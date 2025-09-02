Гречка в России подорожает на 8–12% во втором полугодии
Рост стоимости будет ускоряться по мере появления новостей о падении урожая
02 сентября 2025, 22:25, ИА Амител
Гречка в российских магазинах может подорожать на 8–12% во втором полугодии по сравнению с первым. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.
Ранее СМИ сообщили, что урожай гречки может упасть на 35% по итогам 2025 года. Алтайские аграрии рассказывали, что из-за низких цен им пришлось переходить на другие, более рентабельные культуры.
«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний», – заявила Байгузина.
По мнению эксперта, предотвратить резкий рост цен и минимизировать негативный эффект можно поддержкой сельского хозяйства. Кроме того, сдержать цены в условиях дефицита можно созданием государственных запасов.
Что бы не произошло, а гречка всегда дорожает... А тут неурожай, точно все воспользуются моментом