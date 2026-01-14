Хор Данилова монастыря исполнит "Рождественское послание" в Барнауле 16 января

Зрителей ждут аутентичные праздничные песнопения, стихи и колядки

14 января 2026, 19:30, ИА Амител

Хор Данилова монастыря / Афиша Государственной филармонии Алтайского края

На сцене Государственной филармонии Алтайского края 16 января выступит Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря – ведущий мировой исполнитель в области сакрального и этнического искусства.

Хор представит новую программу – "Рождественское послание". Она состоит из аутентичных праздничных песнопений, стихов, колядок, щедровок. В единой композиции соединятся духовные, казачьи, патриотические гимны, народные и военные песни.

Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, является лауреатом международных конкурсов.