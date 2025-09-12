Одинокая стена и груды кирпича. В Барнауле на Потоке сносят 75-летнюю "сталинку"

В столице края продолжается снос аварийного жилья

12 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на Чудненко, 6, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Октябрьском районе Барнаула продолжается планомерный снос аварийного жилья. Сейчас подрядчики разбирают двухэтажный дом по адресу ул. Чудненко, 6.

Здание возвели в 1950 году, и более семи десятилетий оно служило жильем для горожан. Но со временем конструкции обветшали. 3 февраля 2022 года комиссия признала дом непригодным для проживания. Расселение жителей завершилось только в 2025 году, после чего начался демонтаж. Закончить работы подрядчик намерен до конца сентября.

На месте работают экскаваторы: техника постепенно разбирает кирпичные стены, рабочие сортируют строительный мусор.

Программа реновации Потока

Дом на Чудненко – лишь один из десятков аварийных объектов микрорайона Поток. Здесь сейчас насчитывается 34 дома, официально признанных аварийными или ветхими.

Аварийный дом на Эмилии Алексеевой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие годы здесь планируют реализовать программу комплексного развития территории (КРТ). Она предполагает не только снос старых построек, но и строительство нового жилья вместе с современной инфраструктурой.

Согласно проекту, вдоль проспекта Ленина и между улицами Петра Сухова и Эмилии Алексеевой могут появиться до 40 многоэтажных домов, школа и детский сад. Аукцион по выбору застройщика назначен на осень 2025 года. По предварительным оценкам, на реализацию проекта уйдет около 15 лет.