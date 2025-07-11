Матчи спортсмены начнут проводить уже в августе

11 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" начнут подготовку к новому сезону 15 июля. На этот день намечен сбор команды в Барнауле, сообщает пресс-служба "бело-синих".

С 15 по 17 июля хоккеисты пройдут углубленный медосмотр. Затем с 18 июля по 5 августа у динамовцев запланированы сборы в Барнауле и в Бийске.

9 августа команда Дмитрия Пархоменко проведет домашний матч против усть-каменогорского "Торпедо". С 12-го по 14-е число в Барнауле состоится турнир "Кубок губернатора Алтайского края". Помимо хозяев, его участниками станут красноярский "Сокол" и "Торпедо" Усть-Каменогорск. 17 августа "Динамо-Алтай" в Новосибирске проведет товарищеский матч против "Сибири".

Напомним, прошлый чемпионат ВХЛ динамовцы завершили на 18-м месте из 33. В этом году турнир стартует в начале сентября.