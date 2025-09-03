"Химия — это сила". Как Виктор Томенко побывал в обновленных школах и посетил будущий парк

Поездка губернатора прошла 1 сентября

03 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Школа № 3 в Заринске после ремонта / Фото: amic.ru

Две школы в городе Заринске заработали 1 сентября после капитального ремонта в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Обновленные образовательные учреждения посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона также поучаствовал в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, и побывал в строящемся спортхабе "Драйв". Как прошел визит Виктора Томенко в Заринск – читайте в нашем материале.

Школа № 3

Первым делом губернатор осмотрел отремонтированную школу № 3. На обновление здания из краевого бюджета потратили около 113 миллионов рублей. В образовательном учреждении заменили системы вентиляции, инженерные сети, отремонтировали спортзал, пищеблок, учебные кабинеты, лестницы, кровлю, а также провели электромонтажные работы. Утеплили фасад, закупили новое оборудование и мебель. В качестве дизайна школы выбрали светло-оранжевые оттенки. Навели порядок на прилегающей территории и стадионе: там появились современные площадки для баскетбола, волейбола, уличной гимнастики, а также обустроят зоны для прыжков в длину и метания ядра и беговые дорожки.

Губернатор Виктор Томенко в школе № 3 Заринска / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко заглянул и в центр детских инициатив, где будут проводить мероприятия активисты "Движения Первых" и волонтеры, а также школьный спортклуб по самбо и танцевальный коллектив "Виктория".

Школа № 7

Второй точкой визита главы региона стала отремонтированная школа № 7 в центре Заринска – одна из самых больших в городе. В образовательном учреждении обучаются более тысячи детей. Только в этом году за парты сели 95 первоклашек. Школу построили в 1984 году и за 40 лет ее не ремонтировали. На обновление здания выделили около 180 миллионов рублей.

Губернатор Виктор Томенко в школе № 7 в Заринске / Фото: amic.ru

Теперь школа соответствует всем современным стандартам образования. Виктор Томенко оценил качество ремонтных работ. Например, в спортивном зале установили современный деревянный паркет. Кроме стандартных учебных кабинетов есть все необходимое для проведения лабораторных исследований. Также организованы возможности для дополнительных занятий. Например, ребята смогут ознакомиться с принципами оказания медицинской помощи. Губернатор посетил кабинет химии, в котором дети будут изучать модели химических элементов.

«Химия – это сила», – обратился Виктор Томенко к учительнице химии и пожелал ей хороших учеников.

Также глава региона побывал на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, поздравил всех с началом нового учебного года. Он поблагодарил педагогов за вклад в обучение и воспитание учащихся.

«Именно вы играете важную роль в формировании личности. Благодаря вам ученики добиваются значимых успехов, которые важны для их личного будущего и способствуют движению нашего края, а также нашей страны вперед», – уверен Виктор Томенко.

По словам главы региона, в школы Алтайского края пошли около 280 тысяч учеников, в том числе больше 28 тысяч первоклассников. К учебе в новом году приступают 50 тысяч студентов вузов и еще более 60 тысяч учащихся колледжей и техникумов. Также 90 тысяч детей дошкольного возраста посещают детские сады.

«У нас почти полмиллиона любознательных и целеустремленных ребят. Пусть учебный процесс будет для вас увлекательным и вдохновляющим. Занимайтесь усердно, внимательно, прилежно – это вам обязательно пригодится. Цените вашу дружбу и пронесите ее через всю жизнь. Знаю много примеров, когда школьные друзья остаются вместе буквально навсегда», – обратился к школьникам Заринска губернатор.

Новая школа и будущий спортхаб

После торжественной линейки Виктор Томенко направился в заринскую школу № 2, где только начинается ремонт. Уже прошел аукцион и определен подрядчик. Ему предстоит капитально отремонтировать четырехэтажное здание, а также благоустроить прилегающую территорию. Сделают новые кабинеты, спортзал, появится актовый зал, а также современная столовая. Виктор Томенко поручил министру образования региона Светлане Говорухиной держать на контроле ход ремонтных работ, которые должны завершить к сентябрю 2026 года.

Губернатор Виктор Томенко в школе № 2 в Заринске / Фото: amic.ru

Всего, по словам главы региона, за последние шесть лет в крае построили 17 школ и капитально отремонтировали свыше 500 школьных зданий. За ближайшие три года планируется отремонтировать еще 74 школы.

Также в Заринске Виктор Томенко побывал в будущем спортивном хабе "Драйв" – одном из самых интересных проектов, которые реализовывают в Алтайском крае. На пустыре площадью 12 гектаров построят парк для занятий экстремальными видами спорта. Тем более местные жители много лет просили власти Заринска сделать современный парк.

В прошлом году этот проект получил федеральную финансовую поддержку на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В общей сложности на строительство парка уйдет около 100 миллионов рублей. Большая часть поступит из федерального бюджета. Подразумевается и выделение краевых средств.

Виктор Томенко в парке "Драйв" / Фото: правительство Алтайского края

Глава Заринска Виктор Азгалдян рассказал губернатору о том, как планируется реализовывать масштабный проект спортхаба. В настоящее время уже готов один из участков лыжероллерной трассы длиной 780 метров, работы будут продолжены. В парке появится велопарковка, скейт-парк, баскетбольная и волейбольные площадки, трибуны для зрителей, корты для настольного тенниса, лежаки и многое другое. В настоящее время парк готов примерно на 65%.