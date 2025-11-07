Илон Маск готовится стать первым триллионером в истории, но есть условие

Более 75% акционеров Tesla поддержали компенсационный план, ставший крупнейшим в истории

Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для главы компании Илона Маска – на 1 трлн долларов, сообщает The Guardian. Решение поддержали более 75% инвесторов, сделав этот пакет крупнейшим в истории корпоративных выплат.

Согласно условиям соглашения, Маск сможет получить выплату только при выполнении ряда целей: рост рыночной капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов, запуск массового производства автономных автомобилей и роботов, а также сохранение руководящей должности в течение как минимум семи с половиной лет.

Во время выступления перед акционерами Маск поблагодарил их за поддержку, выйдя на сцену вместе с роботами Optimus.

«Спасибо, ребята», – сказал он.

Эксперты отмечают, что решение укрепляет позиции Маска в Tesla и подчеркивает доверие инвесторов к его долгосрочным планам по развитию компании.

