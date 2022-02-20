7 марта 2022 года начинается Великий пост — самый главный и строгий в православии. Семь долгих недель верующие жёстко ограничивают себя, отказываясь от многих своих привычек. Идея в том, чтобы очистить от грехов и тело, и дух накануне светлого праздника Пасхи.

Самые строгие запреты касаются пищи: во время поста нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца и другие «скоромные» продукты. Тем не менее это тяжёлое испытание для организма становится всё более популярным, рассказывал amic.ru барнаульский священник Роман Неверов. По его словам, в наше время даже далёкие от веры люди иногда стараются держать пост. Впрочем, сам духовник рекомендует сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем менять свой рацион.

Если же вы твёрдо уверены, что готовы к Великому посту, смотрите каноничный календарь питания по дням в нашей инфографике.

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