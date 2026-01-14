Хор Данилова монастыря исполнит "Рождественское послание" в Барнауле 16 января
Зрителей ждут аутентичные праздничные песнопения, стихи и колядки
14 января 2026
На сцене Государственной филармонии Алтайского края 16 января выступит Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря – ведущий мировой исполнитель в области сакрального и этнического искусства.
Хор представит новую программу – "Рождественское послание". Она состоит из аутентичных праздничных песнопений, стихов, колядок, щедровок. В единой композиции соединятся духовные, казачьи, патриотические гимны, народные и военные песни.
Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, является лауреатом международных конкурсов.
«Слушатели смогут насладиться музыкой, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию, способна творить чудеса и отогревать души людей», – говорится в анонсе филармонии.
Монахи бросив свое служение пустились в турне по стране, как цивильные певцы и певички?