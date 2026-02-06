Первый отель WB Travel от Wildberries откроется в Турции 1 мая 2026 года

Путешественники уже могут забронировать номера через приложение Wildberries

06 февраля 2026, 17:22, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Маркетплейс Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun откроет в Турции первый отель под собственным брендом WB Travel. Первых гостей планируют принять 1 мая 2026 года, говорится в релизе объединенной компании Wildberries & Russ.

Как уточняется, путешественники уже могут забронировать номера через приложение Wildberries и на сайте Fun&Sun. Четырехзвездочный отель расположен в Кемере, на второй береговой линии. У него есть собственный песчано-галечный пляж, отмеченный международной наградой "Голубой флаг".

Гостям будут доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан с системой "все включено" и кофейня. Отдельный акцент сделан на семейный отдых: на территории откроют детский ресторан, круглосуточный "уголок мамы" с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания, а также зону со стиральными и сушильными машинами для детских вещей. Сейчас в отеле продолжается реновация номерного фонда.

«Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства с Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха», — говорится в сообщении компании.