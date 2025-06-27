"Люди ценят время". Почему барнаульцы стали чаще заказывать еду, а не стоять у плиты
В краевой столице в последние годы открылись несколько гастромаркетов
27 июня 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле с каждым годом открывается все больше гастромаркетов — что-то вроде фермерских лавок, куда ходят не только за продуктами, но чтобы перекусить и провести время. Причем продают в гастромаркетах овощи, фрукты, мясо, молоко и хлеб от местных производителей, которые не всегда можно найти на прилавках федеральных сетей. Основательница гастромаркета "Днем с Огнем" Светлана Провозён рассказала amic.ru, почему жители Барнаула предпочитают покупать готовую или замороженную еду, а также заказывать ее на дом. Количество таких покупателей с каждым годом будет только расти, уверяет она.
"Всегда любила кормить людей"
Светлана Провозён более 20 лет работает в сфере общепита. Четыре года назад она одна из первых в городе открыла гастромаркет "Днем с Огнем". В 2025 году заведение победило во всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Всего организаторы рассмотрели 1370 заявок из разных уголков страны. Помимо "Днем с Огнем", победу отпраздновали две барнаульскими компании: "Лучшей фирменной сетью местного производителя" стала "Мясная лавка", ООО "Барнаульский пищевик", а "Лучшей ярмаркой" стала "Специализированная продовольственная ярмарка выходного дня – 2025".
"Я всегда любила кормить людей. Наверное, всю жизнь шла к открытию подобного заведения", - пояснила amic.ru Светлана Провозён.
Подобные гастромаркеты большой популярностью пользуются в центральной части страны. Барнаул, поясняет Провозён, немного отстает от общероссийской тенденции, но ситуация в последние годы меняется. Самые популярные кухни, которые можно найти в алтайских гастромаркетах, - это паназиатская, европейская, а также восточная.
Почти ресторан, но как дома
В гастромаркетах, в отличие от продуктовых магазинов, сильнее выражен акцент на готовое питание. Особенность гастромаркетов в том, что там большом выборе качественной еды собственного производства.
По мнению Светланы Провозён, жители крупных городов стремятся меньше тратить времени на кухне, предпочитая покупать готовую или замороженную еду. Одновременно растут и требования к ее уровню: чтобы было вкусно также, как дома. Гастромаркеты — что-то среднее, это уже не магазин, но еще и не ресторан.
"Посетители гастромаркетов — занятые люди, которые много работают, увлечены своими проектами. Им не всегда хватает времени бегать по магазинам, они не хотят есть шаурму или хот-доги, а более ответственно подходят к своему питанию. Да, люди приходят в гастромаркеты не каждый день, но по мере необходимости. Также появился тренд на покупку замороженной еды. Можно закинуть ту же рыбу или мясо в микроволновую печь и поужинать, сэкономив много времени", - считает Светлана Провозён.
Спрос на качественную еду будет расти
Еще одна особенность заведений подобного формата — размещение в спальных районах города, а не в центре Барнаула, где сосредоточено большое количество ресторанов и магазинов. Все упирается в ту же экономию времени: когда люди возвращаются с работы домой, им удобнее покупать продукты у дома, а не ехать на рынок или большой супермаркет.
Причем не все приходят пообедать или поужинать за столиком в гастромаркете, многие забирают еду с собой или оформляют доставку полуфабрикатов через интернет, отмечает Провозён. В целом рынок доставки, уверена эксперт, в Барнауле будет расти, но люди не перестанут ходить в магазины.
"Все обленились. Сегодня можно зайти в приложение по доставке еды в телефоне, заказать обед детям домой и при этом параллельно работать в офисе. Многие заказывают продукты на работу, причем на весь коллектив сразу. Можно купить полуфабрикаты, положить их в морозилку и не думать о том, что приготовить. Деловые люди начали ценить свое время, поэтому не готовы стоять несколько часов у плиты. Проще заказать еду", - уверена Светлана Провозён.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
12:44:00 27-06-2025
Вырос уровень жизни.
