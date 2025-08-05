НОВОСТИОбщество

Холодную воду отключат 6 августа в барнаульском поселке Сибирская Долина

Будут проводиться плановые работы по врезке пожарного гидранта

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В поселке Сибирская Долина специалисты "Росводоканала" проведут плановые работы по врезке пожарного гидранта на улице Житомирской, 59, и установке пяти водопроводных задвижек диаметром 100 мм на нескольких улицах.

В результате с 09:00 до 19:00 без воды останется 451 частный дом по следующим адресам:

  • Белгородская, 33–75;
  • Морская, 7–21, 2–12;
  • Житомирская, 1–11, 2–8;
  • Черноморская, 1–55, 4–78;
  • Измайловская, 4–76, 1–77;
  • Кубанская, 2–74, 1–75;
  • Днепровская, 2–78, 15–77;
  • Дунайская, 1–77, 16–78;
  • Валдайская, 2–28, 7–33.

Все работы запланированы на один день – 6 августа. По всем вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии: 500-101 или 202-200. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний.

