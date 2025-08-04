В Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете
Такое решение приняли после многочисленных жалоб от учителей
04 августа 2025, 19:30, ИА Амител
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова выступила с инициативой ввести временный мораторий на увольнения педагогов из-за их личных публикаций в интернете без проведения независимой экспертизы, сообщает ТАСС.
Предлагается разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях. Скрозникова подчеркивает необходимость четких правовых ориентиров для школ и региональных органов образования при оценке онлайн-активности педагогов. Особое внимание уделяется разграничению профессиональной деятельности и частной жизни учителей.
«Мы предлагаем временно запретить увольнять педагогов исключительно за содержание их личных публикаций без объективного рассмотрения и независимой экспертизы», – отмечается в документе.
Депутат ссылается на многочисленные жалобы учителей, которые сталкиваются с дисциплинарными взысканиями за посты, не связанные с профессиональной деятельностью и не содержащие противоправной информации.
Скрозникова обращает внимание на проблему увольнений по надуманным поводам, когда причиной становятся жалобы на личные публикации, сделанные вне рабочего времени. Инициатива предполагает совместную работу Минпросвещения с Минтрудом для разработки четких критериев вмешательства работодателя в частную жизнь педагогов.
До принятия соответствующих нормативных актов предлагается ввести временный мораторий на подобные увольнения.
Ранее в Приморье начали проверку из-за учителя с непозволительными методами воспитания.
19:42:33 04-08-2025
По Конституции все граждане равны перед Законом и поэтому педагоги не могут быть более "рыжими", чем остальные!
21:09:46 04-08-2025
Гость (19:42:33 04-08-2025) По Конституции все граждане равны перед Законом и поэтому пе... Так у нас уже есть более "рыжие" чем другие
20:14:03 04-08-2025
Педагогов в принципе защищать надо. Комитет по Образованию(на Союза-Республик) только и ждёт жалоб на директора школы и зав. ДС. И при этом они кайфуют. Типа, работу сделали свою. Им, чинушам нравится педагогов гнобить. Знаю от и до. Династия такая у нас.
11:24:41 05-08-2025
Гость (20:14:03 04-08-2025) Педагогов в принципе защищать надо. Комитет по Образованию(н... У Муля в этом отношении учителя хорошие были.