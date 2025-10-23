"Их травят, а результатов нет". Крысы облюбовали дом по улице Сиреневой в Барнауле
Грызуны буквально хозяйничают под окнами многоэтажки
23 октября 2025, 12:30, ИА Амител
Жители Барнаула вновь бьют тревогу – на улице Сиреневой крысы буквально хозяйничают под окнами многоэтажки. По словам горожан, грызуны спокойно разгуливают возле дома № 4 даже днем, не боясь людей.
«В доме по адресу Сиреневая, 4, крысы днем ходят около дома, совершенно не боясь людей. Между фундаментом и домом огромная щель, утеплитель осыпается. Это просто кошмар! Дом скоро разрушится. Все обращения жильцов в различные инстанции ни к чему не приводят. УК вроде бы травит крыс, но результата нет», – рассказала Лариса, читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
Проблема антисанитарии и нашествия грызунов становится все масштабнее. Ранее жители Рубцовска жаловались на завалы мусора, которые неделями не вывозят с контейнерных площадок. По словам горожан, отходы скапливаются прямо у домов и даже возле школы-интерната. По дворам расползаются крысы, а воздух пропитан зловонием.
12:42:54 23-10-2025
Кошек то бездомных наверное всех выгнали? Какие молодцы. Пожинайте наконец плоды ваших трудов.
18:22:12 23-10-2025
Иванна (12:42:54 23-10-2025) Кошек то бездомных наверное всех выгнали? Какие молодцы. Пож... Нет, их крысы съели.
12:48:52 23-10-2025
Все в ваших руках! Сегодня столько всего на рынке , и это работает они дохнут через несколько дней. Сходили,купили, разложили в перчатках обязательно и все ждем результат.
14:37:09 23-10-2025
Ева (12:48:52 23-10-2025) Все в ваших руках! Сегодня столько всего на рынке , и это ра... А вдруг отраву сьедят дети или собаки?
23:20:06 23-10-2025
Ева (12:48:52 23-10-2025) Все в ваших руках! Сегодня столько всего на рынке , и это ра... Заодно и кошки дохнут когда едят отравленную мышь
12:53:07 23-10-2025
Неоднократно сообщали в УК о нашествии крыс в доме ул. Сиреневой, 4, но УК меры приняла только вчера, 22 октября и то какие меры: посыпали в нескольких местах. Тут нужно вызывать бригаду, и конкретно проводить дератизацию в подвалах, а не посыпать пальчиками. В ведомства обращались и толку никакого.
13:37:04 23-10-2025
Наталья (12:53:07 23-10-2025) Неоднократно сообщали в УК о нашествии крыс в доме ул. Сирен... Почему не горит свет на футбольной площадке?
12:54:03 23-10-2025
Неоднократно сообщали в УК о нашествии крыс в доме ул. Сиреневой, 4, но УК меры приняла только вчера, 22 октября и то какие меры: посыпали в нескольких местах. Тут нужно вызывать бригаду, и конкретно проводить дератизацию в подвалах, а не посыпать пальчиками. В ведомства обращались и толку никакого.
13:12:29 23-10-2025
Наталья (12:54:03 23-10-2025) Неоднократно сообщали в УК о нашествии крыс в доме ул. Сирен... Отрава копейки стоит.
А отчет о принятых мерах - да.
13:36:37 23-10-2025
Наталья (12:54:03 23-10-2025) Неоднократно сообщали в УК о нашествии крыс в доме ул. Сирен... А толку и не будет покуда у вас мусоропровод работает
14:09:45 23-10-2025
крысаволка надо делать. Ставится бочка с крышкой и ловится крыса. Кидаете ее в бочку. Не кормите а кидаете к ней каждую неделю по крысе живой. В итоге через месяца два в бочке останется крыса и ее - отпускаете. Она жрет только крыс. Под домом вся стая снимется и скопом побежит оттуда подальше и никогда не вернется
14:48:58 23-10-2025
Идете в магазин для садоводов и покупаете протравленные зерна от крыс. Через неделю подохнут.
17:20:15 23-10-2025
Живут знакомые в этом доме,говорят что возле подъезда постоянно кормят птиц,и крысы там питаются соответственно.