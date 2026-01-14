НОВОСТИКультура

Хор Данилова монастыря исполнит "Рождественское послание" в Барнауле 16 января

Зрителей ждут аутентичные праздничные песнопения, стихи и колядки

14 января 2026, 19:30, ИА Амител

Хор Данилова монастыря / Афиша Государственной филармонии Алтайского края
Хор Данилова монастыря / Афиша Государственной филармонии Алтайского края

На сцене Государственной филармонии Алтайского края 16 января выступит Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря – ведущий мировой исполнитель в области сакрального и этнического искусства.

Хор представит новую программу – "Рождественское послание". Она состоит из аутентичных праздничных песнопений, стихов, колядок, щедровок. В единой композиции соединятся духовные, казачьи, патриотические гимны, народные и военные песни.

Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, является лауреатом международных конкурсов.

«Слушатели смогут насладиться музыкой, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию, способна творить чудеса и отогревать души людей», – говорится в анонсе филармонии.

Александр Балыков — о песнях со смыслом и композиторах, которые гонят кошек на рояль

Продюсер и солист группы ViVA Александр Балыков рассказал, в чем особенность Алтая и почему именно Барнаул первым увидит юбилейное шоу коллектива
Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

20:08:42 14-01-2026

Монахи бросив свое служение пустились в турне по стране, как цивильные певцы и певички?

  -5 Нравится
Ответить
