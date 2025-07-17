"Большой брат" дорвался до Сети. Кому угрожает новый закон о контроле за интернетом
Законодатели уверяют, что массово штрафовать нарушителей не будут, но эксперты сомневаются
17 июля 2025, 06:15, ИА Амител
Опасения многих российских пользователей интернета о наступлении эры повального контроля не совсем верны, хотя и не беспочвенны, считают IT-специалисты. Как известно, Госдума приняла поправки к внешне безобидному закону об экспедиторах, согласно которым ужесточается ответственность за рекламу VPN, поиск и просмотр запрещенного контента.
Что изменится с принятием закона, можно ли будет просматривать недозволенные социальные сети и грозит ли блокировка одному из популярных мессенджеров – в материале amic.ru.
В мир антиутопии
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, предусматривающие административное (пока) наказание, одобрены комитетом Госдумы по госстроительству, сообщает РИА Новости.
Согласно представленным предложениям, за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним могут присудить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, указывается в таблице поправок законопроектов, рекомендованных к принятию во втором чтении.
"Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", – говорится в проекте закона.
Стоит напомнить, что в настоящее время федеральный список запрещенного контента включает видео-, аудиоматериалы, тексты, мемы, рисунки – всего 5473 позиции. Перечень с завидной регулярностью пополняется.
За распространение рекламы средств доступа к заблокированным сетевым ресурсам (имеются в виду прежде всего VPN) также предлагается наказывать. Здесь штрафы более серьезные: для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам "светит" от 200 до 500 тысяч рублей.
Авторы проекта закона – депутаты из "Единой России" Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был думским депутатом до декабря 2024-го, сейчас врио губернатора Курской области) и член фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", депутат от Алтайского края Александр Терентьев.
Еще в ноябре прошлого года Роскомнадзор (РКН) запретил распространять научную и статистическую информацию о VPN с 30 ноября 2024-го по 1 сентября 2029-го.
Некоторые интернет-ресурсы уже оповестили читателей о переходе в "мир антиутопии", что совершенно справедливо, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"До этого в России никогда не трогали пользователей Сети. Сейчас мы фактически переходим на немецкую модель, когда некоторым гражданам по почте приходят извещения о штрафах за скачивание пиратского контента. Не имеет значения, знал об этом пользователь или нет. Теперь нечто подобное начинается и в нашей стране", – рассказал он amic.ru.
Движение обозначено
Сейчас опасения о тотальном интернет-контроле вряд ли имеют основания, считает эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
"Конечно, надписи на асфальте "Большой брат следит за тобой", конечно, смотрятся впечатляющие, но у "большого брата" много работы и без этого. Те, кому нужно контролировать соблюдение законов, они, конечно, могут. Но нас в России много, нас ведь 140 миллионов, и у некоторых еще и по два мобильных номера. Так что разбрасываться ресурсами и силами никто не собирается".
Стоит заметить, что к запрещенной к поиску информации могут относиться соцсети Instagram* и Facebook*, указывает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Они тоже фактически попадают под запрет, замечает Владимир Зыков:
"В России Instagram* официально продолжают пользоваться около 20 миллионов человек, согласно системе Brand Analytics. Некоторые источники называют иные данные, но их методика неизвестна. Эти 20 миллионов – активные авторы, которые сделали хотя бы одну публикацию. Но есть еще те, кто ничего не размещает, просто смотрит".
Правда, народные избранники клянутся, что трогать пользователей за просмотр Instagram* не станут, рассказывает эксперт:
"Но у нас многие люди, для того чтобы зайти в какую-то соцсеть, порой сначала забивают ее название в поисковике, а потом переходят. Если ты введешь в поисковик слово, связанное с запрещенным сайтом, получается, ты "прогугливаешься". Как быть тогда?"
Действительно, часть законодателей уже поспешили объяснить, что повальных штрафов для пользователей не будет. Сенатор Артем Шейкин обещал, что наказывать рядовых пользователей за просмотр запрещенных ресурсов при помощи VPN не будут.
"Если доступ осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", – цитирует Шейкина РИА Новости.
Источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, подтверждает это пояснение, но с оговоркой:
"Конечно, никто не будет сразу после вступления закона в силу гонять блюстителей порядка к несчастным гражданам, заходящим на "нехорошие" ресурсы, чтобы стрясти с них штраф в казну. Но движение к этому обозначено. Пока это просто тестирование и просмотр реакции. В Европе, кстати, ситуация развивается в аналогичном ключе".
Спорные меры
В целом принимаемые думцами меры довольно спорные, считает Владимир Зыков:
"Конечно, народным избранникам следовало бы более тщательно поработать над формулировками, продумать более гибкую систему, но у нас такие острые касающиеся многих граждан законопроекты почему-то принимаются буквально молниеносно. То есть в течение одного-двух дней они принимаются сразу в трех чтениях. Без возможности как-то что-то более детально обдумать, почему-то все делается в спешке".
Обращает внимание, что проект закона принимается на фоне продвижения национального мессенджера Мах, призванного, как считает ряд наблюдателей, заменить Telegram, будущее которого якобы под большим вопросом. Поговаривают, что этот сервис могут заблокировать, в крайнем случае замедлить его работу.
По мнению Зыкова, вина за сложившуюся ситуацию с популярным мессенджером отчасти лежит на его создателе:
"И здесь ящик Пандоры открыл сам Дуров, когда его схватили во Франции. Доверие российских властей к нему резко упало. Наши испугались, что основателю Telegram пришлось идти на сотрудничество с властями и спецслужбами этой страны и задумались над российской альтернативой. Конечно, варианта с блокировкой или замедлением исключать нельзя".
Подавляющее большинство россиян законодательные новшества в сфере интернета не касаются, считает Леонтий Букштейн.
"90% граждан вообще на эти вещи не обращают особого внимания, и им это не надо. Но можно сказать, что переделать наш народ трудно. В то же время есть считающие: наверху знают лучше, что надо для нас. К сожалению, это традиция многолетняя, не сказать бы и многовековая. Но пока что людей предупреждают: смотрите, будем следить. Но нас ведь не так просто запугать, верно?"
*Принадлежат компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ
06:27:47 17-07-2025
Все понятно. Интернетом пользоваться прекращаю.
22:10:54 17-07-2025
Гость (06:27:47 17-07-2025) Все понятно. Интернетом пользоваться прекращаю. ... Прекратишь- не забудь позвать, проводим в последний путь свою бурную интернетную молодость и отпразднуем наступление лавочной старости у подъездов;)
06:36:34 17-07-2025
Это правильно что фамилии, озвучили.
07:46:27 17-07-2025
Ну, точно. Хватанули кусок, который в глотку не пролазит. А выбросить уже жалко.😁 Поэтому будет, как обычно, суровый, жоский, отлитый в граните закон, который станут исполнять "слегка и не сразу"😁.
Зато штрафодобывающая промышленность пойдет в гору: задержали тебя, допустим, для проверки документов. И, такая досада, документы в порядке оказались. "А ну-ка, дай-ка сюда свой телефон - опа-на! Штраф по-любому уже есть!"
08:15:53 17-07-2025
замечательная вещь,можно палок нарубить влегкую,можно взять за ноздри любого пользователя,да ине пользователя,доказать,что ты не верблюд невозможно...
08:28:21 17-07-2025
Оруэлл нервно курит в сторонке.
08:42:59 17-07-2025
Пополнение казны - это точно. Куда легче телефоны изымать, чем за ворами гонятся, вдруг на большие звезды попадут
08:45:29 17-07-2025
От создателей: "повышения пенсионного возраста не будет" и "мобилизации не будет"
08:55:19 17-07-2025
Золотое дно,куда так продажа природных ресурсов попала,ставь программку рассылки штрафов с месячной задержкой и собирай денюки,не каких больших затрат нет,а прибыль капает
09:19:04 17-07-2025
Всем угрожает.
Когда блокировать сайты начинали - тоже клялись что к политике это никакого отношения не имеет и по политическим причинам блокировать не будут - а только всякие там совсем уж гадости будут.
Ну и где их обещания теперь?
Вот и эти там же будут - это совершенно очевидно любому разумному человеку, который наблюдал какое-то время как они там себя ведут в этом смысле.
Они думают что у людей память как у рыбки.
