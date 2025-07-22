Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов

За принятие документа проголосовали 306 депутатов, против — 67

22 июля 2025, 18:17, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит штраф за поиск экстремистских материалов. Голосование транслировали на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

За принятие документа проголосовали 306 депутатов, против – 67. Еще 22 воздержались. Закон поддержали в Минцифры, "Единой России", а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что сегодня "другое время, не как вчера – это время боевых действий".

Напомним, что законопроект, в числе прочего, предлагает ввести штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам.

Что изменится с принятием закона, можно ли будет просматривать недозволенные социальные сети и грозит ли блокировка одному из популярных мессенджеров – в материале amic.ru.