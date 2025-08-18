Горячую воду отключат с 18 по 20 августа в центре Барнаула

Воды не будет до 12:00 20 августа

18 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Работы на участке тепловой магистрали М-34 диаметром 500 мм на ул. Партизанской, обеспечивающей теплом 13 тысяч жителей Барнаула, выходят на финальную стадию, сообщает официальный сайт администрации.

Для завершения ремонта потребуется временное отключение горячего водоснабжения с 10:00 18 августа до 12:00 20 августа по следующим адресам:

Улицы и дома, попадающие под отключение: