НОВОСТИОбщество

Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве в армию

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призывных мероприятий

24 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на круглогодичный призыв на военную службу. Документ, внесенный главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, поддержали 386 депутатов, сообщает РБК.

Согласно новым нормам, призывная кампания будет проводиться с 1 января по 31 декабря вместо текущих двух периодов (апрель – июль и октябрь – декабрь). В течение всего года предусмотрено проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий.

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призывных мероприятий. Андрей Картаполов отметил, что это исключит "штурмовщину и авралы", но не приведет к увеличению числа призывников.

Параллельно 1 октября стартует осенний призыв, который впервые будет проводиться для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в Генштабе, наряду с традиционными бумажными повестками будут использоваться электронные уведомления. За неявку в военкомат в течение 20 дней предусмотрены ограничительные меры, включая запрет на регистрацию автомобилей и сделки с имуществом.

Россия Армия Законопроекты призыв в армию

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:29:58 24-09-2025

Чувствую себя всё безопаснее и безопаснее

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:11:34 25-09-2025

Госдуме ей что не одобрять. Их сынки всё равно не пойдут в армию служить. Они народу в другом месте служить будут. На патриках и ближайших окрестностях, типа Охотного ряда.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:34 25-09-2025

А где озвученная Ельциным контрактная армия?
Почему если кто-то не хочет служить - его делают преступником и осуждают как преступника?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:12 25-09-2025

Гость (10:41:34 25-09-2025) А где озвученная Ельциным контрактная армия?Почему если ... Каждый гражданин должен отдать долг государств

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:18 25-09-2025

Гость (10:51:12 25-09-2025) Каждый гражданин должен отдать долг государств... Каких государств? Какие государства кому должны?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров