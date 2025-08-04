В Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете

Такое решение приняли после многочисленных жалоб от учителей

04 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова выступила с инициативой ввести временный мораторий на увольнения педагогов из-за их личных публикаций в интернете без проведения независимой экспертизы, сообщает ТАСС.

Предлагается разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях. Скрозникова подчеркивает необходимость четких правовых ориентиров для школ и региональных органов образования при оценке онлайн-активности педагогов. Особое внимание уделяется разграничению профессиональной деятельности и частной жизни учителей.

«Мы предлагаем временно запретить увольнять педагогов исключительно за содержание их личных публикаций без объективного рассмотрения и независимой экспертизы», – отмечается в документе.

Депутат ссылается на многочисленные жалобы учителей, которые сталкиваются с дисциплинарными взысканиями за посты, не связанные с профессиональной деятельностью и не содержащие противоправной информации.

Скрозникова обращает внимание на проблему увольнений по надуманным поводам, когда причиной становятся жалобы на личные публикации, сделанные вне рабочего времени. Инициатива предполагает совместную работу Минпросвещения с Минтрудом для разработки четких критериев вмешательства работодателя в частную жизнь педагогов.

До принятия соответствующих нормативных актов предлагается ввести временный мораторий на подобные увольнения.

Ранее в Приморье начали проверку из-за учителя с непозволительными методами воспитания.