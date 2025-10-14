Готовится к новой жизни. Самойлова уехала с детьми на ферму, подав заявление о разводе

Ферма – это место, где Оксана находит поддержку, и оно особенно дорого ее семье

14 октября 2025, 10:40, ИА Амител

Оксана Самойлова и ее ферма / Фото: @samoylovaoxana / Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Оксана Самойлова проводит время на семейной ферме вместе с детьми, мамой и домашними животными, восстанавливая душевное равновесие после разрыва с рэпером Джиганом.

6 октября стало известно, что звезда подала заявление на развод, поставив точку в браке, который длился более 15 лет. Для поклонников эта новость стала неожиданностью, ведь Самойлова и Джиган считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Сейчас блогерша предпочитает тишину и уют сельской жизни. На семейной ферме, где она проводит время, царит спокойствие – деревянные домики, гирлянды над зоной отдыха и простор для животных создают атмосферу уединения. В своем блоге Самойлова призналась, что переживает непростой этап.

«Тот самый период в жизни, когда по-старому больше не можешь, а по-новому еще не знаешь как», – написала она под видео с фермы.

Место, где Оксана находит поддержку, особенно дорого семье. Еще год назад супруги начали восстанавливать его с нуля: на месте заброшенного участка выросла современная ферма с уютными домами для гостей. Теперь вместе с Оксаной здесь живут ее мама и дети. Они помогают отвлечься от переживаний, играют с енотами и оленями, а сама Самойлова старается обрести внутреннее равновесие вдали от городской суеты.

Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе после 15 лет брака. Пара, воспитывающая четверых детей – 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида, не впервые сталкивается с кризисом в отношениях. Ранее им удавалось сохранить брак, однако в этот раз, судя по всему, Самойлова настроена решительно.

Информация о подаче заявления на развод появилась на прошлой неделе. Есть мнение, что разлад в семье у звездной пары – это пиар-ход.