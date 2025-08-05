Холодную воду отключат 6 августа в барнаульском поселке Сибирская Долина
Будут проводиться плановые работы по врезке пожарного гидранта
05 августа 2025, 11:16, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В поселке Сибирская Долина специалисты "Росводоканала" проведут плановые работы по врезке пожарного гидранта на улице Житомирской, 59, и установке пяти водопроводных задвижек диаметром 100 мм на нескольких улицах.
В результате с 09:00 до 19:00 без воды останется 451 частный дом по следующим адресам:
- Белгородская, 33–75;
- Морская, 7–21, 2–12;
- Житомирская, 1–11, 2–8;
- Черноморская, 1–55, 4–78;
- Измайловская, 4–76, 1–77;
- Кубанская, 2–74, 1–75;
- Днепровская, 2–78, 15–77;
- Дунайская, 1–77, 16–78;
- Валдайская, 2–28, 7–33.
Все работы запланированы на один день – 6 августа. По всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии: 500-101 или 202-200. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний.
