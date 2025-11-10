НОВОСТИОбщество

Операторов связи обяжут отключать услуги по требованию ФСБ

Помимо этого, компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами

10 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минцифры, наделяющую ФСБ правом требовать от операторов связи немедленного прекращения услуг. Поправки в законы "О связи" призваны унифицировать процедуру отключения связи при угрозах безопасности государства и граждан, сообщают "Ведомости".

Ключевые положения законопроекта:

  • операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ в случаях, определяемых указами президента и постановлениями правительства;

  • компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами;

  • законопроект уже согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

Как поясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, сейчас операторы обязаны содействовать проведению оперативно-разыскных мероприятий, но прямой обязанности прекращать услуги по запросу ФСБ законодательно не закреплено.

По мнению экспертов, к "установленным случаям" могут относиться:

  • проведение контртеррористических операций;

  • предотвращение массовых беспорядков;

  • обеспечение безопасности при ЧС и важных госмероприятиях;

  • борьба с организованной преступностью.

Напомним, с 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%.

Комментарии 22

Avatar Picture
Олег

21:09:18 10-11-2025

Очень хорошо.
Договоры ушли в прошлое.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:02 10-11-2025

Вот и хорошо! Так им и надо!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:41 10-11-2025

Гость (21:11:02 10-11-2025) Вот и хорошо! Так им и надо!... Им - это россиянам?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:02 10-11-2025

Безопасность превыше всего!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:09 10-11-2025

Гость (21:16:02 10-11-2025) Безопасность превыше всего!... Чья? Элиты?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:24:27 10-11-2025

"операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ..."
ну хорошо.
Отключат интернет, Сотовую связь.
Ну мне кажется это будет не в пользу сотовых операторов.
Как недавно Один из большой четвёрки рекламировал - 100 Гб интернета в подарок.
А где их было тратить когда в половине города мобильного интернета вообще не было...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:16 11-11-2025

Шинник (21:24:27 10-11-2025) "операторы будут обязаны приостанавливать услуги связи по за...
Поэтому и в подарок, что ими никто не сможет воспользоваться

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:59 10-11-2025

Походу, нужно радиоточку реанимировать🤦

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

22:39:53 10-11-2025

И денюжки тю-тю... Не вернут...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:14:18 10-11-2025

"компании связи освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами;"-то есть на закон о защите прав потребителя теперь плевать

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:08:30 11-11-2025

гость (23:14:18 10-11-2025) "компании связи освобождаются от ответственности за неисполн... Теперь на всё плевать.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:46 11-11-2025

Гость (06:08:30 11-11-2025) Теперь на всё плевать. ... а когда было не плевать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:12 11-11-2025

Гость (10:13:46 11-11-2025) а когда было не плевать?... когда телефоны с ручкой были которую надо было сначала крутить
и в трубу орать Барышня! Соедините и номер говорить
тогда могли в горячке просто шлепнуть из маузера и всего делов

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:38:53 11-11-2025

- "борьба с организованной преступностью."------------ Кто с кем борется?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:48 11-11-2025

Гость (06:38:53 11-11-2025) - "борьба с организованной преступностью."------------ Кто с... Борьба нанайских мальчиков

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:32:16 11-11-2025

что то мне подсказывает, что в моду скоро войдут стационарные телефоны. пойду посмотрю на Авито , что предлагают и почем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:10 11-11-2025

Элен без ребят (08:32:16 11-11-2025) что то мне подсказывает, что в моду скоро войдут стационарны... Пиши номер телефона. Задарю стационарник. Еще один остался где то. А штук 5 выкинул и раздал ребятне мелкой для игрушек.)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:35 11-11-2025

Сколько сейчас стоит к старлинку подключиться по интернету с телефона?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

11:08:29 11-11-2025

А что-то другое ожидалось? Вангую: за этим последует отмена выборов на всех уровнях,упразднение гос думы, сов феда, отмена института адвокатуры и судов... И будет у нас как в Древнем Риме Понтий Пилат указами решать все вопросы от разрешения споров, чья корова до объявления войны!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:20 11-11-2025

Понтий Пилат правил в Иудее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:16 11-11-2025

Гость (11:25:20 11-11-2025) Понтий Пилат правил в Иудее. ... А это там же где и Наполеон в 6 ой палате .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:51 11-11-2025

Гость (11:25:20 11-11-2025) Понтий Пилат правил в Иудее. ... Понтий Пилат — римский префект Иудеи c 26 по 36 год

  0 Нравится
Ответить
