Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве в армию

24 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на круглогодичный призыв на военную службу. Документ, внесенный главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, поддержали 386 депутатов, сообщает РБК.

Согласно новым нормам, призывная кампания будет проводиться с 1 января по 31 декабря вместо текущих двух периодов (апрель – июль и октябрь – декабрь). В течение всего года предусмотрено проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий.

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призывных мероприятий. Андрей Картаполов отметил, что это исключит "штурмовщину и авралы", но не приведет к увеличению числа призывников.

Параллельно 1 октября стартует осенний призыв, который впервые будет проводиться для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в Генштабе, наряду с традиционными бумажными повестками будут использоваться электронные уведомления. За неявку в военкомат в течение 20 дней предусмотрены ограничительные меры, включая запрет на регистрацию автомобилей и сделки с имуществом.