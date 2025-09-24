В Рубцовске иномарка сбила пожилого велосипедиста, пересекающего улицу

Пострадавшего госпитализировали

24 сентября 2025, 14:42, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске днем 23 сентября произошла авария с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 15:15 в районе дома № 41 на проспекте Ленина 32-летний водитель автомобиля "Тойота Камри" двигался по бульвару Победы. В этот момент проезжую часть пересекал 72-летний мужчина на велосипеде.

«Произошел наезд, в результате которого велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали», – отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

