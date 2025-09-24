Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве в армию
24 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на круглогодичный призыв на военную службу. Документ, внесенный главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, поддержали 386 депутатов, сообщает РБК.
Согласно новым нормам, призывная кампания будет проводиться с 1 января по 31 декабря вместо текущих двух периодов (апрель – июль и октябрь – декабрь). В течение всего года предусмотрено проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий.
Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призывных мероприятий. Андрей Картаполов отметил, что это исключит "штурмовщину и авралы", но не приведет к увеличению числа призывников.
Параллельно 1 октября стартует осенний призыв, который впервые будет проводиться для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в Генштабе, наряду с традиционными бумажными повестками будут использоваться электронные уведомления. За неявку в военкомат в течение 20 дней предусмотрены ограничительные меры, включая запрет на регистрацию автомобилей и сделки с имуществом.
23:29:58 24-09-2025
Чувствую себя всё безопаснее и безопаснее
00:11:34 25-09-2025
Госдуме ей что не одобрять. Их сынки всё равно не пойдут в армию служить. Они народу в другом месте служить будут. На патриках и ближайших окрестностях, типа Охотного ряда.
10:41:34 25-09-2025
А где озвученная Ельциным контрактная армия?
Почему если кто-то не хочет служить - его делают преступником и осуждают как преступника?
10:51:12 25-09-2025
Гость (10:41:34 25-09-2025) А где озвученная Ельциным контрактная армия?Почему если ... Каждый гражданин должен отдать долг государств
11:06:18 25-09-2025
Гость (10:51:12 25-09-2025) Каждый гражданин должен отдать долг государств... Каких государств? Какие государства кому должны?