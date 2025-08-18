Горячую воду отключат с 18 по 20 августа в центре Барнаула
Воды не будет до 12:00 20 августа
18 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Работы на участке тепловой магистрали М-34 диаметром 500 мм на ул. Партизанской, обеспечивающей теплом 13 тысяч жителей Барнаула, выходят на финальную стадию, сообщает официальный сайт администрации.
Для завершения ремонта потребуется временное отключение горячего водоснабжения с 10:00 18 августа до 12:00 20 августа по следующим адресам:
Улицы и дома, попадающие под отключение:
ул. Чкалова, 57, 57а, 64, 66, 68, 68а, 68б, 69а, 87, 89;
ул. Партизанская, 70а, 70в, 82, 84, 88, 94, 105, 120;
ул. Папанинцев, 76, 97, 105, 106, 108б;
ул. Песчаная, 74, 74а, 74б, 80, 84, 87, 89, 108;
ул. Геблера, 24, 28, 30, 31, 33б;
пр. Ленина, 37, 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51а;
ул. Мерзликина, 5;
пр. Социалистический, 47, 54, 59, 60, 61, 63, 69, 69а, 78, 85;
ул. Чернышевского, 55;
пр. Красноармейский, 54, 58, 62, 64, 72, 80, 82, 90, 90а, 94;
ул. Димитрова, 85а;
ул. Пролетарская, 91.
14:04:35 18-08-2025
Так горячую или холодную?
14:14:45 18-08-2025
Не помню, говорил я или нет, но с приходом СГК будет перерыт кротами город. Пока ремонты будут недолгими, а потом будут раскапывать и бросать. Пример— новосибирск
22:56:25 18-08-2025
Почему нет горячей воды с 28 июля? Администрация Октябрьского района сообщает, что организация т.599715 переключает дома с ТЭЦ 3 на ТЭЦ 2. Но наш дом не имеет никакого отношения к ТЭЦ 3. Зачем врать? Вода идет ледяная.