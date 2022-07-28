Прибавка к пенсии и оборот оружия. Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2022 года?

Август традиционно не богат на новые законы. Тем не менее в последний месяц лета в силу вступает несколько любопытных нововведений. Так, Госдума приняла поправки в закон «Об оружии»: в 2022 году его ужесточали уже несколько раз. Регистрация самозанятых станет быстрее и проще, а любители здорового образа жизни начнут, наконец, получать налоговый вычет за фитнес.

О главных нововведениях, которые изменят жизнь россиян в августе 2022 года, — в материале amic.ru.

Прибавка для работающих пенсионеров

Размер ежемесячных выплат для работающих пенсионеров пересчитают в августе. Напомним, эта категория не попадает под всеобщую индексацию, которую ежегодно проводят зимой. Из-за этого многие, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, периодически «увольняется» на три месяца, чтобы размер выплат пересчитали.

Тем не менее в августе происходит корректировка, и суммы увеличиваются. Впрочем, совсем ненамного. Дело в том, что размер прибавки рассчитывают исходя из страховых взносов, которые в предыдущем году получал ПФР за определённого сотрудника. На основе этого в ведомстве высчитывают количество пенсионных балов, на которое увеличивается выплата.

Один пенсионный балл в 2022 году равен 104,69 рубля. Максимум, на который могут повысить пенсию работающему пожилому человеку, всего-навсего три балла. Соответственно, предельный размер прибавки — 314,69 рубля. Увы, больше на этот счёт нам добавить нечего.

Налоговый вычет за спорт

С 1 августа россияне могут получить налоговый вычет на фитнес. Закон о появлении этой льготы приняли ещё в прошлом году, а действовать он начал с 1 января 2022-го. И только сейчас появилась возможность подать заявление в ФНС и вернуть часть денег.

Напомним, россияне имеют право возместить 13% от всех своих годовых расходов на занятия спортом. Под этим понимаются услуги фитнес-центров, посещение бассейна и занятия в спортивных секциях. Однако вернуть деньги за покупку инвентаря и экипировки не получится.

При этом далеко не все спортивные учреждения попадают под закон о налоговом вычете. В каждом регионе составляют свой реестр мест, за посещение которых можно будет вернуть 13%.

Упрощение регистрации самозанятых

Всё больше услуг и мер поддержки можно получить на портале госуслуг. С августа там можно будет и зарегистрироваться в качестве самозанятого, и перейти на особый налоговый режим.

Ранее заявление можно было подать только в отдельном приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом требовалось приложить копию паспорта и собственную фотографию.

При регистрации на госуслугах ничего прикладывать не нужно: достаточно лишь заполнить форму. Но при этом вам обязательно понадобится электронная цифровая подпись, чтобы заверить заявление.

Изменения в законе «Об оружии»

После ряда громких трагедий власти начали серьёзно менять правила оборота оружия в стране. В 2022 году законодатели уже ужесточили требования к его получению. Теперь решено чётко разграничить, какое гражданское оружие является нарезным, а какое — гладкоствольным.

Раньше закон можно было трактовать по-разному. Например, оружие, где есть нарезы, но располагаются не по всей длине ствола, по нынешнему закону считается гладкоствольным. После того как изменения вступят в силу, оно официально будет нарезным.

Условия получения для этих видов оружия разные, поэтому, возможно, после нововведения кто-то лишится права владеть привычным инструментом для охоты. Впрочем, действующие лицензии аннулированы не будут. А вот когда их срок подойдёт к концу, продлевать их придётся уже по новым правилам.

Повышение зарплат для железнодорожников

Компания «РЖД» решила повысить заработную плату всем своим сотрудникам. Довольствие железнодорожников увеличится на 5% с 1 августа 2022 года. Новость для страны важная, поскольку сотрудников у РЖД очень много — около 700 тысяч человек.

Кстати, в 2022 году компания уже повышала зарплаты: с 1 марта они выросли на 4,2%.

Пособие по уходу за детьми для женщин-военнослужащих

В августе российские женщины-военнослужащие начнут получать увеличенные пособия по уходу за ребёнком. Напомним, усилить меру поддержки летом 2022 года предложил Владимир Путин. Сумма ежемесячных выплат составляла около 15 тысяч рублей. Президент решил, что нужно увеличить его в два раза.

Теперь размер пособия, по уточнённым данным ФСС, вырастет до 31 282 рублей. Право на ежемесячную меру поддержки имеют женщины-военнослужащие, которые воспитывают детей в возрасте до полутора лет.