13:03:32 27-06-2025
Гость (12:44:00 27-06-2025) Вырос уровень жизни.... вырос уровень лени и криворукости.
кто ест 300 грамм селедки в шубе??? котик месячный??? мне одному 700 грамм только попробовать!
12:51:00 27-06-2025
филадельфия на машонке стоит 600 р, в ленде - 800, сколь денег, времени и исл надо чтобы ее норм аьное сделать, и один хрен будет фигня.
сколько нужно варить и резать чтобы сделать контейнер 300 грамм седеки под шубой?
потом все мыть и убирать.
зачем
13:22:48 27-06-2025
Гость (12:51:00 27-06-2025) филадельфия на машонке стоит 600 р, в ленде - 800, сколь ден... На чем у вас Филадельфия? Вот чтобы Филадельфия не была на том чем она у вас надо иногда готовить самостоятельно. А то Филадельфия головного мозга будет
13:16:16 27-06-2025
....."Посетители гастромаркетов — занятые люди, которые много работают, увлечены своими проектами.......
бедные люди, мимо которых пролетает жизнь. загнанные ипотеками и кредитами. то что ездят на "отдых" 2 раза в год вообще не показатель. человеку хорошо в своей семье, с родными и близкими. дарить заботу и создавать уют. жаль ,что многие это поздно понимают.
14:30:36 27-06-2025
Гость (13:16:16 27-06-2025) ....."Посетители гастромаркетов — занятые люди, которые мног... а быть на отдыхе с с семьей и родными и близкими вера запрещает? у каждого свой путь. кому-то прийти домой навернуть тарелку борща и тазик оливье - вот оно счастье, а кому-то новая страна, новые места, новые впечатления - это счастье. и, как правило, лагерь вторых пополняется первыми, но никак не наоборот. в конце концов мы приходим в этот мир одни и уходим так же в одиночестве и у каждого будет свой багаж событий и воспоминаний.
13:22:07 27-06-2025
>> Все обленились. - Да, собственно, этим все сказано.
13:36:28 27-06-2025
в СССР, особенно в послевоенное время, когда был самый рассвет Социализма, планировалось, что люди будут питаться в столовых, кафе, пельменных, закусочных... в общепите короче. высвобождение населения увеличит переход этих людей в сферу обслуживания... ну и в общепит в том числе...
так во-о-от...
именно поэтому проектировали маленькие кухни!...
проснулся Советский человек, умылся, оделся, привел себя в порядок, и со всей семьёй по дороге на работу, в садик, в школу, позавтракал в кафе, на работе в столовке пообедал, по дороге домой зашел в кафе или ресторан и поужинал...!
затем можно и в клуб, в кино, в театр... на стадион...
дома перед сном чайку попил с пряниками... и спать...
*
рано или поздно какой бы Капитализм не был на сегодняшний день, он неизбежно приведёт к Социализму...!
если это спланировать, то это пройдёт плавно и безболезненно.
а если сопротивляться этому, то будут жертвы, и затягивание этого перехода, приведёт к ещё большим жертвам!...
14:03:56 27-06-2025
Гость (13:36:28 27-06-2025) в СССР, особенно в послевоенное время, когда был самый рассв... плохо ты читал про планы социализма. Там все общее было и столовые и дома и бабы всем давать должны были по первому требованию и даже сортиры на улице с двумя дырками делали чтобы ходить не один а с товарищем. Я реально такой типовой сортир лично видел своими глазами
16:17:13 27-06-2025
Холмс (14:03:56 27-06-2025) плохо ты читал про планы социализма. Там все общее было и ст... Это ты как раз плохо разбираешься в мат части Социализма-Коммунизма!...
Прочти небольшую статью - Головокружение от успехов...!
Ааа, и перестань постить перестроечные страшилки от Яковлева, Горбачёва, Гозмана и Ко...
