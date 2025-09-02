НОВОСТИЭкономика

Гречка в России подорожает на 8–12% во втором полугодии

Рост стоимости будет ускоряться по мере появления новостей о падении урожая

02 сентября 2025, 22:25, ИА Амител

Гречневая крупа / Фото: unsplash.com
Гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Ранее СМИ сообщили, что урожай гречки может упасть на 35% по итогам 2025 года. Алтайские аграрии рассказывали, что из-за низких цен им пришлось переходить на другие, более рентабельные культуры. 

«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний», – заявила Байгузина. 

По мнению эксперта, предотвратить резкий рост цен и минимизировать негативный эффект можно поддержкой сельского хозяйства. Кроме того, сдержать цены в условиях дефицита можно созданием государственных запасов.

цены сельское хозяйство

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

09:34:20 03-09-2025

Что бы не произошло, а гречка всегда дорожает... А тут неурожай, точно все воспользуются моментом

  Нравится
Ответить
