"Идем верным путем". Розничная сеть из Барнаула стала лучшей в России
Жюри рассмотрело 1 370 заявок в 13 номинациях
30 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Итоги восьмого конкурса "Торговля России", организованного Министерством промышленности и торговли РФ, подвели в конце июня в Москве. В этом году экспертное жюри рассмотрело 1 370 заявок в 13 номинациях. В номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" в городе Барнаул стала фирменная розничная сеть "Мясная лавка" торговой марки "Барнаульский пищевик".
В этом году жюри особое внимание уделяло двум аспектам: качеству продукции и тому, как обслуживают покупателей в магазинах. Всего в номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" помимо барнаульской марки победу присудили еще 21 компании из других регионов страны. Среди них - "Курганинский мясоптицекомбинат", "Орский мясокомбинат", "Царь-продукт", "Оренбургский пуховый платок" и другие.
Директор ООО "Алтайские мясные лавки" Николай Колотвин уверен, что победа в конкурсе — большая заслуга компании.
"Это показывает, что мы идем верным путем", - пояснил amic.ru Колотвин.
В будущем, уверен директор компании, в России будут открывать все больше мясных лавок мини-формата. Там можно купить не только продукты первой необходимости, но и уникальные продукты производителя, которых не найдешь на полках супермаркетов. В данное время это одна из ценностей для покупателя.
"Покупатель может находить в одном месте всю информацию о продукте. Это очень удобно для человека. За этим будущее, когда в одной точке представлены колбасные изделия, мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия и другие товары", - уверен Николай Колотвин.
Странно, что "Мясная лавка", кого не спроси, все во "Вкусную жизнь" или "Алейский мясокомбинат" предпочитают ходить за покупками. Наверное платное участие было, кто подался на конкурс - тот и победил ))). Выбор потребителей (объективный) - иной )))
14:55:01 30-07-2025
Гость (10:45:33 30-07-2025) Странно, что "Мясная лавка", кого не спроси, все во "Вкусную... Ну только не Вкусная жизнь, там отстой.
00:11:21 31-07-2025
Гость (10:45:33 30-07-2025) Странно, что "Мясная лавка", кого не спроси, все во "Вкусную... Вот недалеко от дома была открыта Мясная лавка и там продавались нюрнбергские колбаски. Я кроме мяса не люблю что-то жарить на мангале. А это прям объедение. Но потом закрыли и открылась вкусная жизнь. Ну так, не часто и ничего особого
12:19:05 30-07-2025
Кто-то ещё ест докторскую колбасу от барнаульского пищевика? Непонятно по каким критериям отбирали. Точно не по колбасе