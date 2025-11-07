НОВОСТИЭкономика

Илон Маск готовится стать первым триллионером в истории, но есть условие

Более 75% акционеров Tesla поддержали компенсационный план, ставший крупнейшим в истории

07 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для главы компании Илона Маска – на 1 трлн долларов, сообщает The Guardian. Решение поддержали более 75% инвесторов, сделав этот пакет крупнейшим в истории корпоративных выплат.

Согласно условиям соглашения, Маск сможет получить выплату только при выполнении ряда целей: рост рыночной капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов, запуск массового производства автономных автомобилей и роботов, а также сохранение руководящей должности в течение как минимум семи с половиной лет.

Во время выступления перед акционерами Маск поблагодарил их за поддержку, выйдя на сцену вместе с роботами Optimus.

«Спасибо, ребята», – сказал он.

Эксперты отмечают, что решение укрепляет позиции Маска в Tesla и подчеркивает доверие инвесторов к его долгосрочным планам по развитию компании.

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров, сравнявшись с Великобританией. По данным исследования, в России насчитывается 128 миллиардеров – на 8,5% больше, чем годом ранее.

Гость

12:56:55 07-11-2025

Он не из Ленинграда случайно ?

Гость

13:16:47 07-11-2025

как спейс икс переименует?)) ютани вейланд или продижи?))

Гость

14:45:40 07-11-2025

Америка развивает технологии будущего, а мы по прежнему продаем сырье и пророчем крах доллара уже 100 лет.

Гость

15:07:43 07-11-2025

Гость (14:45:40 07-11-2025) Америка развивает технологии будущего, а мы по прежнему прод... Если б не комуняки 100 с небольшим лет назад...