На самом деле это реально совершенно ужасный (и неконституционный) закон - если его примут - тут надо либо как-то организовываться всем кого это все уже задолбало (а я думаю таких дофига по стране, если не большинство) - и менять власть (спокойно, охренители, власть вроде бы у нас по закону пока еще можно менять законным путем), либо сваливать отсюда - тем у кого есть возможность.
У меня возможности в принципе есть, жалко все бросать - но и деньги и востребованная профессия есть, главное родных уговорить будет.
Но лучше бы конечно каким-то чудом они бы просто сменились и вся жесть, которую они напринимали - просто как-нибудь самоотменилась бы. Но на это нельзя рассччитывать, к сожалению. Как бы мне этого не хотелось бы.
Но жить в условиях вот этого нарастающего я не знаю, цензурных слов нет у меня тут - совершенно невозможно будет. Уже сейчас на самом деле жить в стране можно только если пытаться полностью их игнорировать и не читать новости и не сопереживать людям, которых они сажают или хуже - а теперь они хотят еще залезть к тебе в компьетер и в мозги и убедиться что ты читаешь только их феерический тупой бред - и больше ничего - и веришь этому тупому бреду как святому откровению.
Ну что тут можно сказать? Конечно жить нельзя будет в таких условиях, интересно только чем все это закончится. Люди послабее конечно в итоге могут убедить себя что надо верить - и станут верить и любить вождя и партию и все что они скажут. Но я думаю, в России далеко не только такие люди есть - и вот что дальше будет с ними - это интересно.
11:22:55 17-07-2025
Гость (09:19:04 17-07-2025) Всем угрожает.Когда блокировать сайты начинали - тоже кл...
о как, товарисч, ты себе на статью наскреб
14:20:36 17-07-2025
Гость (11:22:55 17-07-2025) о как, товарисч, ты себе на статью наскреб... А у нас разве не свобода слова?
03:44:33 19-07-2025
Гость (11:22:55 17-07-2025) о как, товарисч, ты себе на статью наскреб... Да ну? И чем же?
Или ты из тех кто считает что любая критика чуваков у власти незаконна/должна быть незаконна/в любом случае лучше молчать как бы чего не вышло?
(Или речь про призыв менять власть? Специально же напомнил, лол, что у нас есть ЗАКОННЫЙ способ менять власть, речь не идет про незаконные, это у нас запрещено.
Но меня так смешит всегда, когда я пишу про то что надо менять власть - и приходит кто-нибудь из охренителей в комменты и начинает писать что ну все, мол, наболтал себе на статью - и всякое такое.
Ребята, вы видимо до такой степени сами же и понимаете что выборы в стране - это фарс с заранее известным результатом - что уже забыли про то что они вообще есть и для чего они нужны. И про то что у народ ЕСТЬ законное право менять себе власть, что власть - это их наемный управляющий, а не богом данный хозяин настолько забыли - что для вас любые обсуждения о смене власти народом - выглядят как нарушение закона, лол.
Ну так-то ясно что чуваки у власти именно этого бы в конце-концов и хотели бы - принять бы такой закон чтобы их никак от власти нельзя было убрать даже в теории и даже разговоры про такое карались бы тюрьмой.
Но пока вот обстановки, видите ли, не такая еще, чтобы народ спокойно такого рода законы проглотил - поэтому придется вам терпеть и выборы и разговоры о смене власти - и я надеюсь что не только разговоры.)
11:24:50 17-07-2025
Гость (09:19:04 17-07-2025) Всем угрожает.Когда блокировать сайты начинали - тоже кл...
Давай, беги на просвещенный запад, там тебя заждались. Уж там-то все честно и по-демократически, и вообще сладко. Боже мой, не переведутся на Руси дураки никогда (рука-лицо)
12:22:05 17-07-2025
Гость (11:24:50 17-07-2025) Давай, беги на просвещенный запад, там тебя заждались. У... ваша пословица это статья 282. А можно в частном случае трактовать и как 280.3. ну и конечно 5.61 КоАП РФ
03:49:15 19-07-2025
Гость (11:24:50 17-07-2025) Давай, беги на просвещенный запад, там тебя заждались. У... Может и не все, но это как сравнивать Россию нулевых и какой-нибудь Узбекистан с золотыми статуями Великого Лидера и личным контролем товарища не-помню-как-он-у-них-там-зовется над каждой жизненной проблемой в стране, а также книгой его мудрых мыслей в качестве настольной у каждого школьника в обязательном порядке.
