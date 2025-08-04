НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете

Такое решение приняли после многочисленных жалоб от учителей

04 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова выступила с инициативой ввести временный мораторий на увольнения педагогов из-за их личных публикаций в интернете без проведения независимой экспертизы, сообщает ТАСС.

Предлагается разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях. Скрозникова подчеркивает необходимость четких правовых ориентиров для школ и региональных органов образования при оценке онлайн-активности педагогов. Особое внимание уделяется разграничению профессиональной деятельности и частной жизни учителей.

«Мы предлагаем временно запретить увольнять педагогов исключительно за содержание их личных публикаций без объективного рассмотрения и независимой экспертизы», – отмечается в документе.

Депутат ссылается на многочисленные жалобы учителей, которые сталкиваются с дисциплинарными взысканиями за посты, не связанные с профессиональной деятельностью и не содержащие противоправной информации.

Скрозникова обращает внимание на проблему увольнений по надуманным поводам, когда причиной становятся жалобы на личные публикации, сделанные вне рабочего времени. Инициатива предполагает совместную работу Минпросвещения с Минтрудом для разработки четких критериев вмешательства работодателя в частную жизнь педагогов.

До принятия соответствующих нормативных актов предлагается ввести временный мораторий на подобные увольнения.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:42:33 04-08-2025

По Конституции все граждане равны перед Законом и поэтому педагоги не могут быть более "рыжими", чем остальные!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:09:46 04-08-2025

Гость (19:42:33 04-08-2025) По Конституции все граждане равны перед Законом и поэтому пе... Так у нас уже есть более "рыжие" чем другие

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:03 04-08-2025

Педагогов в принципе защищать надо. Комитет по Образованию(на Союза-Республик) только и ждёт жалоб на директора школы и зав. ДС. И при этом они кайфуют. Типа, работу сделали свою. Им, чинушам нравится педагогов гнобить. Знаю от и до. Династия такая у нас.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:41 05-08-2025

Гость (20:14:03 04-08-2025) Педагогов в принципе защищать надо. Комитет по Образованию(н... У Муля в этом отношении учителя хорошие были.

  1 Нравится
Ответить
