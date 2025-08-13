В Алтайском крае впервые провели комбинированную операцию на легком

Изначально планировалась стандартная бронхопластика

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском краевом онкологическом диспансере провели первую в регионе комбинированную операцию, спасая 75-летнего курильщика с раком легких, сообщает краевой онкологический диспансер.

Пациент из Рубцовска, выкуривавший по полторы пачки сигарет ежедневно на протяжении 60 лет, был успешно прооперирован после курса химиотерапии. У мужчины диагностировали плоскоклеточный рак – заболевание, которое врачи называют "истинным раком курильщиков".

После успешного курса химиотерапии, значительно уменьшившего опухоль, изначально планировалась стандартная бронхопластика. Однако во время операции выяснилось, что опухоль затронула кровоснабжающую артерию, что потребовало экстренного изменения тактики.

Врач принял решение провести одновременную бронхопластику и ангиопластику – удалить пораженные участки бронха и артерии, после чего сшить здоровые части. Этот инновационный подход позволил сохранить большую часть легкого, избежав его полного удаления.

«Даже при возможных осложнениях у нас оставался запасной вариант – полное удаление легкого. Однако сохранить орган было нашей принципиальной задачей», – пояснил заведующий отделением торакальной онкологии Артак Панасьян.

Дополнительная химиотерапия после операции привела к полному исчезновению опухоли. Сейчас пациент уже выписан и не нуждается в дальнейшем лечении. По словам врачей, прогноз благоприятный, хотя серьезные физические нагрузки теперь противопоказаны.

«Это уникальный случай для нашего региона. Если бы не возраст, наш пациент мог бы даже покорять горные вершины. Но теперь ему стоит избегать разве что ношения тяжестей», – отметил Панасьян.

