Операторов связи обяжут отключать услуги по требованию ФСБ
10 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Правительственная комиссия одобрила инициативу Минцифры, наделяющую ФСБ правом требовать от операторов связи немедленного прекращения услуг. Поправки в законы "О связи" призваны унифицировать процедуру отключения связи при угрозах безопасности государства и граждан, сообщают "Ведомости".
Ключевые положения законопроекта:
операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ в случаях, определяемых указами президента и постановлениями правительства;
компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами;
законопроект уже согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.
Как поясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, сейчас операторы обязаны содействовать проведению оперативно-разыскных мероприятий, но прямой обязанности прекращать услуги по запросу ФСБ законодательно не закреплено.
По мнению экспертов, к "установленным случаям" могут относиться:
проведение контртеррористических операций;
предотвращение массовых беспорядков;
обеспечение безопасности при ЧС и важных госмероприятиях;
борьба с организованной преступностью.
Напомним, с 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%.
21:09:18 10-11-2025
Очень хорошо.
Договоры ушли в прошлое.
21:11:02 10-11-2025
Вот и хорошо! Так им и надо!
21:17:41 10-11-2025
Гость (21:11:02 10-11-2025) Вот и хорошо! Так им и надо!... Им - это россиянам?
21:16:02 10-11-2025
Безопасность превыше всего!
23:51:09 10-11-2025
Гость (21:16:02 10-11-2025) Безопасность превыше всего!... Чья? Элиты?
21:24:27 10-11-2025
"операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ..."
ну хорошо.
Отключат интернет, Сотовую связь.
Ну мне кажется это будет не в пользу сотовых операторов.
Как недавно Один из большой четвёрки рекламировал - 100 Гб интернета в подарок.
А где их было тратить когда в половине города мобильного интернета вообще не было...
10:30:16 11-11-2025
Шинник (21:24:27 10-11-2025) "операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по за...
Поэтому и в подарок, что ими никто не сможет воспользоваться
22:32:59 10-11-2025
Походу, нужно радиоточку реанимировать🤦
22:39:53 10-11-2025
И денюжки тю-тю... Не вернут...
23:14:18 10-11-2025
"компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами;"-то есть на закон о защите прав потребителя теперь плевать
06:08:30 11-11-2025
гость (23:14:18 10-11-2025) "компании связи освобождаются от ответственности за неисполн... Теперь на всё плевать.
10:13:46 11-11-2025
Гость (06:08:30 11-11-2025) Теперь на всё плевать. ... а когда было не плевать?
13:01:12 11-11-2025
Гость (10:13:46 11-11-2025) а когда было не плевать?... когда телефоны с ручкой были которую надо было сначала крутить
и в трубу орать Барышня! Соедините и номер говорить
тогда могли в горячке просто шлепнуть из маузера и всего делов
06:38:53 11-11-2025
- "борьба с организованной преступностью."------------ Кто с кем борется?
08:13:48 11-11-2025
Гость (06:38:53 11-11-2025) - "борьба с организованной преступностью."------------ Кто с... Борьба нанайских мальчиков
08:32:16 11-11-2025
что то мне подсказывает, что в моду скоро войдут стационарные телефоны. пойду посмотрю на Авито , что предлагают и почем.
08:48:10 11-11-2025
Элен без ребят (08:32:16 11-11-2025) что то мне подсказывает, что в моду скоро войдут стационарны... Пиши номер телефона. Задарю стационарник. Еще один остался где то. А штук 5 выкинул и раздал ребятне мелкой для игрушек.)
09:37:35 11-11-2025
Сколько сейчас стоит к старлинку подключиться по интернету с телефона?
11:08:29 11-11-2025
А что-то другое ожидалось? Вангую: за этим последует отмена выборов на всех уровнях,упразднение гос думы, сов феда, отмена института адвокатуры и судов... И будет у нас как в Древнем Риме Понтий Пилат указами решать все вопросы от разрешения споров, чья корова до объявления войны!
11:25:20 11-11-2025
Понтий Пилат правил в Иудее.
13:02:16 11-11-2025
Гость (11:25:20 11-11-2025) Понтий Пилат правил в Иудее. ... А это там же где и Наполеон в 6 ой палате .
13:24:51 11-11-2025
Гость (11:25:20 11-11-2025) Понтий Пилат правил в Иудее. ... Понтий Пилат — римский префект Иудеи c 26 по 36 год