Операторов связи обяжут отключать услуги по требованию ФСБ

10 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минцифры, наделяющую ФСБ правом требовать от операторов связи немедленного прекращения услуг. Поправки в законы "О связи" призваны унифицировать процедуру отключения связи при угрозах безопасности государства и граждан, сообщают "Ведомости".

Ключевые положения законопроекта:

операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ в случаях, определяемых указами президента и постановлениями правительства;

компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами;

законопроект уже согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

Как поясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, сейчас операторы обязаны содействовать проведению оперативно-разыскных мероприятий, но прямой обязанности прекращать услуги по запросу ФСБ законодательно не закреплено.

По мнению экспертов, к "установленным случаям" могут относиться:

проведение контртеррористических операций;

предотвращение массовых беспорядков;

обеспечение безопасности при ЧС и важных госмероприятиях;

борьба с организованной преступностью.

Напомним, с 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%.