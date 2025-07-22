Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов
За принятие документа проголосовали 306 депутатов, против — 67
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит штраф за поиск экстремистских материалов. Голосование транслировали на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
За принятие документа проголосовали 306 депутатов, против – 67. Еще 22 воздержались. Закон поддержали в Минцифры, "Единой России", а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что сегодня "другое время, не как вчера – это время боевых действий".
Напомним, что законопроект, в числе прочего, предлагает ввести штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам.
Что изменится с принятием закона, можно ли будет просматривать недозволенные социальные сети и грозит ли блокировка одному из популярных мессенджеров – в материале amic.ru.
Озвучте по фамильно этих 67 человек, которые не побоялись
Лучше тех, кто голосовал "за". Чисто для истории, конечно.
Гость (18:39:07 22-07-2025) Озвучте по фамильно этих 67 человек, которые не побоялись ... Вот лично вам что интересно в материалах по украинскому "Айдару" или другим подразделениям и нацистским течениям (внесены в список террористических). Что копаться в сортах...., знаете чего. Осиротели...
ВВП (19:59:35 22-07-2025) Вот лично вам что интересно в материалах по украинскому "Айд... А книжки Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), признанного, осУжденного и разыскиваемого, читать будет можно? А не вот это вот всё конспирологическое и нацистское г..., в котором вы с наслаждением копаетесь?
Может это вам интересно. А в списке "экстремистских" материалов около 6000 наименований. Совсем не удивлюсь, если там уже перечислены книги Акунина, Фрая или Алексиевич. В отличие от вас, люди всегда стремятся расширять свой кругозор, читая умные хорошие книги.
Пипец...Врагов нужно знать в лицо. Если не знаешь мыслей врага, как с ним спорить? Как понять какие мысли экстремистские? Я вообще считаю, что "экстремизм" - это действие. Если в материалах нет прямых призывов к убийствам, противоправным деяниям, то какой это экстремизм? Если убрать из сети рецепты "Коктелей Молотова", то как партизанам бороться, если придут враги? Запрет актуален только в случае, когда оппоненту не возразить, когда он прав. Но это уже не борьба с экстремизмом называется, это борьба с гласностью, за которую многие здесь так яростно боролись.