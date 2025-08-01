В Барнауле десятки домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии
Повреждение уже устраняют специалисты СГК
01 августа 2025, 13:20, ИА Амител
Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com
Горячую воду отключили в Железнодорожном районе Барнаула из-за коммунальной аварии, сообщили в телеграм-канале СГК Барнаул.
Повреждение устраняют на внутриквартальной сети по ул. Кулагина, 5б. На время работ подачу горячей воды приостановили по адресам:
- ул. Хлебозаводская: 10;
- ул. Водопроводная: 87, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 109, 109а, 113, 115а, 121, 122, 123, 132, 134, 136б, 136б/1;
- б-р. 9 января: 99, 101;
- ул. Воровского: 106, 108в, 110, 161, 163, 165;
- ул. Сизова: 10а, 14б;
- пр. Комсомольский: 132, 134, 134б, 136;
- ул. Ленская: 1в;
- ул. Цеховая: 2, 4;
- ул. Линейная: 20, 40;
- ул. Парфёнова: 20;
- ул. Парижской Коммуны: 46, 48, 50, 50а, 62, 64.
Когда горячее водоснабжение домов восстановят, в компании не уточнили.
28 июля в Барнауле стартовал финальный этап гидравлических испытаний теплосетей, в рамках которого до 11 августа горячую воду отключили у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов.
13:37:54 01-08-2025
у меня водонагреватель 100 литровый поэтому вообще не колышет. Жалко только ненадежность эту всю, и что людям каким-то неудобство доставляет
15:17:05 01-08-2025
Гость (13:37:54 01-08-2025) у меня водонагреватель 100 литровый поэтому вообще не колыше... Согласен, привыкли мы с Советских времен к централизованному снабжению, но при Советах за эту услугу денег не брали, т.к. это был побочный продукт выработки э/энергии и большевики решили: "А почему бы не дарить это счасть своему народу". Но "Тут брат капитализм: человек человеку - волк" (к/ф "Паспорт") горячая вода за хорошие деньги - двойной профит.