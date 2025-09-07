Химия и информатика стали лидерами по стобалльным оценкам ЕГЭ в Барнауле

Одна из барнаульских выпускниц набрала 100 баллов сразу по двум предметам

07 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле подвели итоги Единого государственного экзамена: 25 выпускников из 16 школ города получили 26 стобалльных результатов, пишет пресс-служба администрации города.

Наибольшее количество высших баллов учащиеся набрали по химии и информатике. Выпускница гимназии № 42 Валерия Косых показала исключительный результат, получив 100 баллов одновременно по русскому языку и химии.

«Всего в экзаменационной кампании участвовали около трех тысяч одиннадцатиклассников, а также 261 выпускник прошлых лет и 41 студент учреждений среднего профессионального образования», – пишут в пресс-службе.

Для проведения ЕГЭ в городе организовали 40 пунктов сдачи. 675 выпускников воспользовались дополнительными днями для пересдачи, введенными по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году.