Речь идет о Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах. В зону отключения попадают 987 многоквартирных жилых домов, 4 440 частных домов, в которых проживают 216 тысяч человек. Без ресурса останутся также 70 детских садов, 41 школа и 23 медицинских учреждения.

Если конкретнее, воду отключат в границах следующих улиц: Солнечная Поляна – Горская – Квартал 953а – проспект Космонавтов – проезд 9-й Заводской – проспект Калинина – улица Чеглецова – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица Горно-Алтайская – улица 5-я Западная – улица 1-я Речная – улица 3-я Речная – улица Чеглецова – бульвар Медиков – улица Юрина – Ясная – улица Покровская – улица 42-й Краснознаменной Бригады – улица 2-я Северо-Западная – проезд Горьковский – проезд Иртышский – проезд Волгоградский – улица Советской Армии – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Новгородская – улица Энтузиастов – улица Эмилии Алексеевой – Шукшина – Чудненко – Читинский – Чеглецова – Панфиловцев – Хлеборобная – Томского Мушкетерского Полка – Халманова – Урожайная – улица Попова – Тимуровская – Солнцева – улица Сергея Семенова – улица Солнечная Поляна – улица Геодезическая – Павловский тракт – улица Лиственничная – улица Облепиховая – улица Просторная – улица Геодезическая – улица Солнечная Поляна – Совхозная – Сапфирная.

Полный список адресов, попадающих под ограничения, можно посмотреть по ссылке.