Холодную воду отключат 6 августа в барнаульском поселке Сибирская Долина

Будут проводиться плановые работы по врезке пожарного гидранта

05 августа 2025, 11:16, ИА Амител

В поселке Сибирская Долина специалисты "Росводоканала" проведут плановые работы по врезке пожарного гидранта на улице Житомирской, 59, и установке пяти водопроводных задвижек диаметром 100 мм на нескольких улицах.

В результате с 09:00 до 19:00 без воды останется 451 частный дом по следующим адресам:

Белгородская, 33–75;

Морская, 7–21, 2–12;

Житомирская, 1–11, 2–8;

Черноморская, 1–55, 4–78;

Измайловская, 4–76, 1–77;

Кубанская, 2–74, 1–75;

Днепровская, 2–78, 15–77;

Дунайская, 1–77, 16–78;

Валдайская, 2–28, 7–33.

Все работы запланированы на один день – 6 августа. По всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии: 500-101 или 202-200. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.

