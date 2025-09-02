Гречка в России подорожает на 8–12% во втором полугодии

Рост стоимости будет ускоряться по мере появления новостей о падении урожая

02 сентября 2025

Гречневая крупа / Фото: unsplash.com

Гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Ранее СМИ сообщили, что урожай гречки может упасть на 35% по итогам 2025 года. Алтайские аграрии рассказывали, что из-за низких цен им пришлось переходить на другие, более рентабельные культуры.

«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний», – заявила Байгузина.

По мнению эксперта, предотвратить резкий рост цен и минимизировать негативный эффект можно поддержкой сельского хозяйства. Кроме того, сдержать цены в условиях дефицита можно созданием государственных запасов.