Эти страшилки сделали своё дело, дали толчок к развалу Советской России!...
Как сказал один чел - Целились в Коммунизм, а попали в Россию...
В общем, народ уже расколдовался от 90-х... А тебя видимо крепко теми временами шандарахнуло...!?
13:37:39 27-06-2025
Кто нормальное не едал. Тому и овес из под коня горячее. А так думаю лень готовить виновата
13:51:33 27-06-2025
Гость (13:37:39 27-06-2025) Кто нормальное не едал. Тому и овес из под коня горячее. А т... Постой ежедневно 50 лет у плиты, готовя для всей семьи. Потом скажешь, пусть не так вкусно покупное, но зато не чувствуешь себя рабыней Изаурой.
16:33:43 27-06-2025
Гость (13:37:39 27-06-2025) Кто нормальное не едал. Тому и овес из под коня горячее. А т... Если это "нормальное" ты готовишь себе сам, не вопрос. А если обслуга, сиречь женская часть семьи - то извините, вы едете на чужом горбу. Еще поди и требуете себе первое, второе и третье)
13:48:18 27-06-2025
В советское время завтракали дома, обедали в столовых, в кулинариях покупали полуфабрикаты на ужин. Никто не таскал домашнюю еду на работу, не принято было. Полноценно готовили только в выходные. Но и в субботу-воскресенье ходили иногда в кафе и рестораны, часто были в гостях на званых обедах-ужинах, люди активно общались. То есть сейчас готовая магазинная еда - это возрождение традиций советского общепита, нарушенных в 90е.
14:55:15 27-06-2025
Гость (13:48:18 27-06-2025) В советское время завтракали дома, обедали в столовых, в кул... ближе к концу советского времени... отец на заводе в столовке обедал, мы в школе что-то ели, остальное - домашняя еда, как-то особо не до ресторанов было, да и ресторанов на каждом углу не было. Полуфабрикатов тоже особо не было, крупа, соль, сахар по карточкам. Даже свадьбы, юбилеи, пр. многие дома гуляли - готовили, ну там родственники помогали, кто блины принесет, кто что.
14:00:59 27-06-2025
если пожить хотите не заказывайте ничего и никогда. А готовьте своими руками. Ибо там где вы не видите в еду вашу бросят то что ни один вменяемый чел есть не станет. А чтобы вони отвратной не было химию добавят и ароматизатороы нальют. Это же азы этого бизнеса!!!!
14:37:03 27-06-2025
Времена меняются, а общепит, как был общепитом, так им и остался, только названия и "обертки" меняются....
15:50:33 27-06-2025
Да не время свое ценят, а лень свою. Потому как сэкономленное время все равно спускают на тик-токи и прочую лабуду. Т.е. все равно потеряют.
16:30:30 27-06-2025
Гость (15:50:33 27-06-2025) Да не время свое ценят, а лень свою. Потому как сэкономленно... Ну при чем здесь лень? Живет человек один, скажем. А тот же винегрет ты ну никак не приготовишь так, чтобы поесть раза два-три в одиночку. Как ни крути, получится кастрюля. А это время, деньги и попусту потраченные продукты. Хочется салата из капусты - и куда потом девать остатки вилка, особенно если ты не любитель тушеной капусты или там борща. Вот и получается, что проще купить готовый салат и съесть порцию, чем заморачиваться с готовкой. Да даже на двоих готовить кастрюлями такое себе - не все ведь хотят есть каждый день одно и то же.
17:15:00 27-06-2025
Гость (15:50:33 27-06-2025) Да не время свое ценят, а лень свою. Потому как сэкономленно... Теряют время, это когда занимаются чем-то против своего желания.
17:11:43 27-06-2025
Ну вообще-то лень в таких бытовых вопросах, как готовка - вполне себе положительное явление, если ты не фанат кулинарии. Если есть возможность, желательно освобождать свою жизнь от рутины в пользу удовольствий.