"Их травят, а результатов нет". Крысы облюбовали дом по улице Сиреневой в Барнауле

Грызуны буквально хозяйничают под окнами многоэтажки

23 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Жители Барнаула вновь бьют тревогу – на улице Сиреневой крысы буквально хозяйничают под окнами многоэтажки. По словам горожан, грызуны спокойно разгуливают возле дома № 4 даже днем, не боясь людей.

«В доме по адресу Сиреневая, 4, крысы днем ходят около дома, совершенно не боясь людей. Между фундаментом и домом огромная щель, утеплитель осыпается. Это просто кошмар! Дом скоро разрушится. Все обращения жильцов в различные инстанции ни к чему не приводят. УК вроде бы травит крыс, но результата нет», – рассказала Лариса, читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

Проблема антисанитарии и нашествия грызунов становится все масштабнее. Ранее жители Рубцовска жаловались на завалы мусора, которые неделями не вывозят с контейнерных площадок. По словам горожан, отходы скапливаются прямо у домов и даже возле школы-интерната. По дворам расползаются крысы, а воздух пропитан зловонием.