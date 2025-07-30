"Идем верным путем". Розничная сеть из Барнаула стала лучшей в России

Жюри рассмотрело 1 370 заявок в 13 номинациях

Итоги восьмого конкурса "Торговля России", организованного Министерством промышленности и торговли РФ, подвели в конце июня в Москве. В этом году экспертное жюри рассмотрело 1 370 заявок в 13 номинациях. В номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" в городе Барнаул стала фирменная розничная сеть "Мясная лавка" торговой марки "Барнаульский пищевик".

В этом году жюри особое внимание уделяло двум аспектам: качеству продукции и тому, как обслуживают покупателей в магазинах. Всего в номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" помимо барнаульской марки победу присудили еще 21 компании из других регионов страны. Среди них - "Курганинский мясоптицекомбинат", "Орский мясокомбинат", "Царь-продукт", "Оренбургский пуховый платок" и другие.

Директор ООО "Алтайские мясные лавки" Николай Колотвин уверен, что победа в конкурсе — большая заслуга компании.

"Это показывает, что мы идем верным путем", - пояснил amic.ru Колотвин.

В будущем, уверен директор компании, в России будут открывать все больше мясных лавок мини-формата. Там можно купить не только продукты первой необходимости, но и уникальные продукты производителя, которых не найдешь на полках супермаркетов. В данное время это одна из ценностей для покупателя.

"Покупатель может находить в одном месте всю информацию о продукте. Это очень удобно для человека. За этим будущее, когда в одной точке представлены колбасные изделия, мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия и другие товары", - уверен Николай Колотвин.

