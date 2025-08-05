Грозы, град и шквалистый ветер будут два дня кошмарить жителей Алтая

Также ожидаются ливни, дожди и туман

05 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае днем 6 августа и в первой половине ночи 7 августа ожидается ухудшение погоды, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 16-21 м/с», – предупреждают синоптики.

Алтайский край

6 августа ночью. Температура +3...+8 градусов, местами до +13 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

6 августа днем. Температура +18...+23 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

7 августа ночью. Температура +8...+13 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

7 августа днем. Температура +20...+25 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Барнаул

6 августа ночью. Температура +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 2–7 м/с.

6 августа днем. Температура +19...+21 градус. Кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4–9 м/с.

7 августа ночью. Температура +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

7 августа днем. Температура +21...+23 градуса. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 3–8 м/с.