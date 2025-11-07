Илон Маск готовится стать первым триллионером в истории, но есть условие
Более 75% акционеров Tesla поддержали компенсационный план, ставший крупнейшим в истории
07 ноября 2025, 12:45, ИА Амител
Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для главы компании Илона Маска – на 1 трлн долларов, сообщает The Guardian. Решение поддержали более 75% инвесторов, сделав этот пакет крупнейшим в истории корпоративных выплат.
Согласно условиям соглашения, Маск сможет получить выплату только при выполнении ряда целей: рост рыночной капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов, запуск массового производства автономных автомобилей и роботов, а также сохранение руководящей должности в течение как минимум семи с половиной лет.
Во время выступления перед акционерами Маск поблагодарил их за поддержку, выйдя на сцену вместе с роботами Optimus.
«Спасибо, ребята», – сказал он.
Эксперты отмечают, что решение укрепляет позиции Маска в Tesla и подчеркивает доверие инвесторов к его долгосрочным планам по развитию компании.
Ранее сообщалось, что Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров, сравнявшись с Великобританией. По данным исследования, в России насчитывается 128 миллиардеров – на 8,5% больше, чем годом ранее.
