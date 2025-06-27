"Люди ценят время". Почему барнаульцы стали чаще заказывать еду, а не стоять у плиты

В краевой столице в последние годы открылись несколько гастромаркетов

27 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Гастромаркет "Днем с Огнем"/Фото: соцсети магазина

В Барнауле с каждым годом открывается все больше гастромаркетов — что-то вроде фермерских лавок, куда ходят не только за продуктами, но чтобы перекусить и провести время. Причем продают в гастромаркетах овощи, фрукты, мясо, молоко и хлеб от местных производителей, которые не всегда можно найти на прилавках федеральных сетей. Основательница гастромаркета "Днем с Огнем" Светлана Провозён рассказала amic.ru, почему жители Барнаула предпочитают покупать готовую или замороженную еду, а также заказывать ее на дом. Количество таких покупателей с каждым годом будет только расти, уверяет она.

"Всегда любила кормить людей"

Светлана Провозён более 20 лет работает в сфере общепита. Четыре года назад она одна из первых в городе открыла гастромаркет "Днем с Огнем". В 2025 году заведение победило во всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Всего организаторы рассмотрели 1370 заявок из разных уголков страны. Помимо "Днем с Огнем", победу отпраздновали две барнаульскими компании: "Лучшей фирменной сетью местного производителя" стала "Мясная лавка", ООО "Барнаульский пищевик", а "Лучшей ярмаркой" стала "Специализированная продовольственная ярмарка выходного дня – 2025".

"Я всегда любила кормить людей. Наверное, всю жизнь шла к открытию подобного заведения", - пояснила amic.ru Светлана Провозён.

Подобные гастромаркеты большой популярностью пользуются в центральной части страны. Барнаул, поясняет Провозён, немного отстает от общероссийской тенденции, но ситуация в последние годы меняется. Самые популярные кухни, которые можно найти в алтайских гастромаркетах, - это паназиатская, европейская, а также восточная.

Почти ресторан, но как дома

В гастромаркетах, в отличие от продуктовых магазинов, сильнее выражен акцент на готовое питание. Особенность гастромаркетов в том, что там большом выборе качественной еды собственного производства.

По мнению Светланы Провозён, жители крупных городов стремятся меньше тратить времени на кухне, предпочитая покупать готовую или замороженную еду. Одновременно растут и требования к ее уровню: чтобы было вкусно также, как дома. Гастромаркеты — что-то среднее, это уже не магазин, но еще и не ресторан.

"Посетители гастромаркетов — занятые люди, которые много работают, увлечены своими проектами. Им не всегда хватает времени бегать по магазинам, они не хотят есть шаурму или хот-доги, а более ответственно подходят к своему питанию. Да, люди приходят в гастромаркеты не каждый день, но по мере необходимости. Также появился тренд на покупку замороженной еды. Можно закинуть ту же рыбу или мясо в микроволновую печь и поужинать, сэкономив много времени", - считает Светлана Провозён.

Спрос на качественную еду будет расти

Еще одна особенность заведений подобного формата — размещение в спальных районах города, а не в центре Барнаула, где сосредоточено большое количество ресторанов и магазинов. Все упирается в ту же экономию времени: когда люди возвращаются с работы домой, им удобнее покупать продукты у дома, а не ехать на рынок или большой супермаркет.

Причем не все приходят пообедать или поужинать за столиком в гастромаркете, многие забирают еду с собой или оформляют доставку полуфабрикатов через интернет, отмечает Провозён. В целом рынок доставки, уверена эксперт, в Барнауле будет расти, но люди не перестанут ходить в магазины.

"Все обленились. Сегодня можно зайти в приложение по доставке еды в телефоне, заказать обед детям домой и при этом параллельно работать в офисе. Многие заказывают продукты на работу, причем на весь коллектив сразу. Можно купить полуфабрикаты, положить их в морозилку и не думать о том, что приготовить. Деловые люди начали ценить свое время, поэтому не готовы стоять несколько часов у плиты. Проще заказать еду", - уверена Светлана Провозён.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.