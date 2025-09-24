В Рубцовске иномарка сбила пожилого велосипедиста, пересекающего улицу
Пострадавшего госпитализировали
В Рубцовске днем 23 сентября произошла авария с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 15:15 в районе дома № 41 на проспекте Ленина 32-летний водитель автомобиля "Тойота Камри" двигался по бульвару Победы. В этот момент проезжую часть пересекал 72-летний мужчина на велосипеде.
«Произошел наезд, в результате которого велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали», – отметили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил несовершеннолетнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.
15:40:57 24-09-2025
...В этот момент проезжую часть пересекал 72-летний мужчина на велосипеде..."
Велосипед является транспортным средством. При движении по проезжей части дороги водитель транспортного средства обязан следовать правилам дорожного движения. Согласно ПДД, велосипедист может пересекать проезжую часть дороги либо спешившись, как пешеход, либо на перекрестке.
Соответственно, в данном случае никакой вины автомобилиста нет.
00:02:28 25-09-2025
Кхм... (15:40:57 24-09-2025) ...В этот момент проезжую часть пересекал 72-летний мужчина ...
Спешиваться не обязан. Должен уступить дорогу.
24.6(1). При пересечении проезжей части вне перекрестка велосипедистом или лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, указанные лица обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения, движущимся по ней.
19:47:01 24-09-2025
