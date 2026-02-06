Первый отель WB Travel от Wildberries откроется в Турции 1 мая 2026 года
Путешественники уже могут забронировать номера через приложение Wildberries
06 февраля 2026, 17:22, ИА Амител
Маркетплейс Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun откроет в Турции первый отель под собственным брендом WB Travel. Первых гостей планируют принять 1 мая 2026 года, говорится в релизе объединенной компании Wildberries & Russ.
Как уточняется, путешественники уже могут забронировать номера через приложение Wildberries и на сайте Fun&Sun. Четырехзвездочный отель расположен в Кемере, на второй береговой линии. У него есть собственный песчано-галечный пляж, отмеченный международной наградой "Голубой флаг".
Гостям будут доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан с системой "все включено" и кофейня. Отдельный акцент сделан на семейный отдых: на территории откроют детский ресторан, круглосуточный "уголок мамы" с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания, а также зону со стиральными и сушильными машинами для детских вещей. Сейчас в отеле продолжается реновация номерного фонда.
«Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства с Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха», — говорится в сообщении компании.
17:42:28 06-02-2026
Нахапались, уже и на отели хватает. Во сколько же раз цены накручивают? А таксистов долбят за то же самое.
22:49:01 06-02-2026
гость (17:42:28 06-02-2026) Нахапались, уже и на отели хватает. Во сколько же раз цены ... Они просто продают путевки из отеля с меньшей наценкой чем Пегас или интурист
00:38:28 07-02-2026
Юрий (22:49:01 06-02-2026) Они просто продают путевки из отеля с меньшей наценкой чем П... Да да,плюшевые наши в монополисты метящие
20:41:17 06-02-2026
На наши деньги и не у нас!
22:45:54 06-02-2026
dok_СФ (20:41:17 06-02-2026) На наши деньги и не у нас!... Где у вас ? В Барнауле отель открыть ? Ни че что люди ради моря в турцию едут .,,
09:39:34 07-02-2026
Юрий (22:45:54 06-02-2026) Где у вас ? В Барнауле отель открыть ? Ни че что люди ради м... У нас есть Обское море.. если точнее, то вся страна.
20:30:57 07-02-2026
dok_СФ (09:39:34 07-02-2026) У нас есть Обское море.. если точнее, то вся страна.... Это вы про заводь реки Оби из за ГЭС морем называете? Вам можно посочувствовать если вы не видели нормального моря с морской водой и песком .
10:54:15 07-02-2026
Юрий (22:45:54 06-02-2026) Где у вас ? В Барнауле отель открыть ? Ни че что люди ради м... Вы вообще в Турции были? Такое себе... Побережье не резиновое, а где-то и совсем обрывистое. Там нет такого, чтобы у каждого отеля был выход к пляжу прямо из номера. Отель может быть и ой как далеко от моря...
Это примерно как в Барнауле застроить всё отелями (но чтобы у каждого отеля был свой бассейн), и возить туристов в собственных автобусах на городской пляж.
Теоретически у нас и от пр.Строителей речку видать, главное, чтобы отель повыше был)))
Так что Турция это просто грамотный маркетинг и продуманная инфраструктура – нашим бы идиотам поучиться!
20:33:22 07-02-2026
Гость (10:54:15 07-02-2026) Вы вообще в Турции были? Такое себе... Побережье не резиново... Был - отлично в Кемере в отеле 5 на первой линии - и море и фрукты и т.п . Да дорого - но уж или дома или на реальное чистое море ..
23:11:09 06-02-2026
dok_СФ (20:41:17 06-02-2026) На наши деньги и не у нас!... и все это ради того, чтобы получить ещё больше ваших денег. ничего нового, скукота.
07:23:11 07-02-2026
Весь бизнес чтобы получить ваши деньги - хоть магазин, хоть азс хоть парикмахерская. Вы же тоже не бесплатно на работу ходите
19:29:59 07-02-2026
Y (07:23:11 07-02-2026) Весь бизнес чтобы получить ваши деньги - хоть магазин, хоть ... Для пролетариев это внезапная информация. Они думают что добрый плейс по доброте душевной работает в минус и помогает им обмануть мироздание
13:43:39 07-02-2026
Уже тошнит от них
17:15:22 07-02-2026
Гость (13:43:39 07-02-2026) Уже тошнит от них...
Куда лучше не опохмелившаяся орущая продавщица за грязым прилавком!
18:16:02 07-02-2026
Гость (17:15:22 07-02-2026) Куда лучше не опохмелившаяся орущая продавщица за грязым... Романтика!)))
18:16:49 07-02-2026
Гость (17:15:22 07-02-2026) Куда лучше не опохмелившаяся орущая продавщица за грязым... Магазин поменять не пробовали? Сейчас возле каждого дома, в шаговой доступности, минимум пара сетевых находится. Про мелкие лавочки не скажу. Не владею информацией.
Хотя вам наверное нравится когда на вас пьян орет. Ну это ваш выбор. Живите с этим.
19:25:42 07-02-2026
Гость (17:15:22 07-02-2026) Куда лучше не опохмелившаяся орущая продавщица за грязым... Теперь она же в грязном пвз с покоцаными стенами пикает товар ахах. Это безусловно успех