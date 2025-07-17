"Большой брат" дорвался до Сети. Кому угрожает новый закон о контроле за интернетом

Законодатели уверяют, что массово штрафовать нарушителей не будут, но эксперты сомневаются

Опасения многих российских пользователей интернета о наступлении эры повального контроля не совсем верны, хотя и не беспочвенны, считают IT-специалисты. Как известно, Госдума приняла поправки к внешне безобидному закону об экспедиторах, согласно которым ужесточается ответственность за рекламу VPN, поиск и просмотр запрещенного контента.

Что изменится с принятием закона, можно ли будет просматривать недозволенные социальные сети и грозит ли блокировка одному из популярных мессенджеров – в материале amic.ru.

В мир антиутопии

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, предусматривающие административное (пока) наказание, одобрены комитетом Госдумы по госстроительству, сообщает РИА Новости.

Согласно представленным предложениям, за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним могут присудить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, указывается в таблице поправок законопроектов, рекомендованных к принятию во втором чтении.

"Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", – говорится в проекте закона.

Стоит напомнить, что в настоящее время федеральный список запрещенного контента включает видео-, аудиоматериалы, тексты, мемы, рисунки – всего 5473 позиции. Перечень с завидной регулярностью пополняется.

За распространение рекламы средств доступа к заблокированным сетевым ресурсам (имеются в виду прежде всего VPN) также предлагается наказывать. Здесь штрафы более серьезные: для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам "светит" от 200 до 500 тысяч рублей.

Авторы проекта закона – депутаты из "Единой России" Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был думским депутатом до декабря 2024-го, сейчас врио губернатора Курской области) и член фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", депутат от Алтайского края Александр Терентьев.

Еще в ноябре прошлого года Роскомнадзор (РКН) запретил распространять научную и статистическую информацию о VPN с 30 ноября 2024-го по 1 сентября 2029-го.

Некоторые интернет-ресурсы уже оповестили читателей о переходе в "мир антиутопии", что совершенно справедливо, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"До этого в России никогда не трогали пользователей Сети. Сейчас мы фактически переходим на немецкую модель, когда некоторым гражданам по почте приходят извещения о штрафах за скачивание пиратского контента. Не имеет значения, знал об этом пользователь или нет. Теперь нечто подобное начинается и в нашей стране", – рассказал он amic.ru.

Движение обозначено

Сейчас опасения о тотальном интернет-контроле вряд ли имеют основания, считает эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Конечно, надписи на асфальте "Большой брат следит за тобой", конечно, смотрятся впечатляющие, но у "большого брата" много работы и без этого. Те, кому нужно контролировать соблюдение законов, они, конечно, могут. Но нас в России много, нас ведь 140 миллионов, и у некоторых еще и по два мобильных номера. Так что разбрасываться ресурсами и силами никто не собирается".

Стоит заметить, что к запрещенной к поиску информации могут относиться соцсети Instagram* и Facebook*, указывает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Они тоже фактически попадают под запрет, замечает Владимир Зыков:

"В России Instagram* официально продолжают пользоваться около 20 миллионов человек, согласно системе Brand Analytics. Некоторые источники называют иные данные, но их методика неизвестна. Эти 20 миллионов – активные авторы, которые сделали хотя бы одну публикацию. Но есть еще те, кто ничего не размещает, просто смотрит".

Правда, народные избранники клянутся, что трогать пользователей за просмотр Instagram* не станут, рассказывает эксперт:

"Но у нас многие люди, для того чтобы зайти в какую-то соцсеть, порой сначала забивают ее название в поисковике, а потом переходят. Если ты введешь в поисковик слово, связанное с запрещенным сайтом, получается, ты "прогугливаешься". Как быть тогда?"

Действительно, часть законодателей уже поспешили объяснить, что повальных штрафов для пользователей не будет. Сенатор Артем Шейкин обещал, что наказывать рядовых пользователей за просмотр запрещенных ресурсов при помощи VPN не будут.

"Если доступ осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", – цитирует Шейкина РИА Новости.

Источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, подтверждает это пояснение, но с оговоркой:

"Конечно, никто не будет сразу после вступления закона в силу гонять блюстителей порядка к несчастным гражданам, заходящим на "нехорошие" ресурсы, чтобы стрясти с них штраф в казну. Но движение к этому обозначено. Пока это просто тестирование и просмотр реакции. В Европе, кстати, ситуация развивается в аналогичном ключе".

Спорные меры

В целом принимаемые думцами меры довольно спорные, считает Владимир Зыков:

"Конечно, народным избранникам следовало бы более тщательно поработать над формулировками, продумать более гибкую систему, но у нас такие острые касающиеся многих граждан законопроекты почему-то принимаются буквально молниеносно. То есть в течение одного-двух дней они принимаются сразу в трех чтениях. Без возможности как-то что-то более детально обдумать, почему-то все делается в спешке".

Обращает внимание, что проект закона принимается на фоне продвижения национального мессенджера Мах, призванного, как считает ряд наблюдателей, заменить Telegram, будущее которого якобы под большим вопросом. Поговаривают, что этот сервис могут заблокировать, в крайнем случае замедлить его работу.

По мнению Зыкова, вина за сложившуюся ситуацию с популярным мессенджером отчасти лежит на его создателе:

"И здесь ящик Пандоры открыл сам Дуров, когда его схватили во Франции. Доверие российских властей к нему резко упало. Наши испугались, что основателю Telegram пришлось идти на сотрудничество с властями и спецслужбами этой страны и задумались над российской альтернативой. Конечно, варианта с блокировкой или замедлением исключать нельзя".

Подавляющее большинство россиян законодательные новшества в сфере интернета не касаются, считает Леонтий Букштейн.

"90% граждан вообще на эти вещи не обращают особого внимания, и им это не надо. Но можно сказать, что переделать наш народ трудно. В то же время есть считающие: наверху знают лучше, что надо для нас. К сожалению, это традиция многолетняя, не сказать бы и многовековая. Но пока что людей предупреждают: смотрите, будем следить. Но нас ведь не так просто запугать, верно?"

*Принадлежат компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