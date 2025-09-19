Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково
В пресс-службе аэропорта заверили, что инцидент не повлиял на операционную деятельность
19 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Санкт-Петербургский аэропорт Пулково столкнулся с кибератакой, сообщает РБК.
В результате взлома официальный сайт воздушной гавани был выведен из строя. На его главной странице размещено уведомление о временных технических работах, где пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах непосредственно у авиакомпаний.
В пресс-службе аэропорта заверили, что инцидент не повлиял на операционную деятельность: воздушная гавань работает в обычном режиме, рейсы выполняются без изменений.
По информации Shot, атака на интернет-ресурс была осуществлена с Украины.
Ранее Генпрокуратура подтвердила факт хакерской атаки на информсистемы "Аэрофлота".
23:55:10 19-09-2025
это прямо эпик!! оспадееее, супер-реклама