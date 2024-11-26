Имена победителей "Народного знака качества" объявят в Барнауле через несколько часов

Сегодня состоится церемония награждения

26 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Победители премии "Народный знак качества" в 2023 году / Фото: Татьяна Алдабаева

Еще немного и жители Алтайского края узнают своих героев – компании, за которые они голосовали на сайте народныйзнаккачества.рф. Вечером во вторник, 26 ноября, в Барнауле пройдет церемония награждения победителей премии "Народный знак качества" 2024 года.

Эта премия – уникальный проект, цель которого – показать, какие компании и бренды заслужили наивысшее доверие и любовь жителей региона. Инициатором и организатором выступают информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).

"Народный знак качества" помогает бизнесу становиться ближе к своим клиентам, ориентироваться на их реальные запросы и предпочтения. Для потребителей же проект – не только возможность выразить свои симпатии и поддержать любимые компании, но и своеобразный гид по товарам и услугам, которые оправдывают ожидания.

В 2024 году было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек. И это наш рекорд!

Тройки финалистов уже известны, а вот имена победителей назовем через несколько часов. Следите за новостями на amic.ru и в соцсетях.

Партнер проекта "Народный знак качества" – студия HR-проектов "Штат 3".