Ну в смысле - в России тоже не все гладко было, конечно. Но там-то совсем жесть какая-то, какие вообще сравнения могут быть.
Вот тут так же.
14:31:46 17-07-2025
Гость (09:19:04 17-07-2025) Всем угрожает.Когда блокировать сайты начинали - тоже кл... У Валерия Леонтьева (вроде пока не иноагент) помню была песня "Доктор Время"
09:23:26 17-07-2025
Страна не пуганных идиотов, как говорил герой Абдулова в фильме "Гений"... Вот если на забореп написать всем известное слово из трех букв, как скоро думцы запретят заборы?
09:42:26 17-07-2025
Ничего интересного уже давно всё понятно было еще в 2012 году.
09:50:22 17-07-2025
В СССР проблему "вражих голосов" решали просто, строили "глушилки", но тогда и "голосов" то этих на несколько порядков меньше было, сейчас задача та же, пути решения другие - блокировка "вражих ресурсов", но как говорится "свинья грязь найдет" )))
17:00:33 17-07-2025
ППШариков (09:50:22 17-07-2025) В СССР проблему "вражих голосов" решали просто, строили "глу...
И где этот ссср? Тютю, нет его. Схлопнулся сам в себя как гнилая тыква. Не помогли ни заглушки, ни пионеры-комсомольцы, ни правдивый телевизор, ни покорение космоса...
22:07:54 04-08-2025
ППШариков (09:50:22 17-07-2025) В СССР проблему "вражих голосов" решали просто, строили "глу...
И как, решили? Слушали "голоса", и весьма успешно
23:23:31 04-08-2025
Гость (22:07:54 04-08-2025) И как, решили? Слушали "голоса", и весьма успешно... глушили голоса,а не слушателей,чуешь разницу?
10:07:09 17-07-2025
"получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов". А в списке экстремистских материалов - сотни песен, книг, стихотворений, фотографий. Завтра похмельный чиновник в этот список внесет песню "КиШ" "Ели мясо мужики", а ты ее в поисковике набрал - хоп, штраф. Стал искать картинку "Чиполлино" - хоп, условка. Ну и за Фандорина - ральный срок.
10:19:56 17-07-2025
Там уже Мизулина с Симоньян страждут))) "Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк, если нам будет запрещено их даже читать?" "Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за нового законопроекта не сможет писать доносы. По её словам, Лига безопасного интернета под угрозой ликвидации. После вступления в силу №41-ФЗ о штрафах за поиск экстремистских материалов, её организация не сможет искать нарушителей." Кто-то выстрелил себе в ногу)
10:33:21 17-07-2025
дорвался? да он там живет
22:08:44 17-07-2025
Мда уж!- как говаривал Киса Воробьянинов.
Такими темпами скоро совсем иметь доступ к интернету вообще и к браузерам в частности станет очень опасно для кошельков и отсутствия каких-либо судимостей. Или штрафы или срок. Максимум что можно будет иметь на смартфоне/планшете/ноутбуке/компьютере- приложения банка, оператора, госуслуг, ЖКХ, поликлиники, какой-нибудь отечественный мессенджер, ещё что-нибудь по мелочи, остальное под строжайшим запретом. Нарушителей будут выявлять через проверки сотрудниками органов правоохранительных органов, операторов связи. А уж про содержимое памяти и карт памяти вообще не сто́ит упоминать- шмон будет дикий. Даже интересно стало, как быстро народ станет отказываться от услуг операторов связи и провайдеров в области интернета и связи как таковой вообще. Если не все, то многие определённо.
10:15:53 18-07-2025
Не спасет тебя кривая..
22:02:48 04-08-2025
>через нелегальный ВПН, который не взаимодействует с Роскомнадзор ом
А зачем мне ВПН, который с ним взаимодействует? Чтоб не смотреть Ютуб, или чтоб не попасть в мечту или на Фейсбук?
23:26:36 04-08-2025
И чо вы все испужались? Неужто наш креативный народ не найдет путей, как поступать в случае запретов?