес" / Фото: предоставлено орагнизатором

13 августа в барнаульском парке "Изумрудный" прошла пленарная сессия площадки "Работа со СМИ" в рамках форума "Мой креатив. Мой бизнес". Руководители ведущих алтайских медиа рассказали бизнесменам, как взаимодействовать с прессой, формировать репутацию бренда и привлекать новую аудиторию с использованием ресурсов региональных изданий.

Участниками сессии выступили главный редактор amic.ru Елена Пацар, руководитель медиагруппы "Алтай FM" Артем Рябцев, главред радиостанции Business FM (Бизнес FM) Ирина Прокофьева, директор ВГТРК "Алтай" Олег Говорщенко, руководитель медиахолдинга "Издательский дом "Регион" Ольга Пашаева и главный редактор "Сибирской медиагруппы" Анна Бодагова.

Руководители ведущих медиапроектов Алтайского края обсудили значимость регулярного взаимодействия СМИ и бизнеса, актуальные тренды и новшества в медийном пространстве, а также особенности эффективного взаимодействия предпринимателя со СМИ. Кроме того, затронули сложную и неоднозначную тему анализа эффективности рейтингов и вовлеченности аудитории.

В рамках сессии участники выделили главные идеи и сформировали рекомендации для дальнейшего улучшения работы креативных предпринимателей с региональными СМИ, а также обозначили перспективные пути развития.

«Amic.ru всегда открыт для любого взаимовыгодного сотрудничества. Предпринимателям нужно понимать: не все действия бизнеса преследуют финансовый интерес. Социальные аспекты в российском предпринимательстве играют все большее значение, их освещение имеет немалый общественный интерес – это способно привлечь аудиторию как для медиа, так и для конкретной компании. Наша главная миссия как серьезного СМИ – ценность и польза для каждого читателя, жителя Алтайского края», – отметила Елена Пацар.

Главный редактор amic.ru также добавила: бизнесу нужно больше прислушиваться к актуальной повестке, встраиваться в информационный фон и уметь конвертировать негативный опыт в выгоду и пользу – как для потребителя, так и для компании в целом.

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" проходит в барнаульском парке "Изумрудный" с 12 по 14 августа. Его цель – создать пространство для конструктивного обмена опытом между региональными предпринимателями и ведущими СМИ Алтайского края. Эксперты показывают бизнесменам эффективные способы взаимодействия с прессой, рассказывают о формировании репутации брендов и привлечении новой аудитории с помощью ресурсов региональных медиаканалов.

В форуме также приняли участие сотрудники медиагруппы FM-Продакшн: директор по маркетингу, руководитель премии "Народный знак качества" и сертифицированный практик дизайн-мышления Татьяна Бондарева, руководитель отдела интернет-продаж Надежда Клаус и директор по персоналу Ольга Храмцова.