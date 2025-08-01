В Барнауле десятки домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

Повреждение уже устраняют специалисты СГК

01 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com

Горячую воду отключили в Железнодорожном районе Барнаула из-за коммунальной аварии, сообщили в телеграм-канале СГК Барнаул.

Повреждение устраняют на внутриквартальной сети по ул. Кулагина, 5б. На время работ подачу горячей воды приостановили по адресам:

ул. Хлебозаводская: 10;

ул. Водопроводная: 87, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 109, 109а, 113, 115а, 121, 122, 123, 132, 134, 136б, 136б/1;

б-р. 9 января: 99, 101;

ул. Воровского: 106, 108в, 110, 161, 163, 165;

ул. Сизова: 10а, 14б;

пр. Комсомольский: 132, 134, 134б, 136;

ул. Ленская: 1в;

ул. Цеховая: 2, 4;

ул. Линейная: 20, 40;

ул. Парфёнова: 20;

ул. Парижской Коммуны: 46, 48, 50, 50а, 62, 64.

Когда горячее водоснабжение домов восстановят, в компании не уточнили.

28 июля в Барнауле стартовал финальный этап гидравлических испытаний теплосетей, в рамках которого до 11 августа горячую воду отключили у части потребителей Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов.