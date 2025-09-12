Одинокая стена и груды кирпича. В Барнауле на Потоке сносят 75-летнюю "сталинку"
В столице края продолжается снос аварийного жилья
12 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
В Октябрьском районе Барнаула продолжается планомерный снос аварийного жилья. Сейчас подрядчики разбирают двухэтажный дом по адресу ул. Чудненко, 6.
Здание возвели в 1950 году, и более семи десятилетий оно служило жильем для горожан. Но со временем конструкции обветшали. 3 февраля 2022 года комиссия признала дом непригодным для проживания. Расселение жителей завершилось только в 2025 году, после чего начался демонтаж. Закончить работы подрядчик намерен до конца сентября.
На месте работают экскаваторы: техника постепенно разбирает кирпичные стены, рабочие сортируют строительный мусор.
Программа реновации Потока
Дом на Чудненко – лишь один из десятков аварийных объектов микрорайона Поток. Здесь сейчас насчитывается 34 дома, официально признанных аварийными или ветхими.
В ближайшие годы здесь планируют реализовать программу комплексного развития территории (КРТ). Она предполагает не только снос старых построек, но и строительство нового жилья вместе с современной инфраструктурой.
Согласно проекту, вдоль проспекта Ленина и между улицами Петра Сухова и Эмилии Алексеевой могут появиться до 40 многоэтажных домов, школа и детский сад. Аукцион по выбору застройщика назначен на осень 2025 года. По предварительным оценкам, на реализацию проекта уйдет около 15 лет.
08:12:53 12-09-2025
Нормальные сталинки в общепринятом понимании не строили из газобетона. Это скорее дом барачного типа
08:14:15 12-09-2025
Прощай тихий, спокойный поток. Здравствуй гетто!
23:32:15 12-09-2025
Гость (08:14:15 12-09-2025) Прощай тихий, спокойный поток. Здравствуй гетто!... тут вы признаетесь в своей старпёрости. не надо. Меняется, растет, совершенствуется - растите вместе с городом-то?! чо вы засели в тыщадивятсотзатертых-то?!
08:49:48 12-09-2025
Оставить, как памятник эпохи.
09:02:18 12-09-2025
Гость (08:49:48 12-09-2025) Оставить, как памятник эпохи.... можно оставить один на весь город.
остальные - чтоб небыло
15:15:46 12-09-2025
Гость (08:49:48 12-09-2025) Оставить, как памятник эпохи.... Как Локомотив, осталось три стены пристроить и несколько этажей сверху)
Есть доля шутки
08:58:02 12-09-2025
Вдоль Ленина между Сухова и эмилькой строить не где🧐 так то
23:32:59 12-09-2025
Гость (08:58:02 12-09-2025) Вдоль Ленина между Сухова и эмилькой строить не где🧐 так то... прокатись в Италию, во там "соляризация" ага
09:33:37 12-09-2025
Пока только сносят - но ничего не строят только обещания....
23:33:43 12-09-2025
гость (09:33:37 12-09-2025) Пока только сносят - но ничего не строят только обещания....... вы куку?? пол-города так уже перестроили. вы в какой яме сидите?
09:46:10 12-09-2025
Это не сталинки, а бараки.
10:28:09 12-09-2025
Гость (09:46:10 12-09-2025) Это не сталинки, а бараки.... Бараки были деревянные, их снесли все до перестройки, в них не было квартир, в них как в общаге только комнаты с общей кухней и туалетом, вначале изучи вопрос потом пиши, прочитай про дома 50-60 годов.
10:59:19 12-09-2025
Гость (10:28:09 12-09-2025) Бараки были деревянные, их снесли все до перестройки, в них ... Бараки разные бывают. Не только дощатый сарай с нарами. Был даже официальный термин - дом барачного типа. И, что интересно, новые дома с квартирами-студиями по структуре дома, подъездов без окон по центру здания и планировке комнат один в один те самые дома барачного типа, которые я еще застал ))))). Только площади в студиях сейчас побольше и этажность выше - вместо двух этажей теперь 12-18.
15:18:45 12-09-2025
Гость (10:59:19 12-09-2025) Бараки разные бывают. Не только дощатый сарай с нарами. Был ... Ага, барачного типа с потолками больше 3 метров в высоту и со стенами из красного кирпича, не позорься, просвещайся.
23:59:52 12-09-2025
Гость (15:18:45 12-09-2025) Ага, барачного типа с потолками больше 3 метров в высоту и с... Фотографии смотрели? Красный кирпич, белый кирпич, газобетон, *авно и палки. Высота потолка в данном случае ничего не говорит. Это именно барак. Строили их, как временное жилье для работников заводов, но вот остались до сих пор
10:32:27 12-09-2025
75 лет очень мало для жилья. А если это барак (временное строение), то тогда конечно сносите. А так жилье после капремонта может 150-200 лет служить.
10:47:14 12-09-2025
Гость (10:32:27 12-09-2025) 75 лет очень мало для жилья. А если это барак (временное стр... 50 лет и все. Содержание и ремонт слишком дорого
12:37:45 13-09-2025
Гость (10:32:27 12-09-2025) 75 лет очень мало для жилья. А если это барак (временное стр... Вообще-то у кирпичных домов нормативный срок службы и так 150 лет.
10:50:06 12-09-2025
Эх, головой понимаю, что рассыпающиеся дома нужно сносить. А сердце ноет. Сам вырос в подобном доме - двухэтажка двухподъездная, да еще двор был большой между нашими домами. Я там с рождения, от песочницы жил. Душевно было, по доброму жили. Помогали друг другу, собирались во дворе на праздники, сами за двором следили. Но это пока 20 лет назад не построили вместо двух наших домов пятиэтажку и шестиэтажку. Сразу гетто и наезды, попытки отобрать остатки двора, внаглую ставя забор нам прям под подъездными дверями, в 1,5 метрах. Отогнать тогда таких печенегов мужикам удалось. Но до сих пор в новых домах живут некоторые из этих наглых, и регулярно наезжают, пытаясь даже клумбы под нашими окнами отобрать для своих машин, мусор выкидывают не на мусорку, а нам под окна и кусты на этих клумбах.
23:34:45 12-09-2025
Гость (10:50:06 12-09-2025) Эх, головой понимаю, что рассыпающиеся дома нужно сносить. А... откупите, отреставрируйте, сделайте тур-объектом или фотозоной?! что мешает??
12:45:00 13-09-2025
Гость (10:50:06 12-09-2025) Эх, головой понимаю, что рассыпающиеся дома нужно сносить. А... Видеокамеры поставьте, и наглые хари вместе со своим автохламом будут работать только на штрафы. Был бы человек, а статья найдется)) За выброс мусора, за нарушение правил парковки, самовольный захват земельного участка, организацию незаконной парковки с нарушением нормативных расстояний до стены дома, до детских площадок, и т.д. и т.п.
10:58:33 12-09-2025
построено из блоков. Однозначно сносить. Сохранять надо было дом купцов Морозовых из вылепленного вручную штучного красного кирпича но ...
А такое сносить. Но все же сам проект неплохой и дома чисто из красного кипича на потоке есть. ВИдет на Ленина в раионе геофизики старые дома построенные еще по проектам довоенным Берлинским особнякам - очень красивые дома. Если они целиком из кирпича то есть смысл сохранить и их и их зеленые дворы -уникальные уголки старого каменного Барнаула